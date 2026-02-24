BCR regional boys basketball update

1A regionals
At Bureau Valley:
Monday: 2 Lanark Eastland 68, 15 Rockford Our Lady of the Sacred Heart 30
7 West Carroll 49, 10 Polo 44
3 Orion 80, 14 Hiawatha 20
6 Fulton 61, 11 Bureau Valley 56
Wednesday: Game 5 - 2 Lanark Eastland (28-4) vs. 7 West Carroll (15-16), 6 p.m. Game 6 - 3 Orion (24-8) vs. 6 Fulton (14-18), 7:30 p.m.
Friday: Championship - Winners 5-6, 7 p.m.
Next: Winner advances to Orion Sectional to face Pearl City Regional winner at 7 p.m. Wednesday, March 4
At Serena
Monday: 9 Midland 62, 8 Serena 56
4 Dwight 79, 13 DePue 58
5 St. Bede 59, 12 Putnam County 45
Wednesday: Game 4 - 1 Marquette (22-7) vs. 9 Midland (16-15), 6 p.m. Game 5 - 4 Dwight (18-12) vs. 5 St. Bede (17-13), 7:30 p.m.
Friday: Championship - Winners 4-5, 7 p.m.
Next: Winner advances to Amboy Sectional to face Hinckley Regional winner at 7 p.m. Tuesday, March 3
At Woodland
Monday: 2 Woodland 70, 15 Earlville 25
7 Henry-Senachwine 82, 10 Leland 59
3 Newark 63, 14 LaMoille 27
6 GSW 64, 11 Amboy 48
Wednesday: Game 5 - 2 Woodland (23-9) vs. 7 Henry-Senachwine (17-13), 6 p.m. Game 6 - 3 Newark (16-15) vs. 6 GSW (17-13), 7:30 p.m.
Friday: Championship - Winners 4-5, 7 p.m.
Next: Winner advances to Amboy Sectional to face Somonauk Regional winner at 7 p.m. Wednesday, March 4
At Alleman
Monday: 1 Sterling Newman 73, 16 AFC 28
8 Alleman 56, 9 Morrison 28
4 Annawan 58, 13 Wethersfield 41
5 Forreston 61, 12 Milledgeville 44
Wednesday: Game 5 - 1 Sterling Newman (31-1) vs. 8 Alleman (10-21), 6 p.m. Game 6 - 4 Annawan (20-6) vs. 5 Forreston (17-14), 7:30 p.m.
Friday: Championship - Winners 5-6, 7 p.m.
Next: Winner advances to Orion Sectional to face Woodstock Marian Regional winner at 7 p.m. Tuesday, March 3
2A regionals
At Farmington
Monday: 8 Monmouth-Roseville 62, 9 Princeton 34
Wednesday: Game 2 - 1 Sherrard (21-7) vs. 8 Monmouth-Roseville (13-17), 6 p.m. Game 3 - 4 Farmington (15-13) vs. 5 Kewanee (14-17), 7:30 p.m.
Friday: Championship - Winners 2-3, 7 p.m.
Next: Winner advances to IVC Sectional to face Canton Regional winner at 6 p.m. Tuesday, March 3
At Rockridge
Monday: 10 Rockridge 68, 7 Hall 58
Wednesday: Game 2 - 2 Riverdale (22-8) vs. 10 Rockridge (5-23), 6 p.m. Game 3 - 3 Chillicothe IVC (17-13) vs. 6 Mercer County (14-16), 7:30 p.m.
Friday: Championship - Winners 2-3, 7 p.m.
Next: Winner advances to IVC Sectional to face Downs Tri-Valley Regional winner at 8 p.m. Tuesday, March 3
At Rock Falls
Monday: 9 Aurora Central Catholic 65, 8 Genoa-Kingston 62
Wednesday: Game 2 - 1 Mendota (26-5) vs. 9 Aurora Central Catholic (12-20), 6 p.m. Game 3 - 4 Oregon (22-9) vs. 6 Rock Falls (10-21), 7:30 p.m.
Friday: Championship - Winners 2-3, 7 p.m.
Next: Winner advances to Mendota Sectional to face Marengo Regional winner at 7 p.m. Tuesday, March 3
At Aurora Christian
Monday: 7 Sandwich 41, 10 Stillman Valley 39
Wednesday: Game 2 - 2 Byron (23-6) vs. 7 Sandwich (11-20), 6 p.m. Game 3 - 3 Aurora Christian (18-7) vs. 5 Erie-Prophetstown (14-10), 7:30 p.m.
Friday: Championship - Winners 2-3, 7 p.m.
Next: Winner advances to Mendota Sectional to face Johnsburg Regional winner at 7 p.m. Wednesday, March 4
3A regionals
At LaSalle-Peru
Wednesday: Game 1 -2 LaSalle-Peru (18-10) vs. 7 Dixon (11-17), 6 p.m. Game 2 - 3 Ottawa (14-12) vs. 5 Streator (13-17), 7:30 p.m.
Friday: Championship - Winners 1-2, 7 p.m.
Next: Winner advances to Ottawa Sectional to face Morton Regional winner at 7 p.m. Tuesday, March 3
- Kevin Hieronymus