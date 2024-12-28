KCC honors

The following area students have been named to the honors list at Kankakee Community College for the fall term.
Aroma Park: Aimee Ruiz.
Ashkum: Damian Bailey, Haven Behrens, Jasmine Clark, Bryan Earley, Emilia Hemp, Dacia Hibbard, Gavin McKee, Veronica Medina, Cameron Meents, Aislyn Rohlwing and Miya Silfies.
Bonfield: Megan Reilly and Justin Ruckman.
Bourbonnais: Evan Aarns, Olivia Alejandro, Paul Allegro, Giovanni Andrade, Mark Argyelan, Cooper Austiff, Daniel Bagg, Lillian Betourne, Tiana Binion, Jackson Binner, Trey Blanchette, Daisy Broling, Marguerite Brown, Yajaira Bryan, Cynthia Burgess, Pierce Cailteux, Benjamin Carlile, Chloe Coddens, Justino Cortez, Ashlynn Dahl, Drake DeYoung, Claire Drake, Aidan Exton, Gianna Fasanoyoung, Luis Ferreira, Robert Fetterer, Cara Fletcher, Alexis Garcia, Daniel Garcia, Isabelle Garcia, Addyson Goselin, William Heil, Josephine Hodak, Chloe Hofer, Nicholas Hubert, Kaiden Hunt, Ashley Jensen, Madesyn Jimenez, Micah Jones, Hailey Keast, Keegan Klipp, Luke Laney, Sydney Laue, Keira Lawrence, Addison Lombardi, Carson Long, Addison McCrary, Benjamin Minor, Michael Miramontes, Gwendolyn Moran, Ava Mossop, Cal Mulder, Vivian Myrick, Gabrielle Neely, Jonah Nichols, Kaitlin Palinski, Krystal Patti-Tezak, Ethan Peterson, Julissa Pizano-Calderon, Isabelle Prendergast, Logan Rattin, Darionna Ross, Lillian Sacks, Madison Scalise, Weston Sendra, Samuel Shimmin, Boston Soucy, Abigail Spencer, Sean Storer, Jori Studer, Trevor Syer, Kailie Thomson, Ethan Turner, Easton Urban, Benjamin Verrill, Ryan Wehrle, Cayla Wheeler, Sydney Wilkey, Whitney Williams and Jarret Woolman.
Bradley: Jeremiah Bennett, Jessica DeMark, Jeffery Ford, Maxwell Fortin, Zeiri Garduno, Isaac Hendrix, Domonique Joyner, Jolie Keith, Ethan Long, Holden McMullen, Kassidy Mickler, McKenna Mullins, Reigan Muniz, Mason Neal, Emilia Ordaz, Dalton Pearson, Katelyn Pierandozzi, Andrea Pineda Caballero, Isabel Quiroz, Alyxandria Rivera, Robert Sylvester, Bradley Wendling and Morgan Workman.
Buckingham: Delaney Rogers.
Cabery: Cole Bruner.
Chebanse: Ethyn Bailey, Emilie Baker, Allison Girard, Isabelle Hemp, Mia Messer, Gianni Panozzo, Jacob Ritter, Keith Sullivan and Brittney Trudeau.
Clifton: Kyle Gifford, Lucas Gifford, Avry Gray, Dawson Lewis, Noah Lundmark, Myah Martinez, Owen Rasmussen, Makenna Reick and Quinn Smith.
Crescent City: Brandon Burks.
Cullom: Jordyn Deany.
Danforth: Kristen Emerson, Kiernan Tammen and Briana Worthey.
Donovan: Weston Lareau, Jade Minard and Kelsey Serratt.
Gardner: Mark Goodwin.
Gilman: Hayley Gregar, Jorge Reyes Lopez, Juan Sanchez and Connie Small.
Grant Park: Jade Cadieux, Chloe Davis and Alaina Ohm.
Herscher: Lacy Grigas, Shreena Patel and Brock Wenzelman.
Iroquois: Tyler Blanchette.
Kankakee: Milo Acevedo, Emily Acevedo-Arvizo, Antonio Acosta, Connor Allen, Gavin Allen, Abby Altmyer, Jose Anaya Lopez, Ivy Anderson, Crystal Andrade, Pavel Andrade, Omar Arrocha Guillen, Augustine Azzarelli, Charlotte Baker, Reginald Bannerman-Blankson, Ally Bilderback, John Boice, Paige Brands, Isai Brito, Sydney Bushnell, Saul Calderon, Kala Calvin, Yohualli Cardenas, Baylor Case, Connor Chwaszczewski, Andrijana Cicvaric, Cortess Clark, Rogelio Cornejo, Joanna Cortes Vargas, Jose Diaz Gonzalez, Jayla Dillard, Sophie Enns, Elizabeth Fazio, Andrea Gamez, Anthony Gamino, Amy Garcia, Angela Garcia, Gissel Garcia, Juan Garcia, Natali Gaytan Lopez, Elizabeth Green, Jennifer Guerrero, Raquel Guevara, Sherika Guillermo Leon, David Gutierrez, Holden Hall, Jeffery Hermanowicz, Jahir Hernandez, Charisma Hill, Sammantha Hubbard, Madison James, Raymundo Jimenez, Madison Johnson, Marcel Jones, Seri Jordan, Traci Jordan, Emily Kemnetz, Grace Kibbons, Anne King, Deleon King, Jillian Laird, Benjamin Lesniewski, Nathalie Lim, Marcella Lomartire, Jessica Lopez, Yasmin Lozano, Sarah Lynn, Alison Marin, Tyesha Mason, Adele Mau-Bridges, Ymoni McClanahan, Nolan McCrossin, Noah McWilliams, Kaitlyn Medina, Jose Mercado Alvarez, Xavier Miller, Adrian Molina, Kiara Molina, Ximena Molina, Jehiah Nelson, Andrea Nicholos, Virnez Offord, June Osborn, Gerrit Osenga, Abbigale Overacker, Edwin Perez-Serrano, Emily Poremba, Emma Powers, Jovonna Pryor-Gathing, Maddox Quesnelle, Jaczel Ramirez-Delacruz, Jacziry Ramirez-Delacruz, Morgan Reed, Jerrell Richmond, Martina Rivolta, Jeiel Salazar, Luis Saldana-Munoz, Cameron Sanderson, Isaac Santoyo, Lydia Schoiber, Demarius Shepherd, Zoe Sprimont, Elijah Stipp, Thomas Stomberg, Ja Naiya Teague, Batia Thomas, Ashlyn Toronjo, Julian Uriostegui, Angel Valdez-Cruz, Erick Valdez-Cruz, Kevin Velasco, Kale Wagner and Zachary Wilson.
Manhattan: Sean King.
Manteno: Savanah Baeza, Jacob Bishop, Mitchell Boyd, Brandon Breazeale, Isla Burke, Julia Capriotti, Lindsey Drahos, Gavin Eck, Jonathan Gomez, Adeline Graffeo, Autumn Hambrick, Colton Hartman, Hailey Haskins, Natalie Hatalla, Andrew Horath, Kaylie Kent, Madeline Long, Adelynn Lubben, Mason Marshall, Kristina Marsiglio, Tanner Mason, Gabriella Monterastelli, Gavin Mulholland, Eve Myers, Cali Olshefski, Summer Olshefski, Anthony Pasqualetti, Erin Precin, Isaac Ravesloot, Sarah Roles, Danielle Sannito, Megan Stark, Krista Sutton, Briana Sweeney, Brayden Townsend, Nicole Varvel, Gage Velasquez, Skylar Wilkins, Ira Williams and Vincent Zajdzinski.
Martinton: Kendahl Carlson, Joshua Gladu, McKenna Meli and Carter Ponton.
Milford: Jace Boyer, Mikayla Hand, Caleb Henning, Mattison Johnson, Kaydence Kuester and Genevieve Woods.
Momence: LaShandra Adams, Maria Berrones, Lauren Bishir, Jessica Hoffmann, Alexander Jaramillo, Alan Lopez, Laela Lopez, LaParis Rodgers, Robert-John Rogers, Keegan Thompson and Kaylee VanSwol.
Onarga: Lindsey Barbosa, Olivia Gaytan and Margaret Thorne.
Pembroke Township: Martin Anthony, Giselle Corral Munoz, Tonia Jones-Lafi, Amiyah Scott and Annakaren Venegas-Marquez.
Peotone: Jonathan Estrada.
Piper City: Emma Creek, Jason Dexter and Cheyenne Sifrit.
St. Anne: Logan Anderson, Maya Anderson, Tyler Bates, Christina Cooper, Louis Fuller, Kylie Glogowski, William Hill, Chloe Kearney, Brody Longtin, Sebastian Martinez-Pizano, Christina Monroe, Kelly Newman, Hannah Salzman, Christian Stamp, Juan Vazquez, Anna Watson and Andrew Willis.
Sheldon: Abigail Brammer, Amber Clyden and Brynlee Wright.
Sun River Terrace: Andrea Thompson.
Union Hill: Amy Grady.
Watseka: Brandon Adams, Valeria Avalos, Desiray Benson, Natalee Bruens, Skyla Buwalda, Caden Curtis, Jazmin Esquivel, Kaylie Lange, Jason Maldonado, Haven Maple, Shiloh Marsh, Haylie Peck, Abby Quick, Siara Sansone, Joel Walker and Gracie-Ann Yates.
Cedar Lake, Ind.: Brittany Treacy.