BCR sectional baseball update

Here’s a look at sectional tournaments around the Illinois Valley
AT PUTNAM COUNTY (1A)
Wednesday: Game 1 - (1) Parkview Christian (16-12) vs. (3) Fulton (17-8), 2 p.m. Game 2 - (1) Putnam County (22-11) vs. (5) Newark (12-14), 4:30 p.m.
Saturday: Championship - winners 1-2, 11 a.m.
Next: Winner advances to DeKalb Supersectional vs. Forreston Supersectional at 4:30 p.m., Monday, June 8
AT CHILLICOTHE IVC (2A)
Wednesday: (1) Rockridge (29-7) vs. (2) Brimfield (30-5), 4 p.m. Game 2 - (6) Monmouth-Roseville (16-15) vs. (1) Illini West (27-7), 6:30 p.m.
Saturday: Championship - winners 1-2, 1 p.m.
Next: Winner advances to St. Bede Supersectional vs. Herscher Sectional winner at 5 p.m., Monday, June 8
At HERSCHER (2A)
Wednesday: Game 1 - (1) Marquette (34-3) vs. (6) Elmhurst IC Catholic (10-18), 2 p.m. Game 2 - (1) Manteno (24-9) vs. (3) Wilmington (24-6-1), 4:30 p.m.
Saturday: Championship - winners 1-2, 10 a.m.
Next: Winner advances to St. Bede Supersectional vs. IVC Sectional winner at 5 p.m., Monday, June 8