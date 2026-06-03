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Illinois Valley

BCR sectional baseball update

Chris Newsome and his PC Panthers await the winner of Thursday’s semifinal between No. 4 Annawan-Wethersfield (17-12) and No. 5 Midland (12-14) in Saturday’s regional final at 11 a.m. in Annawan.

Chris Newsome and his PC Panthers are heading home for the sectionals. They will faced Newark at 4:30 p.m. today at Ken Jenkins Field. (Kevin Hieronymus)

By Kevin Hieronymus

Here’s a look at sectional tournaments around the Illinois Valley

AT PUTNAM COUNTY (1A)

Wednesday: Game 1 - (1) Parkview Christian (16-12) vs. (3) Fulton (17-8), 2 p.m. Game 2 - (1) Putnam County (22-11) vs. (5) Newark (12-14), 4:30 p.m.

Saturday: Championship - winners 1-2, 11 a.m.

Next: Winner advances to DeKalb Supersectional vs. Forreston Supersectional at 4:30 p.m., Monday, June 8

AT CHILLICOTHE IVC (2A)

Wednesday: (1) Rockridge (29-7) vs. (2) Brimfield (30-5), 4 p.m. Game 2 - (6) Monmouth-Roseville (16-15) vs. (1) Illini West (27-7), 6:30 p.m.

Saturday: Championship - winners 1-2, 1 p.m.

Next: Winner advances to St. Bede Supersectional vs. Herscher Sectional winner at 5 p.m., Monday, June 8

At HERSCHER (2A)

Wednesday: Game 1 - (1) Marquette (34-3) vs. (6) Elmhurst IC Catholic (10-18), 2 p.m. Game 2 - (1) Manteno (24-9) vs. (3) Wilmington (24-6-1), 4:30 p.m.

Saturday: Championship - winners 1-2, 10 a.m.

Next: Winner advances to St. Bede Supersectional vs. IVC Sectional winner at 5 p.m., Monday, June 8

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Kevin Hieronymus

Kevin Hieronymus

Kevin has been sports editor of the BCR since 1986, covering Bureau County and IL Valley Sports. Was previously sports editor of the St. Louis Daily News and a regular contributor for the St. Louis Cardinals Magazine. He is a member of the IBCA and Illinois Valley Hall of Fames. He is one of 4 sportswriters from his tiny hometown Atlanta, IL