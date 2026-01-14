Morris Community High School First Semester Honor Roll Students

Qtr 2 Honor Roll – Grade 9
Geovany Arteaga-Jimenez, Tristan Cole Backhus, John Daniel Bell, Marshall Benjamin Brennan IV, Gaven Lee Broderick, Blake Anthony Burke, Jesse Marie Byerly, Sophia Camila Cardona, Valentina Isabel Cardona, Elise Jean Cherven, Allyana Elaine Croegaert, Daffne Arelith Delarosa, Mason Edward Dub-Orf, Ryan Paul Flahavin, Dominic Thomas Fracassi, Ava Grace Garcia, Ryan Joshua Geiss, Lily Anna Harms, Abby Donna Hellman, Lillian Grace Hougas, Eyber Yohel Jimenez Delgado, Brady Walker Kein, Jackson Lee Klicker, Connor Joseph Laughary, Kinsley Ruth Lines, Delaney Olivia Karen Lopez, Payton Michael Luberda, Camdan Ryan Martin, Charlotte Everleigh Massong, Makayla Taylor Matzen, Lane Robert McNabb, Mallory Ruth Munsell, Annabelle Kathleen Oconnor, Max David Olson, Sophia Elizabeth Olson, Alexandra Pantiru-Moldovan, Clarissa Yadira Ramirez, Skeeter Sonny Reigh Rogers, Cyncere Rucker, Sophia Ann Russell, Ayla Elaine Sager, Broderick Leslie Schubert, Reese Madelyn Scott, Aniylah Shaheer, Bryson Kenneth Shannon, Maxwell Michael Skrtich, Aiden David Smolkovich, Olivia Krista Swanberg, Patricia Kathleen Thiel, Brynne Lee Thorson, Ella Lynn Timmons, Jacob Andrew Tuider, Jasmine Wallace, Cooper Ryan Williams, Elizabeth Ann Windy, Emilia Grace Wolenczuk, Harper Joseph Worcester, Finnegan Matthew Wright, John Robert Zelko IV
Qtr 2 Honor Roll – Grade 10
Kenzie Lynne Ahearn, Troy Davidson Bauer, John Ryan Berry, Logan Wayne Boroczk, Shane Michael Boyle, Caitlyn Nicole Brown, Angel Samuel Carrillo, Michael Anthony Carvotta Jr, Hailey Rose Christensen, Malachi Noah Congo, Michelle Cruz, Emily Marie Cuthbertson, Keeley Johanna Dix, Aaron Michael Durbin, Connor Steven Erickson, Makaila Anne Erickson, Gracie Lynn-Rose Farmer, Harper Allison Hanson, Brock Michael Harder, Jonathan Heredia, Brady Thomas Herron, Violet Anne Hoge, Jolene Alyse Howell, Hadley Kay Jaros, Abigail Marie Jarrett, Ryan Carter Jepson, Angel Nevaeh Kucera, Lilyanne Nicole Lee, Correion Rashad Long, Sienna Autumn Manietta, Dania Noraliz Mercado Arce, Arzaiah Zoe Zambrano Miranda, Isabella Marie Mogollon, Maya Mattie Moore, George Tom Muir, Rocio Alejandra Perez, Austin Thomas Perry, Riley Safarcyk, Sophia Marie Sage, Tristan Ryker Salinas, Bennett Grace Sandeno, Evalyn Teresa Sheahan Leyva, Ava Jeanne Sikora, Elisa Arlette Solorio Barba, Braelynn Elizabeth Stack, Kado Suntisuk Thanadabouth, Trevin Austin Timmons, Sadie Armanette Valentine, Emerson Grace Wheeler, Bryce Adam Zaver, Romero James Zdanwic
Qtr 2 Honor Roll – Grade 11
Daniel Alexis Anchondo, Isabella Marie Attaway, Colten Russel Bautista Tyner, Connor James Bogard, Sydney Ann Brandt, Jazmin Elizabeth Cabello, Bianca Victoria Cardona, Nathalie Gabriela Cespedes, Diego Cisneros, Brock Dylan Claypool, Katherine Lynn Conley, Heidi Lynn Cook, Geovany Cuatlacuatl Amanteca, Demi Mitzy Magdalena Davila, Cash William Eakstries, Patrick Riley Elsen, Amber Pearl Frederick, Briana Renee Gamboa, Sophia Ann Geiss, Aiden James Gillespie, Mckenna Lynn Gliwa, Mioalexander Govea, Jordan Anthony Haberkorn, Lani May Hanley, Jeremy Alec Hanson, Gunner Allen Henke, Brody Daniel Hibner, Luke Howard Huntley, Brycen Daniel Johnson, Brogan Ryan Kjellesvik, Jackson Robert Knapp, Braden Richard Knezevich, Isabella Giulianna Kunz, Landon Andrew Kupiec, Quinn Robert Laurie, Kenzington Marie Lavery, Ahnaya Chantelle Lemus, Teagan Grace Lojkutz, Kayla Marie Mccarthy, Jacob Thomas Meloun, Addyson Corinne Miles, Austin John Miller, Rosemary Lynn Misener, Elaina Lauren Clair Moskalik, Joshua Robert Munsell, Kassandra Ojeda, Ashtyn Grace Oppenlander, Cade Thomas Osborne, Quaid Jeremey Phillips, Daemien Savino Plemmons, Angela Marie Rivera, Addison Grace Savoia, Griffin James Blake Shannon, Kahne Anthony Siler, Mckinley John Smith, Dayne Jay Stacy, Taylor Jean Svoboda, Noah Trejo, Peyton Joan Uher, Ella Raign Walker, Colton Michael Wolsfeld, Payton Elizabeth Zomboracz
Qtr 2 Honor Roll – Grade 12
Jose Fernando Alegria, Spencer Matthew Alvarez, Giovanni Anthony Archer, Julieta Arciniega-Tamayo, Marissa Ann Barkley, Aubrey Lynn Bormet, Aubrey Lane Brooks, Berlyn Grayce Canjura, Maureen Katherine Collins Carroll, Angel David Chaidez Guerrero, Valeria Chavez, Connor Paul Childress, Kc John Coleman, Thyra Emma Condon, Austin Lee Croegaert, Nathalie Cruz, Ava Paige Evans, Lilliana Anne Garcia, Brookelynn Louise Gillespie, Layla Grace Granby, Vanessa Guerrero, Emmanuel Haro Vizcaino, Addison Marie Harrington, Travis Jacob James Haymes, Hayley Raye Hood, Nikita Darrell Hovious, Mylie Taylor Hughes, Daniel Russell Hunt, Alberto Jaimes Rodriguez, Alyssa Anne Jepson, Keegan James Kjellesvik, Kazden Alan Klinker, Alexander Christian Kott, Dylan Robert Lamping, Addison Rose Lanahan, Jacob Michael Lanahan, Tamatoa Alapati Shimasaki Le Au, Bryce Alexander Lee, Lissette Leon, Tyler Scott Lindemann, Hunter Garret Lindenborn, Layla Jade Linder, Keagan Lorenz, Zara Alejandra Lugo, Hayden Daniel Macdonald, Kaylee Emma Maddox, Madison Marie Malcik, Lillian Grace Mateski, Grace Catherine McNabb, Ryan Chance McNames, Murray C McNichol, Lilah Grace Montgomery, Caden Kenneth Nelson, Landon James Norris, Owen Edward Olson, Avery Joella Poole, Caleb Daniel Reddinger, Nicola Wayne Revels, Emily Irene Roche, Jude Elliott Rub, Kole Michael Samuels, Lorna Rose Seamans, Carter Daniel Skoff, Anthony Tyler Smith, Matthew Scott Smolkovich, Giselle Soto, Logan Kyle Sparrow, Layla Jane Julie Steele, Destiny Marie Thacker, Brooke Susan Thorson, Courtney Anne Tybor, Charlie Lucas James Voss, Aiden Riley Whennen, Jaxen Joseph Wiers, Alexis Jillian Williams, Anna Elizabeth Williams, Jor
Qtr 2 High Honor Roll – Grade 9
William James Anderson, Olivia Rose Awe, Cruz Alexander Bachert, Adalyn Grace Blumberg, Sebastian McIntyre Braun, Colin Anthony Brooks, Gabriella Hillson Browntwum, Vidiana Ryale Canjura, Aniston Reese Caputo, Lesley Carrillo, Sophia Castellanos, Camila Chavez, Karishma Chavez, Victoria Raine Cornejo, Sophia Clair Day, Zander Lee De Haan, Hope Elizabeth Downey, William George Edler, Hailee Alexa Evans, Sydney Ann Foster, Lia Marie Garcia, Tameron Dale Gooch, Madalyn Grace Hansen, Colby Martin Harrison, Nicholas Matthew Hood, Kayla Lynne Hutchcraft, Garner Wayne Jensen, Andrew Ryan Jessup, Mckenna Riley Lojkutz, Kc Mack, Aubrey Lynn McConnell, Audrey Lynn Misener, Trevor Joseph Mitoraj, Eden Rose Montgomery, Alec Leo Morrison, Fiona Jayne Morrison, Angelina Marie Ortega, Abigail Padilla-Nunez, Cora Bree Passerman, Landon Joseph Peterson, Zander Donald Peterson, Paxson Scott Pinter, Kinley Jae Plunkett, Melody Rose Polak, Anslie Kay Rink, Jocelyn Rae Rivera, Russell Allan Rogers, Teagan Marie Saelens, Blake Edward Schultz, Myles Shenberg, Madelyn Johelen Simpson, Ethan Eric Smith, Benjamin Daniel Stahl, Rylie Addison Stevens, Jackson Andrew Stoltz, Camden J Synoracki, Avery Jane Tedford, Sydney Carey Thornton, Marlee Elizabeth Tracy, Elizabeth Desiree Trimm, Nolan James Tucker, Marcus Jesse Vidales, Abigail Grace Vignali, Harrison Donald Wilkinson, Moira June Wills, Parker Matthew Wills, Evan Robert Wren, Rylan Davis Zumwalt
Qtr 2 High Honor Roll – Grade 10
Elizabeth Grayce Alford, Parker Thomas Barry, Matthew Jacob Boaz, Abigail Mae Borchers, Avery Jolie Britt, Logan Robert Carey, Jacob Shaun Clakley, Lyla Grace Conley, Addison Riley Cotter, Tessa Kay Cryder, Toni Andrea Cumba, Cameron David Deck, Kelsey Marie Demarse, Connor Gabriel Donaldson, Ellie Kate Dworak, Elif Dzelil, Malik Isaiah Ebenezer, Zoie Lynn Evans, Lilybeth Renee Feldman, Leah Victoria Fitzmaurice, Colbie Nicole Foehringer, Madisen Lynn Garcia, Jale Marie Granby, Audrey Claire Haas, Allison Marie Hess, Lola Quinn Hester, Deluca Kennedy Klepp, Peyton Lizabeth Landgraf, Gabriel Theodore Lauterbach, Caleb Patrick Lohse, Leah Carolina Lopez, Diego Alejandro Lugo, Leah Marie Martin, Sarah Kathryn McNames, Adelyn Rose Medler, Ellen Katherine Nimke, Kimberly Maria Nino, Brayden Nicholas Olson, Koen Jacob Panti, Ava Leann Petersen, Nolan Joseph Raymer, Sebastian Serna, Claire Raeann Severson, Kian Michael Shannon, Sierra Mae Smith, Gracie Jane Swartz, Lydia Claire Urbasek, Selina Valdes, Tessa Nicole Villarreal, Josephine Savanna Walsh, Tate Carsten Wampler, Braden Michael Wickkiser, Colin Christopher Wickman, Stella Lea Wright, Madelynn Ann Zamora
Qtr 2 High Honor Roll – Grade 11
Cole Thomas Anderson, Brady Otto Armstrong, Brady James Babington, Vivian Lee Benson, Colin Thomas Bertino, Xander McIntyre Braun, Hillary Audrey Browntwum, Clarissa Marianny Cardenas, Adrienne Kathleen Cherven, Lilyan Lynn Conroy, Adalyn Sky Corwin, Aidan Liggan Donahue, Tyler Christopher Downey, Natalie Elizabeth Fithian, Mia Denise Frias, Estefany Gonzalez-Guerrero, Aiden Michael Graham, Amy Marie Gunn, Grady Nicholas Jensen, Leslie Juarez-Osorio, Robert Joseph Kennedy, Leah Marie Laughary, Aubrey Sue Lines, Wyatt Jeffrey Linn, Vivian Alejandra Lopez, Eli James McDonnell, Caden Matthew Medler, Lauren Nichole Melby, Jocelyn Mendez, Loralie Addison Muffler, Jonaven Antonio Neely, Addyson Nichole Olson, Halie Elizabeth Olson, Anali Delilah Ortega, Taylor Avery Peterson, Camryn Marie Pfeifer, Za’Niyah Lynette Nicole Portis, Lyla Mae Quevedo, Helen Elizabeth Ritke, Ky Joseph Scalf, Gabriela Segura, Madelyn Louise Shell, Sean Gregory Skrtich, Ethan Charles Smith, Olivia Kristen Ann Stanley, Kaelin Renee Strainis, Autumn Rose Street, Aiden Jacob-Scott Swan, Cuyler Eugene Swanson, August Daniel Valdivia, Audrey Elizabeth Williams, Maddie Karleen Wills, Alan Xique
Qtr 2 High Honor Roll – Grade 12
Aidan Ryan Aldrich, Chace Daniel Bachert, Connor Michael Barth, Yadhira Caballero, Dylan Edward Cleek, Ava Marie Conley, Griffyn Richard Cowell, Sarah Ann Crisman, Logan Alan Deck, Austin Spencer Delahera, Alecia Marie Dettmann, Emilee Kathleen Doss, Addison Grace Dworak, Parker Wesley Fleetwood, Sophia Naomi Garcia, Emma Sophia Gilbertson, Caitlin Therese Gile, Margaret Jane Haas, Addison Mae Hackett, Brian Joseph Haish, Madeline Grace Hamer, Lizzet Hancock-Sparrow, Lillian Katherine Hansen, Brady Scott Harris, Dulce Maria Hernandez, Brianna Lee Hunt, Cade Matthew Laudeman, Gianna Georgia Marino, Braydon Lee Mark, Jeffrey Louis Martinez, Chase Patrick Mcconnell, Hayden Weiss Mcghee, Grace Patricia Misener, Alderson Harvey Morrison V, Milena Keri Muffler, Brooklynn Rose Nigro, Olivia Kathleen Novick, Kylie Ellen Overbeck, Molly Kate Passerman, Aanya Hari Patel, Shreya N Patel, Brodie Christopher Peterson, Olivia Grace Peterson, Emily Lorene Ranallo, Skyler Clare Saelens, Sophie Rae Sanders, Owen Michael Sater, Jace Aaron Scalf, Tessa Claire Shannon, Brenna Morine Sheets, Lauren Angela Sheets, Riley Paige Tedford, Noemi Iris Trejo, Ella Camille Urbasek, Bryce Douglas Varner, Rowan Dempsey Wampler, Jonathan James Zarbock