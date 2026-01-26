Sale closed in Ottawa: $250,000 for a single-family home built in 1888

A single-family residence located at 1009 Paul Street in Ottawa changed ownership on Jan. 5.
ownership. This is a two-story house.
These nearby homes in Ottawa have also recently been purchased:
· A 1,488-square-foot single-family residence at 1016 Post Street, sold in August 2025, for $170,000, a price per square foot of $114.
· At 1013 Guion Street, in December 2025, a 1,680-square-foot single-family residence was sold for $130,000, a price per square foot of $77.
· In April 2025, a single-family residence at 1125 Guion Street sold for $189,500.