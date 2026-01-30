Single-family home sells for $110,000 in Streator

A single-family residence located at 804 Lundy Street in Streator has a new owner since Jan. 9.
The 1,296-square-foot house, built in 1901, was sold for $110,000, or $85 per square foot. This is a single-story house.
Other homes in Streator that have recently been sold close by include:
· In January 2025, a 1,026-square-foot single-family residence at 908 Charles Street sold for $120,000, a price per square foot of $117.
· A 1,308-square-foot single-family residence at 1009 East Livingston Street, sold in June 2025, for $72,500, a price per square foot of $55.
· At 219 South Sterling Street, in July 2025, a 1,206-square-foot single-family residence was sold for $148,000, a price per square foot of $123.