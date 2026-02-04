Ottawa Township High School announces 2nd quarter honor roll

The students at Ottawa Township High School listed below have been named as second-quarter honor roll laureates.

These students have achieved a grade-point average of at least 3.167.

Freshmen: Vanessa G. Aceves, Lucille R. Alexander, Liam B. Alleman, John C. Armstrong, Elizabeth A. Arnold, Yarethzie Arrez, Alexis A. Avalos, Maddelyn R. Backos, Grayson O. Baer, Cooper S. Baxter, Indie J. Baylis, Shianne L. Bensa, Killian D. Berkland, Kyana A. Berry, Jalaya R. Berry-Robinson, Addison M. Blacklaw, Andrew J. Brink, Joseph H. Brown, Taylor S. Bruck, Brian M. Burke, Laurelei R. Burkhart, Desmond G. Burress, Aubrey R. Carrera, Zoe E. Carrizo-England, Raymond J. Casas, Jr., Trinity M. Casas, Piper A. Coglianese, Julia E. Craig, Sawyer M. Culjan, Earl W. Czech, Teagan J. Darif, Ashlynn N. Dean, Natalie E. Dettmann, Joseph B. Donahue, Dezlan A. Duncan, Savannah E. Ehorn, Henry M. Farabaugh, Lydia K. Farrell, Luca B. Fernandez Jobst, Mikayla V. Fiarito, Geovany M. Fiscal, Jaelyn N. Forino, Ocean E. Fowler, Venecia M. Fowler, Landon C. Fritz, Raidynn L. Fuller, Lane C. Gabehart, Estefania E. Garcia, Madelyn B. Gibbons, Aubrie M. Goodchild, Jeremiah L. Graman, Gunner N. Grammer, Leela L. Gromm, Amiela L. Guerrero, Axel Gutierrez, Avery S. Hall, Abigail M. Halsey, Sophia E. Halterman, Lily C. Hamlet, Kendall A. Hardee, Wren N. Harris, Anthony G. Harrison, Iris M. Hasty, Brennen S. Heaver, Kyle J. Hedge, Hunter Heuser, Keiana Hood, Denzel O. Houston, Sophia J. Jacobs, Elliott J. Jarmusz, Miles J. Johnson, Tucker R. Johnson, Beyoance’Anna J. L. Jones, Kendall B. Justice, Kinsley M. Justice, Kennedy R. Kane, Megan E. Kane, Delilah N. Karahalios, Leah L. Kearfott, Dawsynn M. Kettman, Ella M. Kielan, Quinn S. Kohut, Andrew R. Kovash, Emily L. Kumiega, Vanessa R. Laitila, Kathryn Z. Lane, Everett J. Laury, Layla G. Leo, Taylan L. Lewis, Bryce A. Lucas, Mitchell A. Macias, Drake A. Mann, Javier J. Marquez, Bodie J. Martin, Crystal M. Martinez, Hunter G. Marx, Braxten J. Mcalpine, Irelynn M. Mcalpine, Owen J. Mccague, Andrew D. Mcginnis, Connor R. Medina, Dominic X. Melara, Jessie L. Merritte, Aiden S. Miller, Keandre T. Miller, Mckenzie K. Mool, Mayson A. Munson, Alaina C. Nimke, Jack S. Oslanzi, Dane M. Passwater, Aria L. Phillips, Zoiy H. Phillips, Jackson H. Pitstick, John W. Poggi, Christopher J. Polega, Michael J. Polich, Sophera R. Polier, Brooklyn N. Powell, Isabella S. Puente, Analia Purcell, Lydia K. Purcell, Mariah K. Putnam, Daisy M. Rabadan, Zophia Ramirez, Denali R. Reimer, Esmerelda R. Remington, Lillian E. Rende, Addison C. Riha, Chase L. Riley, Christian J. Robinson, Grant J. Robinson, Malina E. Rodriguez, Brandon M. Rogers, Jr., Christina Runde-Gonzalez, Madelyn M. Salz, Dylan R. Samaniego, Ashlee L. Schell, Madison M. Schillings, Sarah M. Scobey, Luna R. Shipley, Miranda L. Shorkey, Emma J. Small, Makenna C. Smith, Isabella A. Sovero, Micah T. Stanek, James M. Steder, William J. Stewart, Cole J. Stoudt, Rianne Stef Tago, Jayla J. Tapia, Sophie M. Taylor, Jaxson C. Thomas, Haily A. Thorson, Addison M. Tiedemann, Emma L. Treest, Mason D. Trettenero, Gisell Valdez, Isaac C. Valencia, Kaleb M. Vargas, Ella G. Vicich, Trace R. Wesbecker, Rose Whitecotton, Jude M. Willet, Brandyn Wilson, Brinley M. Winter, Nathan L. Worby, Jaimee A. Wozek, Christopher D. Znaniecki, Vincent J. Zuber.

Sophomore: Josie Akins, Liviya S. Alaimo, Laynie R. Allen, Evelyn R. Andree, Zoey Angelico, Joshua M. Armstrong, Evelyn Barrera, Michael P. Beattie, Isaac R. Bellel, Ember D. Bertalot, Brayden E. Biewer, Alexavier Billings, Jerome D. Bridwell, Aries M. Brown, Atlas W. Brown, Addisyn M. Budnick, Amy M. Budnick, Joclyn E. Butzen, Sydney Camp, Reagan L. Carlson, Ashley N. Carnes, Teague A. Carretto, Lillian E. Clayton, Keaton J. Closen, Ryker Cole, Bryan M. Cortez-Olivo, Nadia Y. Delgado, Cashton C. Dilley, Taylor A. Ditchfield, Thayden Downey, Zelda Dubois, Keira J. Duffy, Leah V. Ferrantino, Bella M. Fisher, Michaela M. Flashing, Daisy Flores, Savannah J. Fredericksen, Kayjah M. Frohlich, Alexander J. Gazda, Connor Gray, Zachary Green, Keelin G. Gross, Bryce J. Hansen, Sophia Hart, Alexa Hernandez, Ella K. Hobson, Libee L. Hoffman, Nevan L. Holloway, Reeve A. Hortega, Jett J. Johnson, Margaret L. Jones, Sienna Justice, Carson S. Keylard, Melanie Kimmey, Georgia K. Kirkpatrick, Savannah M. Kochan, Wyatt A. Krause, Addison C. Landers, Paisley A. Leal, John K. Lee, Kaiden D. Lemke, Wrigley Leslie, Illiana A. Luke, Josalyn M. Lyle, Ryleigh Lyon, Melissa G. Marabotti, Savannah Markey, Aaliyah M. Martin, Alexander Martinez, Maximus Maubach, Kimberly Michel, Karsyn R. Moore, Rory P. Moore, Ava Morones, Piper Mosley, Ryan Mueller, Jr., Grant M. Muenchow, Mckinsey Mundt, Angel Munoz, Jaxon Neu, Leah R. Norris, Madelyn Olszewski, Nathan P. Oneill, Hailey S. Palko, Jayden J. Pannell, Gabrielle C. Payne, Caden Perry, Emily Pierre, Lila J. Platt, Nick A. Posey, Allison C. Power, Allie Quinn, Caleb R. Ramirez, Carter Ratliff, Makenzee R. Rausch, Kendall A. Read, Leah M. Reed, Peyton Richards, Jaxon R. Rissman, Connor Robbins, Chloe S. Roberts, Caden W. Roether, John Ruiz, Jordyn E. Scheive, Blake C. Schiltz, Isabella Schweigen, Ariana B. Serna, Mckinley E. Shepherd, Nevaeh R. Sholders, Reid Simmons, Dixie A. Smick, Jayden Spencer, Miles M. Stafford, Ethan W. Steele, Gunner Stevens, Charli F. Stoudt, Jaylin Sullivan, Caitlyn M. Swartz, Coltin J. Swartz, James Threadgill, Hailey M. Thrush, Jake R. Torres, Kamrun Verdin, Meredith K. Waldron, Celeste E. Wallace, Quinn R. Windy, Jackson Witte, Jessica Zhu, Peyton L. Zuchora.

Juniors: Alyana N. Adams, Gaige M. Anderson, Braiden J. Angelico, Marissa C. Barrientos, Kendall J. Biba, Noah D. Bockelmann, Ciara R. Bolf, Lailah M. Bologna, Bella G. Borowski, Landon J. Brandt, Emma R. Brasfield, Taylor L. Burke, Maverick A. Burress, Alivia M. Butler, Hadley M. Byrd, Chloe Carmona, Dane R. Carretto, Jack D. Carroll, Alexis Cavalear, Finley F. Cooper, Guadalupe Corral, Logan Cottingham, Owen M. Czech, Raegan O. Davis, Olivia R. Dekreon, Loraine C. Dobson, Shelby Domoleczny, Evan M. Dubois, Dreager A. Duncan, Brooke A. Durkee, Cade Eirhart, Bailey E. Etscheid, Callie J. Etscheid, Aiden J. Evans, EvanD. Farrell, Aleixo A. Fernandez Jobst, Rudi R. Fleck, Matthew R. Fleming, Kenleigh A. Fowler, Ashlynn M. Ganiere, Amelia G. Gaughan, Davin J. Gebhardt, Kenzie Genest, Giovanny D. Gomez, Jacen C. Guerrero, Jocelin Gutierrez, Bryer M. Harris, Ailey J. Harstad, Camron C. Harvey, Madelyn G. Hedge, Ariah Hernandez, Emma M. Hinshelwood, Raymond Hladovcak, Jayden Hoang, Ashton G. Houdek, Aaliyah K. Howard, Ava M. Jacobs, Eli M. Jeppson, Gwendalynn R. Jimenez, Ryder A. Keylard, Bella K. Knoll, Kaden M. Konwinski, Evan H. Le, Ryann E. Lee, Piper G. Lewis, Hendrix N. Link, Michelle Lopez, Mia R. Lowe, Hallee M. Loza, Payton C. Lyon, Caleb R. Marek, Maddox L. Mathews, Mara L. Mccullough, Madisyn A. McGrath, Baileigh N. McIntyre, Dillon Mckinnon, Taylor J. Miner, Wyatt F. Mix, Kyrah L. Morey, Libby M. Muffler, Michelle Munoz, Valeria Munoz, Sidney Nanouski, Camila J. Navarro, Logan Olson, Evelin Olvera, Zadie T. Ortiz, Jaickob Y. Pastor Ortiz, Fabiola Perez Lopez, Jacob R. Phelps, Nora J. Poggi, Aidan G. Polancic, Robert Polier, Cassondra Powell, Carter A. Price, Reese M. Purcell, Lylah Rainey, Rosemarie Ramirez, Aubrey E. Ringelspaugh, Mary C. Rodriguez, Alexis N. Rogers, Adelynn Russell, Cheyenne Russo, Julian X. Ruvalcaba, Lexi L. Sawin, Dane W. Schmitz, Tristan A. Shama, Jaxzon F. Shevokas, George H. Shumway, Douglas Sibert, Alexzander Simpson, Emmy Small, Donovan M. Smith, Bobbi S. Snook, Jenalyn G. Stahr, Braydn L. Streicher, Payton M. Taylor, Annabelle M. Threadgill, Caitlyn D. Trettenero, Nathan J. Underhill, William M. Underhill, Aerith R. Underwood, Mara E. Vedder, Jules Verron-Dumazel, Logan W. Walker, Glenn W. Weatherford, Sheyanne S. Weaver, Rowan M. Weems, Charles J. White, Margaret J. Wiegman, Quinn M. Wilkinson, Emma G. Wilson, Ryan M. Wilson, Breckin Winter, Brock A. Yarbrough, Gabriel J. Zeglis.

Seniors: Hailey L. Abromaitis, Jordyn R. Allen, Kaden J. Araujo, Jacob H. Armstrong, Jada R. Arroyo, Brayden L. Batistini, Taylor M. Brandt, Brayden R. Brewer, Colt K. Bryson, Makena J. Burke, Brooklyn E. Byone, Brianna R. Camacho, Jayden X. Carbajal, Jaxon S. Carrier, Archer N. Cechowicz, Bregan L. Cheatham, Teagan M. Cole, Lucas J. Conley, Alexander J. Contreras, Giovanni N. Contreras, Kerrigan A. Cooney, Jaylah M. Cortez, Emmalee A. Crosby, Tessa M. Diaz, Josephine E. Donahue, Cameron J. Dumke, Andrea A. Espinoza, Hayley C. Ewers, Lucas A. Farabaugh, Ally M. Fascetta, Kilah G. Figenbaum, Daniel I. Fisher, Laurel A. Fisher, Savannah E. Foster, Tyler J. Frazer, Mario A. Gerena, Malcolm P. Gretencord, Perla Gutierrez, Isabel M. Gwaltney, Samantha M. Halterman, Rylee S. Harsted, Griffin J. Hughes, Hezekiah J. Joachim, Jack M. Johnson, Reagan L. Julian, James M. Koppenhoefer, Avery S. Leigh, Joseph D. Liebhart, Noah A. Logan, Isabella M. Markey, Maya A. Martin, Diego Martinez, Aubrey E. Maubach, Brennan T. Mcnally, Lily E. Miller, Shaelyn E. Miller, Thomas M. Milligan, Emma R. Molina, Zulee S. Moreland, Maritza J. Munoz, Robert G. Murphy, Jonathan D. Neu, Cash M. Nilles, Kaleb F. Nimke, Daphne M. Northrip, Dominic M. Parks, Luke J. Passwater, Ishika V. Patel, Xina H. Perez, Bethany G. Polega, Mason E. Posey, Ethan D. Poutre, Wyatt W. Quinn, Ava M. Ramza, Jasmine M. Resendez, Alyssa R. Reynolds, Bradley T. Reynolds, Gabriel M. Rissman, Evan R. Ristau, Grecia E. Romero, Claira M. Ruiz, Owen R. Sanders, Kaylee M. Santoy-Ceja, Manuel A. Saucedo-Garcia, Natalia E. Schillo, Leah A. Schiltz, Madison L. Schmidt, Katherine A. Serby, Ayden J. Sexton, Grant P. Smithmeyer, Haley J. Solan, Christian Solis, Madilyn P. Soulsby, Madison V. Sowell, Paul G. Stallmann, Mary C. Stisser, Aubrey E. Sullivan, Charles R. Thiry, Celie A. Thomas, Kendall Thorsen, Juliana L. Thrush, Riley L. Thrush, Alexis R. Troutman, Gracie A. Troutman, Bryson A. Valdez, Andrew P. Vercolio, Isabella S. Wade, Ava A. Weatherford, Judith L. Wilson, Lila L. Windy, Rhoin E. Zopp.