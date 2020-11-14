Grant Park MS names honor roll students

The following students were named to the first-quarter honor roll at Grant Park Middle School:

<strong>High honors</strong>

Ethan N. Barnas, Julian V. Barnas, Nevaeh J. Blase, Isabella M. Bruni, Addyson L. Cansler, Max J. Cordes, Tonya R. Curcuro, Ava C. Daniel, Carson J. Davis, Mahriyah M. Davis, Ava S. Desiderio, Abigail D. Garcia, Ryder S. Greenholt, Ian G. Hamann, Cristina M. Haro, Brayden M. Heldt, Alyssa D. Hemp, Aaron M. Herz, Anabelle L. Hunt, Camryn G. Karstensen, Erika L. Kveck, Emily J. Lenczycki, Bella M. Malkowski, Dean M. Malkowski, Lola M. Malkowski, Kennedy C. Marcotte, Kamryn L. Marshalek, Anneliese M. Martin, Kaylie N. Meherg, Kohlton L. Mussman, Nolen D. Olthoff, Karolina I. Piperas, Lillian R. Rahman, Abigail P. Roberts, Farrah V. Schurman, Lydia M. Segert, Claire A. Sluis, Jessie M. Smaga, Jacob C. Stenhouse, Dominic V. Tavoletti, Reegan C. Thompson, Anthony A. Valerio, Samuel R. VanKalker, Javier G. Velazquez, Emily R. Voigt, Preston William Wallace and Emma J. Wokurka

<strong>Honor roll</strong>

Lilyanah Michelle Aguilar, Caiden A. Benson, Elizabeth A. Bostrom, Samuel D. Cordes, Abbigail G. Curcuro, Max D. Currier, Lily P. Daniel, Tyler J. Devens, Chastity S. Gaylord, Addison R. Graham, Jayde Grimes, Cheyenne N. Hayes, Mitchell P. Hiland, Jayden K. Kaack, John E. Kohles, Nadia M. Lipinski, Connor W. Manahan, Chloe Anne L. Moore, Collin M. Mort, Seth M. Muehe, Aiden D. Overbeek, Carsen K. Ruggiero, Carter M. Wackerlin, Gavin T. Wallace and Jaden P. Warren