BCR Softball Leaderboard, Monday, April 29

St. Bede's Emma Slingsby is in the top 2 in the area with 24 runs scored and 14 stolen bases. (Scott Anderson)

Batting H AB BA M. Hecht (P) 25 51 .490 E. Hermes (SB) 30 62 .484 K. Klingenberg (P) 12 25 .480 L. Bosnich (SB) 18 38 .474 B. Pinter (SB) 27 58 .466 C. Morris (H) 15 33 .455 L. Maynard (BV) 28 62 .452 R. Stoudt (SB) 14 32 .443 K. Lawson (P) 23 52 .442 A. Delphi (H) 21 32 .420 E. Stull (BV) 13 31 .419 K. Morris (P) 20 48 .417 E. Wright (BV) 21 51 .412 M. Smith (BV) 23 56 .411 B. Engels (SB) 6 15 .400 A. Oertel (P) 22 56 .393 E. Harp (P) 20 51 .392 M. Kelly (SB) 18 47 .383 C. Keutzer (P) 22 59 .373 C. Pellegrini (H) 19 xxx .365 S. Bailey (BV) 12 33 .364 C. Morris (H) 20 .357 K. Stoller (BV) 20 57 .351

Runs - L. Maynard (BV) 26, E. Slingsby (SB) 24, E. Hermes (SB) 23, R. Stoudt (SB) 22, C. Pellegrini (H) 18, M. Hecht (P) 16, S. Bailey (BV) 15, K. Lawson (P) 14, B. Engels (SB) 14, B. Pinter (SB) 13, S. Delphi (SB) 13, M. Kelly (SB) 12, M. Smith (BV) 11, K. Stoller (BV) 11, C. Keutzer (P) 11, S. Woolley (P) 11, Harp (P) 10, E. Wright (BV) 10, K. Haage (BV) 9, C. Morris (H) 9, K. Wozniak (H) 8

RBIs - K. Lawson (P) 33, A. Oertel (P) 24, E. Hermes (SB) 23, R. Stoudt (SB) 22, E. Wright (BV) 19, M. Smith (BV) 19, B. Pinter (SB) 19, K. Haage (P) 15, Woolley (P) 14, M. Kelly (SB) 14, C. Morris (H) 13, E. Harp (P) 11, C. Morris (H) 10, S. Rutledge (P) 10, K. Stoller (BV) 10, A. Delphi (H) 10, M. Hecht (P) 9, L. McClain (SB) 9, M. Dalton (SB) 9, T. Dugosh (SB) 9, C. Pellegrini (H) 8, K. Haage (BV) 8, M. Wenzel (H) 4, L. Burkhardt (H) 4, E. Meyer (H) 4, O. Eckberg (BV) 4

2B - A. Oertel (P) 9, C. Morris (H) 7, Woolley (P) 7, K. Lawson (P) M. Smith (BV) 6, C. Morris (H) 6, R. Stoudt (SB) 5, M. Dalton (SB) 5, E. Wright (BV) 4, K. Morris (P) 4, E. Hermes (SB) 4, A. Delphi (H) 4, L. Maynard (BV) 4, M. Hecht (P) 3, I. Gibson (P) 3, K. Stoller (BV) 3, M. Kelly (SB) 3, O. Eckberg (BV) 2, E. Stabler (BV) 2, B. Pinter (SB) 2, E. Stull (BV) 2, E. Meyer (H) 2, C. Pellegrini (H) 2

3B - E. Hermes (SB) 3, M. Dalton (SB) 3, C. Pellegrini (H) 2, L. Bosnich (SB) 2, M. Hecht (P) 1, E. Wright (BV) 1, E. Harp (P) 1, K. Klingenberg (P) 1, A. Delphi (H) 1, L. Maynard (BV) 1, K. Haage (BV) 1, B. Pinter (SB) 1, B. Engels (SB) 1, R. Stoudt (SB) 1, Dugosh (SB) 1, Reviglio (P) 1, Reglin (BV) 1, K. Haage (BV) 1, M. Kelly (SB) 1, K. Wozniak (H) 1

HR - R. Stoudt (SB) 5, B. Pinter (SB) 4, K. Lawson (P) 4, E. Wright (BV) 3, I. Gibson (P) 3, E. Hermes (SB) 3, A. Oertel (P) 3, A. Delphi (H) 2, L. Bosnich (SB) 2, E. Harp (P) 2, M. Kelly (SB) 1, C. Reglin (BV) 1, M. Smith (BV) 1. T. Dugosh (SB) 1

SB - M. Hecht (P) 22, E. Slingsby (SB) 14, K. Lawson (P) 11, C. Pellegrini (H) 11, H. Rossi (H) 10, K. Wozniak (H) 10, K. Klingenberg (P) 9, C. Keutzer (P) 7, M. Smith (BV) 6, I. Gibson (P) 5, R. Stoudt (SB) 5, L. Maynard (BV) 5, E. Harp (P) 4, Woolley (P) 4, L. Bosnich (SB) 4, M. Wenzel (H) 3, E. Meyer (H) 3, K. Stoller (BV) 3, E. Hermes (SB) 3, E. Meyer (H) 3, M. Kelly (SB) 3, E. Wright (BV) 2, O. Eckberg (BV) 2, K. Haage (BV) 2, A. Oertel (P) 2

Pitching IP H ER W-L ERA E. Hermes (SB) 57 33 11 9-0 1.35 R. Reviglio (P) 43 41 11 4-0 1.63 C. Reglin (BV) 36.1 NA 10 5-1 1.75 R. Stoudt (SB) 75.1 49 23 6-2 2.17 M. Smith (BV) 75.1 NA 26 6-6 2.42 A. Oertel (P) 55 62 20 3-4 2.55

Wins - E. Hermes (SB) 9, M. Smith (BV) 6, Stoudt (SB) 6, C. Reglin (BV) 5, R. Reviglio (P) 4, A. Oertel (P) 3

Strikeouts - E. Hermes (SB) 124, M. Smith (BV) 99, R. Stoudt (SB) 79, Reviglio (P) 44, A. Oertel (P) 39, K. Coutts (H) 38, C. Reglin (BV) 34, C. Pellegrini (H) 19