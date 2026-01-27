Single-family home built in 1870 sells in Marseilles for $116,000

A 2,508-square-foot single-family residence, built in 1870, has changed hands.
The home at 187 Young Street in Marseilles was sold on Dec. 30, 2025 for $116,000, or $46 per square foot. This is a two-story house. The property occupies a lot of 5,227 square feet.
These nearby homes in Marseilles have also recently been sold:
· At 239 Pacific Street, in August 2025, a 1,368-square-foot single-family residence was sold for $162,000, a price per square foot of $118.
· A 1,196-square-foot single-family residence at 266 Clark Street, sold in December 2025, for $73,000, a price per square foot of $61.
· In March 2025, a 1,524-square-foot single-family residence at 354 Ryall Street sold for $169,000, a price per square foot of $111.