BCR Softball Leaderboard, Thursday, May 9

St. Bede's Reagan Stoudt is one of the area leaders in the circle and at the plate. (Scott Anderson)

Batting H AB BA L. Maynard (BV) 36 71 .507 E. Hermes (SB) 37 75 .493 R. Stoudt (SB) 34 72 .472 M. Hecht (P) 32 69 .464 Q. McClain (SB) 6 13 .462 K. Klingenberg (P) 17 37 .459 K. Lawson (P) 31 68 .456 B. Pinter (SB) 30 70 .429 E. Wright (BV) 26 61 .426 M. Smith (BV) 27 64 .422 L. Bosnich (SB) 19 45 .422 A. Delphi (H) 24-58 24 58 .414 A. Oertel (P) 29 74 .392 E. Harp (P) 20 51 .390 S. Bailey (BV) 16 41 .390 E. Stull (BV) 14 36 .389 K. Morris (P) 25 65 .385 C. Pellegrini (H) 22 56 .385 M. Kelly (SB) 18 47 .383 C. Morris (H) 24 67 .358 B. Engles (SB) 6 17 .353 K. Stoller (BV) 21 70 .351 M. Dalton (SB) 21 60 .350 C. Keutzer (P) 26 74 .347

Runs - K. Lawson (P) 36, M. Hecht (P) 32, L. Maynard (BV) 31, Hermes (SB) 27, C. Keutzer (P) 25, E. Slingsby (SB) 26, R. Stoudt (SB) 25, A. Oertel (P) 23, K. Klingenberg (P) 21, C. Pellegrini (H) 19, S. Bailey (BV) 18, B. Engels (SB) 17, B. Pinter (SB) 16, S. Bailey (BV) 15, S. Delphi (H) 15, K. Stoller (BV) 14, M. Kelly (SB) 13, M. Smith (BV) 11, S. Woolley (P) 11, S. Rutledge (P) 10, Harp (P) 10, E. Wright (BV) 10, K. Haage (BV) 10, C. Morris (H) 9, K. Wozniak (H) 8

RBIs - K. Lawson (P) 38, A. Oertel (P) 35, R. Stoudt (SB) 31, E. Hermes (SB) 23, E. Wright (BV) 23, M. Smith (BV) 23, B. Pinter (SB) 22, Woolley (P) 18, K. Haage (P) 16, I. Gibson (P) 15, M. Kelly (SB) 15, S. Rutledge (P) 14, C. Morris (H) 14, C. Pellegrini (H) 13, M. Dalton (SB) 13, K. Stoller (BV) 11, E. Harp (P) 11, C. Morris (H) 10, A. Delphi (H) 10, M. Hecht (P) 10, T. Dugosh (SB) 10, L. McClain (SB) 9, C. Reglin (BV) 9, S. Bailey (BV) 9

2B - A. Oertel (P) 9, Woolley (P) 8, M. Smith (BV) 8, C. Morris (H) 7, L. Maynard (BV) 7, K. Lawson (P) 7, C. Morris (H) 6, I. Gibson (P) 6, R. Stoudt (SB) 6, E. Hermes (SB) 6, M. Dalton (SB) 5, E. Wright (BV) 5, B. Pinter (SB) 5, K. Morris (P) 4, A. Delphi (H) 4, M. Hecht (P) 4, M. Kelly (SB) 4, C. Pellegrini (H) 4, K. Stoller (BV) 3, O. Eckberg (BV) 2, E. Stabler (BV) 3, S. Bailey (BV) 3, E. Stull (BV) 2, E. Meyer (H) 2

3B - E. Hermes (SB) 6, M. Dalton (SB) 3, C. Pellegrini (H) 2, L. Bosnich (SB) 2, M. Hecht (P) 1, E. Wright (BV) 1, E. Harp (P) 1, K. Klingenberg (P) 1, A. Delphi (H) 1, L. Maynard (BV) 1, K. Haage (BV) 1, B. Pinter (SB) 1, B. Engels (SB) 1, R. Stoudt (SB) 1, Dugosh (SB) 1, Reviglio (P) 1, Reglin (BV) 1, K. Haage (BV) 1, M. Kelly (SB) 1, K. Wozniak (H) 1, Hecht (P) 1

HR - I. Gibson (P) 6, K. Lawson (P) 6, A. Oertel (P) 6, R. Stoudt (SB) 6, B. Pinter (SB) 5, E. Wright (BV) 3, E. Hermes (SB) 3, A. Delphi (H) 2, L. Bosnich (SB) 2, E. Harp (P) 2, M. Dalton (SB) 2, M. Kelly (SB) 1, C. Reglin (BV) 1, M. Smith (BV) 1, T. Dugosh (SB) 1

SB - M. Hecht (P) 29, K. Lawson (P) 17, K. Klingenberg (P) 15, E. Slingsby (SB) 15, L. Maynard (BV) 14, C. Pellegrini (H) 12, H. Rossi (H) 10, K. Wozniak (H) 10, M. Smith (BV) 9, C. Keutzer (P) 7, K. Haage (BV) 6, R. Stoudt (SB) 6, I. Gibson (P) 5, E. Stabler (BV) 5, L. Bosnich (SB) 5, E. Harp (P) 4, Woolley (P) 4, S. Bailey (SB) 4, E. Hermes (SB) 4, M. Wenzel (H) 3, E. Meyer (H) 3, K. Stoller (BV) 3, E. Meyer (H) 3, M. Kelly (SB) 3, E. Wright (BV) 3

Pitching IP H ER W-L ERA E. Hermes (SB) 68 39 13 10-1 1.34 R. Reviglio (P) 43 41 11 6-1 1.97 C. Reglin (BV) 49.1 48 14 6-2 1.99 M. Smith (BV) 82. 84 27 7-6 2.30 R. Stoudt (SB) 66 54 24 7-3 2.55 A. Oertel (P) 55 62 20 4-3 3.68

Wins - E. Hermes (SB) 10, M. Smith (BV) 7, Stoudt (SB) 7, C. Reglin (BV) 6, R. Reviglio (P) 4, A. Oertel (P) 3

Strikeouts - E. Hermes (SB) 144, M. Smith (BV) 110, R. Stoudt (SB) 95, A. Oertel (P) 56, Reviglio (P) 53, K. Coutts (H) 44, C. Reglin (BV) 36, C. Pellegrini (H) 24