Single-family home in Ottawa sells for $226,000

A 1,228-square-foot single-family residence, built in 1974, has changed hands.
The house at 767 Adams Street in Ottawa was sold on Jan. 8 for $226,000, or $184 per square foot. This is a single-story house. The lot of the property covers an area of 7,405 square feet.
Other homes in Ottawa that have recently been sold close by include:
· At 753 Fort Street, in November 2025, a 1,650-square-foot single-family residence was sold for $295,000, a price per square foot of $179.
· In November 2025, a single-family residence at 601 College Avenue sold for $155,000.
· A 1,581-square-foot single-family residence at 755 Fort Street, sold in March 2025, for $220,000, a price per square foot of $139.