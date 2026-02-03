Hinsdale: Single-family home sells for $1.23 million

The single-family home located at 544 West 7th Street in Hinsdale was sold on Jan. 14, for $1.23 million, or $437 per square foot.
The house, built in 1955, has an interior space of 2,821 square feet. This is a three-story house. The lot of the property covers an area of 6,534 square feet.
Other homes in Hinsdale that have recently changed hands close by include:
· A 3,718-square-foot single-family residence at 724 South Madison Street, sold in September 2025, for $1.45 million, a price per square foot of $390. The home has four bedrooms and five bathrooms.
· In December 2025, a 3,425-square-foot single-family house at 626 South Bodin Street sold for $1.68 million, a price per square foot of $489. The home has five bedrooms and four bathrooms.
· At 734 South Bodin Street, in January 2025, a single-family home was sold for $1.55 million. The home has five bedrooms and three bathrooms.