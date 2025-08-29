Shaw Local

Illinois Valley

IVCC health professions graduates honored in summer ceremonies

More than 100 students in nursing, paramedic, dental, and practical nursing programs celebrate milestone achievements

More than 100 IVCC students who completed health professions programs were celebrated this summer at pinning and graduation ceremonies for registered nursing, paramedic, practical nursing and dental assisting.

By Maribeth M. Wilson

More than 100 health professions students marked the completion of their programs with pinning and graduation ceremonies at Illinois Valley Community College this summer.

Here are the graduates listed by program.

RN Program

Fifty-three registered nursing graduates participated in a pinning ceremony on May 17. Featured speakers included Hannah Larsen, Kasie George, Olivia Colmone-Burns, and Morgan Gascoigne.

Graduates were: Anne Abende; Katherine Busch; Coco Collins; Olivia Colmone-Burns; Keysha Cortez; Leticia Cruz; Julie Cummings; Stephanie Debolt; Danielle Densing; Brenda Dimas; Morgan Gascoigne; Kasi George; Ella Gilbertson; Cheyenne Goetsch; Emma Gordon; Liset Guadarrama; Shane Halm; Faten Hariri; Natali Haynes; Walter Hoskins; Emily Joanis; Amber Kartheiser; Laura Kicinski; Camrie Kuehn; Kiara Ladson; Hannah Larsen; Stephanie Lijewski; Kasandra Mandujano; Zoey Margis; Mary Mead; Jeremy Morey; Ellie Neisler; Julie Ochuba-Neill; Yasmine Orozco-Godinez; November Rhodes; Becky Rogers; Alejandra Rogus; Marianna Rosales; Abigail Ruppert; Emily Sarabia; Christine Senica; Sandra Shankles; David Smith; Hannah Smith; Suzanne Spreitzer; Erica Stuart; Kylie Thome; Leala Usaphrom; Baylea Weston; Kaed Wisneski; Emily Wright; Paxton Zellmer and Ferdese Zulbeari.

Paramedic Program

Twenty-five students graduated from the Paramedic Program in ceremonies on May 8 and July 31.

Featured speakers were Alexander Dunn and James Gassen.

Graduates were: Tyler Blackard; Alexander Dunn; Joseph Ellena; David Emanuel; Andrew Eyster; Nolan Hamilton; James Hutton; James McGuire; Diego Ortega; Conner Sherwood; Reid Smith; Elisheva Bruins; James Gassen; Sabryna Hamilton; Derrick Hobbs; Benjamin Kolczaski; Maria Pawlak; Matthew Ruiz; Manny Solano; Quenten Sondgeroth; Jasmine Stanton; Nicholas Swiskoski; Will Thrun; James Waitekus and Caitlynn Windsor.

Practical Nursing Program

Twelve practical nursing students participated in the LPN pinning ceremony on July 14.

Featured speakers were Carissa Dye and Blair Stillwell.

Graduates were: Erica Antle; Sydney Buffington; Carissa Dye; Alyssa Eutsey; Julie Kern; Tina Mauk; Kelsey Moore; Emma Nicoli; Adrienne Ortega; Miranda Roberts; Avarie Ruppert and Blair Stillwell.

Dental Assisting Program

Sixteen graduates of the expanded functions dental assisting program participated in the pinning ceremony on July 31.

The featured speaker was Emma Augustine.

Graduates were: Emma Augustine; Ashton Collins; Madison Freeman; Vanessa Gomez-Rico; Zulema Gonzalez; Tiffany Hegland; Nalani Kosin; Megan McGuire; Mia Moncrief; Emily Myre; Stacy Pavnica; Talia Peck; Camryn Piscia; Diana Reyes; Cynthia Rosas and Ariana Villalobos.

