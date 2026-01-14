Seneca High School announces semester 1 honor roll

Seneca High School has announced its semester 1 honor roll, recognizing students for academic achievement.
High Honor Roll
Seniors
Addysen Kay Applebee, Shan Ashiya Mendoza Balandang, Michael Cole Breisch, Lexie Marie Buis, Abigail Renee Churchill, Cody Patrick Clennon, Wyatt Jay Coop, Vincent Attillio Corrado, Nevaeh Grace Countryman, Madison Rose Degrush, Evan John Eplin, Jaxson Thomas Finch, Maliya Ann Gottschalk, Samantha Louise Greisen, Malachi Murph John Haines, Jayden Hesik, Cianna Evelyn Jenee Honn, Griffin Anthony Hougas, Blade Montgomery Housman, Kaydee Lynn Kennedy, Cadance Grace Marie Kessling, Tyler Harry Kline, Liam M Knoebel, Kyler Robert Krull, Tessa June Krull, Jocelyn Cecilia Linder, Pandora Rae Littlejohn, Chase Matthew Mc Daniel, Jace Daniel Mitchell, Alexa Jayne Elina Moore, Lily Katherine Mueller, Zander Lee Newberry, Brianna Belle Newkirk, Catalina Pacheco, Lillian Elizabeth Pfeifer, Avery W Phillips, Landyn A Ramsey, Ayden Christopher Robinson, Cameron Michael Shriey, Camryn Lee Stecken, Ruthie Rian Steffes, Ava Jane Sulzberger, Brooklyn Marie Szafranski, Andrew Joel Theissen, Lauren Rae Thomas, Chloe Elizabeth Thompson, Gunner Vincent Varland, Stephan Alex Wills, Kyra Ann Wood
Juniors
Joseph Alexander Arnold, Rayce Dylan Aukland, Aubree Giovanna Barr, Aiden John Basaraba, Alyson Elizabeth Blakley, Emmelyn Avery Blakley, Cole Joseph Burchett, Audrey Ronette Claypool, Vivienne Hope Cronkrite, Claire Denise Darling, Elsa Jeane Douglas, Dane Thomas Ferrara, Alexander J Gagnon, Pierce Anthony Gilbertson, Jesus Govea, Ethan Gregory Hasselbring, Landon Joseph Hebel, Daniel Scott Isham, Braiden Lee Jones, Kendall Lane Jones, Elijah Francis Jordan, Kaylee Marie Klinker, Haiden Sunny Lavarier, Cody Jacob Malak, Addison Marie Mann, Josie Ann Miranda Mc Alpine, Hayden Joseph Mc Donald, Francis Jo Meyers, Emma Grace Mino, Juliet Angela Mueller, Zachary Steven Naines, Aydan Luar Perez, Hayden Olivia Pfeifer, Titus A Pinkston, Alana Brielle Potter, Graysen N Provance, Brant Randall Roe, Chloe Skandera, Tori Olivia Skelton, Grace Anne Smith, Max Charles Sproull, Piper Ky Stenzel, Alexis Lynn Talley, Spencer Steven Thorpe, Cooper Madden Thorson, Sofia E Vought, Aurora Sean Louise Weber, James C Zydron
Sophomores
Avery Elizabeth Aldridge, Emily Irene Aldridge, Breckin Ryam Anderson, Colton John Baudino, Jaeda Bazik, James Michael Bennis, Grace Scarlett Biros, Braden Cole Bland, Mark Douglas Brookman, Emily Cheryl Brown, Delaney Lynlee Cato, Ethan Henry Danek, Brycen Anthony Decowski, David Andrey Doloski, Jason Emanuel Engen, Brady William Fort, Nickolas Alexander Griffin, Hudson Russell Hartwig, Lylah Jean Hebel, Wyatt Douglas Holman, Brynlee Ann Hunt, Alise Marie Noel Jackson, Addison Jane Kilmer, Miles Nicholas Leroy, Everett J Liberg, Maci R Malone, Hunter Milton, Josie Denae Mitchell, Kolten Kenneth Pfeifer, Trenton Ryon Powell, Rohan Christopher Render-Jones, Kylee Lynn Rowley, Alyssa Joyce Ryder, Tristan Joseph Scarpaci, Taylor Ann Schaefer, Parker Riley Sedlock, Brooklyn Rose Sheedy, Maci Rae Shelton, Olivia Shouse, Morgan Starwalt, Sophia Jane Swift, Kayla Ann Szafranski, Ellenore Grace Tallarico, Adrianna Michelle Tessler, Brody Nels Thompson, Ximena Karyme Valenciano, Hayley June Wakefield, Kaydynce Rose Wardlow, Melody Cathryn Williams, Leah Star Willis, Gryphon Martin Wills, Bailey Marie Witte, Tenley Grace Yandell, Tucker Yard
Freshmen
Elina Colette Akre, Alaina Rose Applebee, Eli Thomas Applebee, Jolene Arnstrom, Adalynn Grace Arozamena, Liam Nicholas Baima, Eliza Anne Bauerly, Logan Joseph Beland, Jordyn E Both, Cora Belle Chapman, Blake Eugene Claypool, Adleigh Claire Corrigan, Alaina Marie Daschner, Aiden James Davis, Aidan Thomas Debreto, Aurora Cerise Greenwood, Naomi Grace Harmon, Lincoln James Hebel, Casey Jane Humphrey, Lorenzo Isham, Nicholas John Jahp, Talia Nicole Jenkins, Liam Matthew Jones, Mason Gabriel Jordan, Tenley Louise Justice, Marlie Ki Lissy, Violet Kenna Mauer, Nicholas Vincent Mcaninch, Nathan Mark Mcdonald, Rosalina Isabella Moe, Nicholas Edward Naines, Lily Mae Paputsa, Emberlyn Callie Paquette, Macayla Petro, Margaret Evelyn Pfeifer, Addison Grace Phillips, Harlow Marie Star Putney, Lila Sky Schoenman, Braden Cole Skelton, Jaritzi Jimena Tellez Gonzalez, Benjamin Michael Theobald, Peyton Louise Watkins, Ameliah Nikol Weber
Honor Roll
Seniors
Drew Clark, Lila Grace Coleman, Chloey Marie Coyne, Devon C Daemicke, Clinton Ray Darling, Derick Tyler Griffin, Romey Martin Hernandez, Ian Logan Janke, Hudson Maverick Jones, Zebadiah Richard Maxwell, Ethan Othon, Hannah Marie Paputsa, Destiny Lea Roberts, Alexandra Y Sanchez, Brady Paul Sheedy, Sean Lee Alexander Sigler, Brayden Timothy Simek, Kaylin Noel Smith, Brandon J Torres Orozco, Landen Venecia
Juniors
Devon Johnathan Akre, Conrad Otto Alvizo, Kail L Bell, Jessa Leigh Echeverria, Annabelle Rebekah Johnson, Michael Kucinic, Courtney E Leonard, Sarai Orozco, Aaron Scott Phillips, Jennifer Ramirez, Noel Faith Runnels, Haleigh Josefine Stach, Raiden Elias Terry, Cole Walker Webster, Makenzi Jayde Williams, Max Hunter Youngblood
Sophomores
Ethan James Applebee, Vivianna Chantel Barrera, Austin Michael Cole, Ava June Douglas, Elliott Thomas Geier, Branson Phillip Hughes, Parker William Jones, Kellen William Kastler, Bailey Ann Kruger, Logan Miles Kubat, Macailee May Maglio, Alivia Nicole Mann, Chase Joseph Rod, Kyri Adrina Smith, Alex David Spear, Morgan Renee Stockman, Christopher Matthew Thompson, Eloise Marie Thorpe
Freshmen
Topanga Ann Abromaitis, Jaxon Eric Baudino, Abigail M Brockman, Jace Alan Cailey, Camryn Michael Chapman, Gavin Phillip Coulombe, Madison Hope Galarza, Noah Alexander Grant, Josephine Evalynn Greisen, Grady Trevor Hall, Sebastian Ethan Hoyt, Cooper Greyson Jones, Kallen Ray Klinker, Cade M Krull, Jeffrey S Leonard, Max Pecchenino Mancuso, Kaden Michael Meents, Keegan Kasimer Pokosa, Audriana Nicole Robinson, Arianna Kae Ross, Reese Aj Schumaker, Dakota Ann Shelton, Kendall Rose Slattery, Michael James Sterling Johnson, Jacob Michael Warning, Alex Carter Zydron