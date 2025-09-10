Ogle County 4-H Fair Horse Show winners named

Ogle County 4-H Fair Horse Show winners were recently named. Winners are as follows:
Champion Junior Horse Showmanship: Addison Diehl. Reserve Champion Horse Junior Showmanship: Alyse Rogers. Champion Senior Horse Showmanship: Addison Yordy. Reserve Champion Senior Horse Showmanship: Molly Ziegler. Grand Champion Horse at Halter: Addison Yordy. Reserve Champion Horse at Halter: Adalyn Bocker. Junior Grand Champion Performance Horse: Alyse Rogers. Reserve Junior Grand Champion Performance Horse: Stellina Lombardozzi. Senior Grand Champion Performance Horse: Molly Ziegler. Reserve Senior Grand Champion Performance Horse: Addison Yordy. Junior Grand Champion Horsemanship: Alyse Rogers. Reserve Junior Grand Champion Horsemanship: Stellina Lombardozzi. Senior Grand Champion Horsemanship: Piper Johnson. Reserve Senior Grand Champion Horsemanship: Reese Johnson. Junior Equine Sportsmanship Award: Piper Johnson. Junior Performance High Point Award: Alyse Rogers. Senior Performance High Point Award: Molly Ziegler. Junior Horse Speed Award: Stellina Lombardozzi. Senior Horse Speed Award: Addison Yordy. Jr. Horse Trail: Alyse Rogers. Sr. Horse Trail: Evelynn Helton.