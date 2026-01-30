Single-family home sells in La Salle for $142,500

The single-family residence located at 1352 Chartres Street in La Salle was sold on Jan. 8, for $142,500, or $151 per square foot.
The house, built in 1955, has an interior space of 945 square feet. This is a single-story house. The property is situated on a lot spanning 7,841 square feet.
Other homes in La Salle that have recently been purchased close by include:
· At 1309 Creve Coeur Street, in December 2024, a 1,022-square-foot single-family residence was sold for $120,000, a price per square foot of $117.
· In October 2025, a 1,118-square-foot single-family residence at 1304 Creve Coeur Street sold for $171,500, a price per square foot of $153.
· A 1,008-square-foot single-family residence at 1445 Linden Avenue, sold in December 2025, for $160,000, a price per square foot of $159.