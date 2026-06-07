Single-family home sells in Dixon for $349,500

A single-family residence located at 855 Riverside Drive in Dixon changed owners on May 5.
The 1,328-square-foot house, built in 1977, was sold for $349,500, or $263 per square foot. This is a single-story house. Additionally, the building offers two parking spots. The property occupies a lot of 0.5 acres.
Other homes that have recently been purchased close by include:
· A 2,100-square-foot single-family residence at 839 Riverside Drive in Dixon, sold in September 2025, for $320,000, a price per square foot of $152.
· In July 2025, a 3,942-square-foot single-family residence at 2239 Pine Bluff Drive in Dixon sold for $474,000, a price per square foot of $120.