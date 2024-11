Peru Parkside Elementary honor roll, 2024-25 1st trimester

Peru Parkside Elementary announced its honor roll for the 2024-2025 first trimester.

High honor roll

Fifth grade

Mason Atkins, Ekko Baima, Benjamin Ballard, Avery Beals, Zander Blakley, Madelynn Boyer, Kaitlyn Bustos, Cameron Dresbach, Cree Fortney, Evan Hall, Tristan Harmon, Lucy Jaquins, Palmer Kotecki, Jairo Ledesma-Gonzalez, Zach Leone, Alexandria Lindbergh, James Lowery, Carson Lutes, Gary Martinez, Revel McCormick, Keegan McLane, Sota Nishimura, Daniel O’Brien, Killian O’Dell, Dominic Pearl, Evan Pyszka, Emery Shevlin, Madeline Simmons, Sofia Smith, Luca Vezzetti, Logan Weber

Sixth grade

Brayden Ajster, Brooke Backes, Olivia Boyer, Kinley Goode, Lucy Guttilla, William Henson IV, Alison Kiefel, Bailey Knowles, Sloane Kotecki, Gus Maier, Logan Martin, Mae Meyer, Simon Michaelson, Finneas Paul, Anaiz Perez, Theodore Pinter, Rayce Platt, Giuliana Riva, Reuben Roether, Julia Smith, Ryan Spayer, Brody Tinkler, Sophia VanBuren, Geno Vezzetti

Seventh grade

Allie Baumgarten, Camdyn Bentley, Caleb Cass, Rudy Dinges, Sienna Edgcomb, Vienna Fitzpatrick, Kenneth Kilanowski, Chloe Kreider, Jose ‘Ramon’ Larios, Brayden Lindbergh, Claire Lowery, Thomas ‘Tripp’ McClain, Aubrey Miller, Briahnna Mosell, Natalie Phan, Olivia Rathbun, Abigail ‘Abby’ Redmon, Trevor Rutkowski, Brendon Suarez, Fiona Tran, Roddick Wagner

Eighth grade

Louis Budnick III, Romeo Cabrera, Keegan Doubet, Kyle Doubet, Henry Duttlinger, Aubrianna Gadison, Sean Hernandez, Carter Lester, Chase Martin, Ryan Owczarek, Trevor Tomlinson

Honor roll

Fifth grade

Lillian Balestri, Riley Bopes, Annette Borrego Medellin, Joseph Brown, Charles Budnick, Charles “Duke” Burris, Brody Ceresa, Luis Cervantes, Kamryn Clark, Ahvilyn “Ahvi” Differding, Bennett Duttlinger, Hunter Flores, Brynn Foster, Camri Garncarz, Leslie Gonzalez, Jovan Gonzalez-Nieto, Sariah Gruenwald, Thomas Hedlin, Kadyn Hollingsworth, Charlotte Hughes, Avaleiah Jackson, Brock Lawrence, Delilah Mayer, Fiona Miller, Morrison Milus, Alexander Pedigo, Finley Peters, Iain Piecha, Adan Purelku, Ethan Ranger, Isaiah Rosario, Reid Rynkewicz, Faye Shan, Gemma Shepard, Olivia Smith, Stella Strack, Mila Tieman, Emma Twardowski, Emery Ullrich, Arabella Wagner, Jazmine Waltz

Sixth grade

Kaleigh Adkins, Asher Arnold, Rayce Bankson, Gavyn Bentley, Leslie Bermudez, Rayne Bjork, Johnathan Booker, Avery Bowen, Byrnadette Bunzell, Jaxon DeArcos, Cora Dempsey, Cole Donnell, Mason Elder, Cohen Fitzpatrick, Owen Gambiani, Caidin Garncarz, Adrian Graham, Aiden Grove, Andrew Hermosillo, Thomas Hughes, Sophia Jackson, Bryn Kamphaus, Madeline Kramer, Alex Lamps, Makenzie Lannen, Luis Ledesma, Ryan Lincoln, Easton Mazur, Matthew Michael, Brycen Miller, Tucker Morris, Adrian Murawski, JAX Murphy, Zander Pakula, Ulysses Pantoja, Aliyah Peterson, Jayden Ramirez, Nicholas Rebholz, Donovan Salinas, Janxiel Santiago, Lastin Schmillen, Chloe Simmons, Owen Stash, Emma Stewart, Anailyz Torres Vazquez, Aiden Urbanc

Seventh grade

Ryan Artos, Emma Bilguun, Arabella Brown, Jason Bryant, Nora Bufmack, Isabella Cardona, Zoey Ceresa, Isaac Cimei, Sophia DelPivo, Teagan Dempsey, Emma Fenwick, Brody Fletcher, Makenna Gift, Lilyonna Greathouse, Layla Haskell, Stephanie ‘Livi’ Hawkins, Nicholas Hermosillo, Mavily Hernandez, Layla Hungerford, Ethen Irwin, Kyden Jackson, Jackson Jeffries, Keelie Kostos, Aiden Kurrle, Jocelyn Lopez, Mina McFadden, Avyen Michael, Rhyley O’Brien, Natalie Rebholz, Jema Scholle, Maliyah Sedam, Isabella Slover, Cameron Small-Jeffrey, Aly Smith, Ellary Taylor, Josephine Taylor, Harper White, Brooklyn Young

Eighth grade

Aliyanna Arteaga, Carter Barto, Rosemarie Brown, Molly Bumgarner, Joseph Bunzell, Savannah Cadwallader, Kaleb Campbell, Anthony DelPivo, Aubrey Eitutis, Gavin Espinoza, Bryce Foster, Kahne Gentert, Kiley Gentert, Carylis Gonzalez, Harper Goode, Eion Grotti, Liam Harmon, Ethan Hedlin, Uvaldo Hernandez, MaKayla Hoffman, Tredon Jackson, Levi Martin, Axel Mora, Yarel Morales, Sophia Mosell, Big John Murphy, Ky Nguyen, Summer O’Brien, Fernando Orozco, Saija Pinnegar, Kristie Puchalski, Ethan Pyszka, Reagan Rahberg, Addyson Rebholz, Audrey Sell, Gabrielle Smith, Maddilyn Sopczynski, Carter Spence, Ruby Stash, Gracie Tinkler, Logan Tipton, Jianna Turczyn, Miles Ummel, Danna Vazquez, Amelia Williams, Maddelynn Znaniecki