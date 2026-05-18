Single-family home sells for $620,000 in Homer Glen

A single-family house located at 13950 South Golden Oak Drive in Homer Glen has a new owner since May 4.
The 2,591-square-foot house, built in 1988, was sold for $620,000, or $239 per square foot. This is a two-story house. The property is equipped with central A/C. The lot of the property covers an area of 12,330 square feet.
These nearby homes in Homer Glen have also recently been sold:
· In February 2025, a 2,251-square-foot single-family home at 13305 South Oak Ridge Lane sold for $525,000, a price per square foot of $233.
· A 3,236-square-foot single-family residence at 13929 South Teakwood Drive, sold in November 2025, for $425,000, a price per square foot of $131.
· At 13952 South Oak Ridge Drive, in March, a 2,300-square-foot single-family house was sold for $554,000, a price per square foot of $241.