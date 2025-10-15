IHSA regionals, sectionals and beyond: Where Times-area girls volleyball teams are going this postseason

October 27
Girls volleyball: 3A Galesburg Regional – Streator vs. Galesburg 6 p.m.; 1A Woodland Regional – Cissna Park vs. Milford 6 p.m., GCMS vs. Calvary Christian 7 p.m.; 1A Grant Park Regional – Marquette vs. Donovan 6 p.m.; 1A Dwight Regional – Gardner-S. Wilmington vs. CICS/Ellison 6 p.m., Grace Academy vs. Clifton Central 7 p.m.; 1A Yorkville Christian Regional – Newark vs. Mooseheart 6 p.m., Yorkville Christian vs. Morrison 7 p.m.; 1A Somonauk Regional – Aurora Christian vs. Forreston 6 p.m., Earlville vs. Leland 7 p.m.; 1A Putnam Co. Regional – Putnam Co. vs. Princeville 6 p.m.
October 28
Girls volleyball: 3A Rochelle Regional – Dixon vs. Ottawa 6 p.m., Sycamore vs. Rochelle 7 p.m.; 3A Galesburg Regional – La Salle-Peru vs. Streator/Galesburg winner 6 p.m., Metamora vs. Geneseo 7 p.m.; 2A Seneca Regional – Manteno vs. Bishop Mac 6 p.m., Seneca vs. Coal City 7 p.m.; 2A Chicago Christian Regional – Chicago Christian vs. Noble/Hansberry 6 p.m., South Shore Prep vs. Sandwich 7 p.m.; 1A Woodland Regional – Flanagan-Cornell vs. Hoopeston Area 6 p.m., Fieldcrest vs. Woodland 7 p.m.; 1A Grant Park Regional – Grant Park vs. Aqsa 6 p.m., Tri-Point vs. Illinois Lutheran 7 p.m.; 1A Dwight Regional – Dwight vs. Unity Christian 6 p.m., Morgan Park Academy vs. St. Anne 7 p.m.; 1A Yorkville Christian Regional – Serena vs. Ashton-Franklin Center 6 p.m., Polo vs. Hinckley-Big Rock 7 p.m.; 1A Somonauk Regional – Somonauk vs. Indian Creek 6 p.m., Parkview vs. Amboy 7 p.m.
October 29
Girls volleyball: 1A Woodland Regional – semifinals 6 p.m. & 7 p.m.; 1A Grant Park Regional – semifinals 6 p.m. & 7 p.m.; 1A Dwight Regional – semifinals 6 p.m. & 7 p.m.; 1A Yorkville Christian Regional – semifinals 6 p.m. & 7 p.m.; 1A Somonauk Regional – semifinals 6 p.m. & 7 p.m.
October 30
Girls volleyball: 3A Rochelle Regional – championship 6 p.m.; 3A Galesburg Regional – championship 6 p.m.; 2A Seneca Regional – championship 6 p.m.; 2A Chicago Christian Regional – championship 6 p.m.; 1A Woodland Regional – championship 6 p.m.; 1A Grant Park Regional – championship 6 p.m.; 1A Dwight Regional – championship 6 p.m.; 1A Yorkville Christian Regional – championship 6 p.m.; 1A Somonauk Regional – championship 6 p.m.
November 4
Girls volleyball: 3A La Salle-Peru Sectional – semifinals 6 p.m. & 7 p.m.; 2A Peotone Sectional – semifinals 6 p.m. & 7 p.m.; 1A Watseka Sectional – semifinals 6:30 p.m. & 7:30 p.m.; 1A Lanark Eastland Sectional – semifinals 6 p.m. & 7 p.m.
November 6
Girls volleyball: 3A La Salle-Peru Sectional – championship 6 p.m.; 2A Peotone Sectional – championship 6 p.m.; 1A Watseka Sectional – championship 6:30 p.m.; 1A Lanark Eastland Sectional – championship 6 p.m.
November 10
Girls volleyball: 3A Washington Supersectional – TBD; 2A Mendota Supersectional – TBD; 1A Heyworth Supersectional – TBD; 1A Woodstock Marian Supersectional – TBD
November 14
Girls volleyball: IHSA State Final Tournament (CEFCU Arena, Normal)
November 15
Girls volleyball: IHSA State Final Tournament (CEFCU Arena, Normal)