IHSA regionals, sectionals and beyond: Where Times-area girls volleyball teams are going this postseason

The Lady Bulldogs celebrate taking the lead against Wilmington during the 2nd set of Tuesday’s match at Streator.

Streator's girls volleyball team celebrates a point Tuesday, Oct. 14, 2025, at Pops Dale Gymnasium in Streator. (Tom Sistak For Shaw Media)

By J.T. Pedelty

October 27

Girls volleyball: 3A Galesburg Regional – Streator vs. Galesburg 6 p.m.; 1A Woodland Regional – Cissna Park vs. Milford 6 p.m., GCMS vs. Calvary Christian 7 p.m.; 1A Grant Park Regional – Marquette vs. Donovan 6 p.m.; 1A Dwight Regional – Gardner-S. Wilmington vs. CICS/Ellison 6 p.m., Grace Academy vs. Clifton Central 7 p.m.; 1A Yorkville Christian Regional – Newark vs. Mooseheart 6 p.m., Yorkville Christian vs. Morrison 7 p.m.; 1A Somonauk Regional – Aurora Christian vs. Forreston 6 p.m., Earlville vs. Leland 7 p.m.; 1A Putnam Co. Regional – Putnam Co. vs. Princeville 6 p.m.

October 28

Girls volleyball: 3A Rochelle Regional – Dixon vs. Ottawa 6 p.m., Sycamore vs. Rochelle 7 p.m.; 3A Galesburg Regional – La Salle-Peru vs. Streator/Galesburg winner 6 p.m., Metamora vs. Geneseo 7 p.m.; 2A Seneca Regional – Manteno vs. Bishop Mac 6 p.m., Seneca vs. Coal City 7 p.m.; 2A Chicago Christian Regional – Chicago Christian vs. Noble/Hansberry 6 p.m., South Shore Prep vs. Sandwich 7 p.m.; 1A Woodland Regional – Flanagan-Cornell vs. Hoopeston Area 6 p.m., Fieldcrest vs. Woodland 7 p.m.; 1A Grant Park Regional – Grant Park vs. Aqsa 6 p.m., Tri-Point vs. Illinois Lutheran 7 p.m.; 1A Dwight Regional – Dwight vs. Unity Christian 6 p.m., Morgan Park Academy vs. St. Anne 7 p.m.; 1A Yorkville Christian Regional – Serena vs. Ashton-Franklin Center 6 p.m., Polo vs. Hinckley-Big Rock 7 p.m.; 1A Somonauk Regional – Somonauk vs. Indian Creek 6 p.m., Parkview vs. Amboy 7 p.m.

October 29

Girls volleyball: 1A Woodland Regional – semifinals 6 p.m. & 7 p.m.; 1A Grant Park Regional – semifinals 6 p.m. & 7 p.m.; 1A Dwight Regional – semifinals 6 p.m. & 7 p.m.; 1A Yorkville Christian Regional – semifinals 6 p.m. & 7 p.m.; 1A Somonauk Regional – semifinals 6 p.m. & 7 p.m.

October 30

Girls volleyball: 3A Rochelle Regional – championship 6 p.m.; 3A Galesburg Regional – championship 6 p.m.; 2A Seneca Regional – championship 6 p.m.; 2A Chicago Christian Regional – championship 6 p.m.; 1A Woodland Regional – championship 6 p.m.; 1A Grant Park Regional – championship 6 p.m.; 1A Dwight Regional – championship 6 p.m.; 1A Yorkville Christian Regional – championship 6 p.m.; 1A Somonauk Regional – championship 6 p.m.

November 4

Girls volleyball: 3A La Salle-Peru Sectional – semifinals 6 p.m. & 7 p.m.; 2A Peotone Sectional – semifinals 6 p.m. & 7 p.m.; 1A Watseka Sectional – semifinals 6:30 p.m. & 7:30 p.m.; 1A Lanark Eastland Sectional – semifinals 6 p.m. & 7 p.m.

November 6

Girls volleyball: 3A La Salle-Peru Sectional – championship 6 p.m.; 2A Peotone Sectional – championship 6 p.m.; 1A Watseka Sectional – championship 6:30 p.m.; 1A Lanark Eastland Sectional – championship 6 p.m.

November 10

Girls volleyball: 3A Washington Supersectional – TBD; 2A Mendota Supersectional – TBD; 1A Heyworth Supersectional – TBD; 1A Woodstock Marian Supersectional – TBD

November 14

Girls volleyball: IHSA State Final Tournament (CEFCU Arena, Normal)

November 15

Girls volleyball: IHSA State Final Tournament (CEFCU Arena, Normal)

J.T. is a graduate of Streator High School, Illinois Valley Community College and Southern Illinois University-Carbondale who is some 26 years into an award-winning sports journalism career and serves as a regional sports editor for Shaw Local Media and Friday Night Drive.