Ogle County 4-H Fair Horse Show winners named

Molly Ziegler waits for her class with her horse, Luva Masquerade Party. (Photo provided by Ogle County Extension)

By Shaw Local News Network Editorial Board

Ogle County 4-H Fair Horse Show winners were recently named. Winners are as follows:

Champion Junior Horse Showmanship: Addison Diehl. Reserve Champion Horse Junior Showmanship: Alyse Rogers. Champion Senior Horse Showmanship: Addison Yordy. Reserve Champion Senior Horse Showmanship: Molly Ziegler. Grand Champion Horse at Halter: Addison Yordy. Reserve Champion Horse at Halter: Adalyn Bocker. Junior Grand Champion Performance Horse: Alyse Rogers. Reserve Junior Grand Champion Performance Horse: Stellina Lombardozzi. Senior Grand Champion Performance Horse: Molly Ziegler. Reserve Senior Grand Champion Performance Horse: Addison Yordy. Junior Grand Champion Horsemanship: Alyse Rogers. Reserve Junior Grand Champion Horsemanship: Stellina Lombardozzi. Senior Grand Champion Horsemanship: Piper Johnson. Reserve Senior Grand Champion Horsemanship: Reese Johnson. Junior Equine Sportsmanship Award: Piper Johnson. Junior Performance High Point Award: Alyse Rogers. Senior Performance High Point Award: Molly Ziegler. Junior Horse Speed Award: Stellina Lombardozzi. Senior Horse Speed Award: Addison Yordy. Jr. Horse Trail: Alyse Rogers. Sr. Horse Trail: Evelynn Helton.

Ogle CountyExtension news4-H