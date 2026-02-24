Shaw Local

Illinois Valley

BCR regional boys basketball update

Hall's Braden Curran sprints into the lane against Rockridge during the Class 2A Regional quarterfinal game on Monday, Feb. 23, 2026 at Hall High School.

Hall's Braden Curran sprints into the lane against Rockridge during the Class 2A Regional quarterfinal game on Monday, Feb. 23, 2026 at Hall High School. (Scott Anderson)

By Kevin Hieronymus

1A regionals

At Bureau Valley:

Monday: 2 Lanark Eastland 68, 15 Rockford Our Lady of the Sacred Heart 30

7 West Carroll 49, 10 Polo 44

3 Orion 80, 14 Hiawatha 20

6 Fulton 61, 11 Bureau Valley 56

Wednesday: Game 5 - 2 Lanark Eastland (28-4) vs. 7 West Carroll (15-16), 6 p.m. Game 6 - 3 Orion (24-8) vs. 6 Fulton (14-18), 7:30 p.m.

Friday: Championship - Winners 5-6, 7 p.m.

Next: Winner advances to Orion Sectional to face Pearl City Regional winner at 7 p.m. Wednesday, March 4

At Serena

Monday: 9 Midland 62, 8 Serena 56

4 Dwight 79, 13 DePue 58

5 St. Bede 59, 12 Putnam County 45

Wednesday: Game 4 - 1 Marquette (22-7) vs. 9 Midland (16-15), 6 p.m. Game 5 - 4 Dwight (18-12) vs. 5 St. Bede (17-13), 7:30 p.m.

Friday: Championship - Winners 4-5, 7 p.m.

Next: Winner advances to Amboy Sectional to face Hinckley Regional winner at 7 p.m. Tuesday, March 3

At Woodland

Monday: 2 Woodland 70, 15 Earlville 25

7 Henry-Senachwine 82, 10 Leland 59

3 Newark 63, 14 LaMoille 27

6 GSW 64, 11 Amboy 48

Wednesday: Game 5 - 2 Woodland (23-9) vs. 7 Henry-Senachwine (17-13), 6 p.m. Game 6 - 3 Newark (16-15) vs. 6 GSW (17-13), 7:30 p.m.

Friday: Championship - Winners 4-5, 7 p.m.

Next: Winner advances to Amboy Sectional to face Somonauk Regional winner at 7 p.m. Wednesday, March 4

At Alleman

Monday: 1 Sterling Newman 73, 16 AFC 28

8 Alleman 56, 9 Morrison 28

4 Annawan 58, 13 Wethersfield 41

5 Forreston 61, 12 Milledgeville 44

Wednesday: Game 5 - 1 Sterling Newman (31-1) vs. 8 Alleman (10-21), 6 p.m. Game 6 - 4 Annawan (20-6) vs. 5 Forreston (17-14), 7:30 p.m.

Friday: Championship - Winners 5-6, 7 p.m.

Next: Winner advances to Orion Sectional to face Woodstock Marian Regional winner at 7 p.m. Tuesday, March 3

St. Bede's Gus Burr drives to the hoop to score over Putnam County's Johnathon Stunkel during the Class 1A Regional quarterfinal game on Monday, Feb. 23, 2026 at St. Bede Academy.

St. Bede's Gus Burr drives to the hoop to score over Putnam County's Johnathon Stunkel during the Class 1A Regional quarterfinal game on Monday, Feb. 23, 2026 at St. Bede Academy. (Scott Anderson)

2A regionals

At Farmington

Monday: 8 Monmouth-Roseville 62, 9 Princeton 34

Wednesday: Game 2 - 1 Sherrard (21-7) vs. 8 Monmouth-Roseville (13-17), 6 p.m. Game 3 - 4 Farmington (15-13) vs. 5 Kewanee (14-17), 7:30 p.m.

Friday: Championship - Winners 2-3, 7 p.m.

Next: Winner advances to IVC Sectional to face Canton Regional winner at 6 p.m. Tuesday, March 3

At Rockridge

Monday: 10 Rockridge 68, 7 Hall 58

Wednesday: Game 2 - 2 Riverdale (22-8) vs. 10 Rockridge (5-23), 6 p.m. Game 3 - 3 Chillicothe IVC (17-13) vs. 6 Mercer County (14-16), 7:30 p.m.

Friday: Championship - Winners 2-3, 7 p.m.

Next: Winner advances to IVC Sectional to face Downs Tri-Valley Regional winner at 8 p.m. Tuesday, March 3

At Rock Falls

Monday: 9 Aurora Central Catholic 65, 8 Genoa-Kingston 62

Wednesday: Game 2 - 1 Mendota (26-5) vs. 9 Aurora Central Catholic (12-20), 6 p.m. Game 3 - 4 Oregon (22-9) vs. 6 Rock Falls (10-21), 7:30 p.m.

Friday: Championship - Winners 2-3, 7 p.m.

Next: Winner advances to Mendota Sectional to face Marengo Regional winner at 7 p.m. Tuesday, March 3

At Aurora Christian

Monday: 7 Sandwich 41, 10 Stillman Valley 39

Wednesday: Game 2 - 2 Byron (23-6) vs. 7 Sandwich (11-20), 6 p.m. Game 3 - 3 Aurora Christian (18-7) vs. 5 Erie-Prophetstown (14-10), 7:30 p.m.

Friday: Championship - Winners 2-3, 7 p.m.

Next: Winner advances to Mendota Sectional to face Johnsburg Regional winner at 7 p.m. Wednesday, March 4

3A regionals

At LaSalle-Peru

Wednesday: Game 1 -2 LaSalle-Peru (18-10) vs. 7 Dixon (11-17), 6 p.m. Game 2 - 3 Ottawa (14-12) vs. 5 Streator (13-17), 7:30 p.m.

Friday: Championship - Winners 1-2, 7 p.m.

Next: Winner advances to Ottawa Sectional to face Morton Regional winner at 7 p.m. Tuesday, March 3

- Kevin Hieronymus

Hall's Jacob Andracke sprints down the court against Rockridge's Rylan Daly during the Class 2A Regional quarterfinal game on Monday, Feb. 23, 2026 at Hall High School.

Hall's Jacob Andracke brings the ball down the court against Rockridge's Rylan Daly during the Class 2A Regional quarterfinal game on Monday, Feb. 23, 2026 at Hall High School. (Scott Anderson)

Kevin Hieronymus

Kevin has been sports editor of the BCR since 1986, covering Bureau County and IL Valley Sports. Was previously sports editor of the St. Louis Daily News and a regular contributor for the St. Louis Cardinals Magazine. He is a member of the IBCA and Illinois Valley Hall of Fames. He is one of 4 sportswriters from his tiny hometown Atlanta, IL