BCR Girls Track & Field Honor Roll, Wednesday, May 8

St. Bede's Lily Bosnich leads the BCR Honor Roll in the 200-meter dash and the 100 and 300 hurdles. (Mike Vaughn)

Here are the top area girls for track & field, representing ALO, Bureau Valley, Hall, Princeton and St. Bede, and the state qualifying standards for 1-2A in each event:

KEYS: + school record

Shot (35-5/35-5) - Morgan Foes (P/Sr.) 39-0 1/2, Morgan Richards (P/Sr.) 34-2, Landry Hitzler (BV/Jr.) 32-7, Savanah Bray (SB/So.) 32-5 1/4, Lynzie Cady (BV/Sr.) 31-11, Laela Shevokas (H/Jr.) 31-6, Lainey Davis (ALO/Fr.) 29-10 3/4, Kimber Zitelman (ALO/Sr.) 27-6 3/4

Discus (109-9/109-9) - Morgan Foes (P/Sr.) 122-3 1/4, Morgan Richards (P/Sr.) 118-2, Macklin Brady (SB/Sr.) 94-2, Libby Huffaker (SB/Jr.) 91-10 1/2, Laela Shevokas (H/Jr.) 86-8, Kimber Zitelman (ALO/Sr.) 86-3, Lainey Davis (ALO/Fr.) 80-4, Carly Wiggim (BV/So.) 78-9 3/4

Long jump (16-5/16-9) - Elly Jones (ALO/Sr.) 15-9 3/4, Bella Yanos (ALO/So.) 15-8 3/4, Ashlynn Weber (P/Jr.) 15-7 3/4, Grace Althaus (ALO/So.) 15-7 3/4, Lynzie Cady (BV/Sr.) 15-1 1/2, Stephanie Nave (ALO/So.) 15-0 3/4, Alivia Zemke (BV/So.) 14-5 1/2, Josie Sierens (P/Fr.) 14-4 3/4, Morgan Krieser (ALO/Fr.) 14-1, Natalia Zamora (H/So.) 13-5

Triple jump (33-5/34-8) - Elly Jones (ALO/Sr.) 33-10 1/4, Ashlynn Weber (P/Jr.) 33-7, McKinley Canady (BV/Jr.) 32-8 1/2, Natalia Zamora (H/So.) 31-1, Stephanie Nave (ALO/So.) 30-4 1/2, Libby Endress (BV/Fr.) 30-3 3/4, Stephanie Nave (ALO/So.) 28-9 1/4

High jump (5-0/5-1) - Jillian Anderson (ALO/So.) 5-1 3/4, Bella Templeton (H/Jr.) 4-10, Kate Salisbury (BV/Sr.) 4-8, Elizabeth Backer (BV/Sr.) 4-8, Lexi Ketchum (ALO/Sr.) 4-7 3/4, Josie Sierens (P/Fr.) 4-6, Kate Duncan (SB/Fr.) 4-6, Emma Wahlgren (P/Fr.) 4-6

Pole vault (9-1/9-9) - Elizabeth Wozek (H/So.) 8-0, Josie Sierens (P/Fr.) 7-6, Carly Wiggim (BV/So.) 7-5 3/4, Landry Hitzler (BV/Jr.) 6-6

100 (12.95/12.75) - Camryn Driscoll (P/So.) 12.86, Connie Gibson (BV) 13.05, Emerald De La Torre (SB/So.) 13.07, Maddie Althaus (A/Fr.) 13.4, McKinley Canady (BV/Jr.) 13.54, Kate Salisbury (BV/Sr.) 13.65, Scarlet Fulton (P/Sr.) 13.69, Landry Hitzler (BV/Jr.) 13.72, Bella Yanos (ALO/So.) 13.79, Landry Hitzler (BV/Jr.) 13.94, Georgie Fulton (P/Sr.) 14.26, Elizabeth Wozek (H/So.) 14.44, Keelie Cooper (H/Fr.) 14.5, Jillian Anderson (ALO/So.) 14.54, Morgan Krieser (A/Fr.) 14.55, Brinley Kloepping (P/Fr.) 14.63, Grace Althaus (A/So.) 14.64, Georgie Fulton (P/Sr.) 14.8

200 (26.96/26.29) - Lily Bosnich (SB/So.) 26.17, Camryn Driscoll (P/So.) 26.76, Connie Gibson (BV/Sr.) 27.24, Scarlet Fulton (P/Sr.) 28.09, McKinley Canady (BV/Jr.) 28.25, Bella Yanos (ALO/So.) 28.91, Grace Althaus (ALO/So.) 28.64, Stephanie Nave (ALO/So.) 29.24, Addison Wessell (BV/Sr.) 29.29, Georgie Fulton (P/Sr.) 29.42, Jillian Anderson (ALO/So.) 29.64, Alexa McKendry (ALO/Fr.) 29.64, Morgan Krieser (ALO/Fr.) 29.92, Josie Sierens (P/Fr.) 30.4, Keelie Cooper (H/Fr.) 30.93

400 (1:01.87/1:00.71) - Camryn Driscoll (P/So.) 1:00.02, Maddie Althaus (ALO/Fr.) 1:03.46, Lily Bosnich (SB/So.) 1:04, Lynzie Cady (BV/Sr.) 1:04.18, Connie Gibson (BV/Sr.) 1:04.36, Scarlet Fulton (P/Sr.) 1:05.85, Maggie Arkins (SB/So.) 1:06.7, Grace Althaus (ALO/Jr.) 1:08.16, Stephanie Nave (ALO/So.) 1:09.42, Aubrey Wells (ALO/Fr.) 1:09.74, Ashlyn Maupin (BV/So.) 1:09.94

800 (2:28.15/2:25.12) - Maddie Wetzell (BV/So.) 2:35.39, Camryn Driscoll (P/So.) 2:37.9, Payton Frueh (P/Fr.) 2:38.04, Emma Mussche (BV/So.) 2:42.24, Maggie Arkins (SB/So.) 2:46.6, Gemma Moore (BV/Fr.) 2:47.03, Aubrey Wells (ALO/Fr.) 2:49.8, Avery Waca (P/So.) 2:51.53, Jadelyn Wangelin (H/So.) 2:53.66, Evelyn Castelan (H/So.) 2:58.41, Emma Smudzinski (SB/Jr.) 3:04.60

1,600 (5:36.9/5:26.27) - Maddie Wetzell (BV/So.) 5:40.98, Ruby Acker (P/Fr.) 5:55.08, Gemma Moore (BV/Fr.) 6:08.6, Payton Frueh (P/Fr.) 6:10.3, Natalie Meyer (P/Fr.) 6:30.99, Alexandra Waca (P/Fr.) 6:35.41, Aubrey Wells (ALO/Fr.) 6:50.83

3,200 (12:26.55/11:47.44) - Maddie Wetzell (BV/So.) 12:14.34, Ruby Acker (P/Fr.) 13:22.8, Payton Frueh (P/Fr.) 13:35.44, Alexandra Waca (P/Fr.) 14:42.12, Natalie Meyer (P/Fr.) 14:46.21, Leah House (BV/Fr.) 14:58.95

100 hurdles (16.86/ 16.59) - +Lily Bosnich (SB/So) 15.5, Elly Jones (ALO/Sr.) 16.6, Miyah Fox (P/Sr.) 17.07, , Addison Wessell (BV/Sr.) 17.63, Alexa McKendry (ALO/Fr.) 17.78, Natalia Zamora (H/So.) 18.4, Josie Sierens (P/Fr.) 18.63

300 hurdles (49.47/48.74) - Lily Bosnich (SB/So) 47.78, Addison Wessell (BV/Sr.) 50.01, Alexa McKendry (ALO/Fr.) 50.99, Natalia Zamora (H/So.) 55.62, Sammie Wagner (SB/Jr.) 59.3, Journey Short (P/Fr.) 1:02.9, Rylee Backes (P/Fr.) 1:04.55

4x100 (52.12/50.59) - BV (C. Gibson, T. Neuhalfen, K. Salisbury, M. Canady) 51.53, SBA (S. Shaver, G. Millington, M. Stanbury, E. De La Torre) 52.28, PHS (Driscoll, G. Fulton, S. Fulton, M. Fox) 52.91, ALO (E. Jones, M. Althaus, A. McKendry, B. Yanos) 53.4, Hall (Zamora, Templeton, Grisham, Wozek) 58.04

4x200 (1:51.76/1:48.47) - BV (C. Gibson, T. Neuhalfen, K. Salisbury, M. Canady) 1:50.02, PHS (Kloepping, Sierens, G. Fulton, S. Fulton) 1:52.77, ALO (E. Jones, J. Anderson, S. Nave B. Yanos) 1:54.8, SBA (S. Shaver, G. Millington, M. Stanbury, E. De La Torre) 1:56.3, Hall (Zamora, Templeton, Grisham, Wozek) 2:05.93

4x400 (4:19.68/4:13.85) - BV (E. Mussche, K. Salisbury, C. Gibson, L. Cady) 4:20.81, ALO (M. Althaus, G. Althaus, A. Wells, L. Ketchum) 4:30.16, PHS (R. Acker, P. Frueh, S. Fulton, C. Driscoll) 4:34.09, SBA (E. De La Torre, M. Stanbury, L. Griggs, M. Arkins) 4:45.4

4x800 (10:35.31/10:15.75) - BV (M. Wetzell, G. Moore, E. Backer, E. Mussche) 11:28.5, PHS (Av. Waca, Al. Waca, R. Lord, P. Frueh) 12:10.3, St. Bede (Smudzinski, Stanbary, Entrican, Arkins) 12:56.51