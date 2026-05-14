Here are IHSA playoff baseball pairings for Kendall County-area teams

The IHSA has released the baseball playoff schedule. Here are pairings for Kendall County-area teams.
Class 4A Oswego East Regional
Wednesday, May 27
No. 4 Downers Grove North vs. No. 13 Oswego, 4:30 p.m.
Thursday, May 28
No. 5 Yorkville vs. No. 11 Oswego East, 4:30 p.m.
Saturday, May 30
Winner Game 1 v. Winner Game 2, 11 a.m.
Class 3A Joliet Catholic Regional
Wednesday, May 27
No. 2 Joliet Catholic vs. No. 7 Streator, 4:30 p.m.
Thursday, May 28
No. 3 Morris vs. No. 6 Plano, 4:30 p.m.
Saturday, May 30
Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 10 a.m.
Class 2A Manteno Regional
Monday, May 25
No. 9 Chicago Carver Military Academy at No. 8 Peotone, 4:30 p.m.
Wednesday, May 27
No. 1 Manteno vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.
Thursday, May 28
No. 3 Beecher vs. No. 5 Sandwich, 4:30 p.m.
Saturday, May 30
Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 11 a.m.
Class 1A Somonauk Regional
Monday, May 25
No. 10 Indian Creek at No. 7 Hinckley-Big Rock, 4:30 p.m.
Wednesday, May 27
No. 2 Yorkville Christian vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.
Thursday, May 28
No. 3 Somonauk vs. No. 5 Newark, 4:30 p.m.
Saturday, May 30
Winner Game 2 vs. Winner Game 3, Noon
Class 1A Amboy Regional
Monday, May 25
No. 9 Ashton-Franklin Center at No. 8 Earlville, 4:30 p.m.
Wednesday, May 27
No. 1 Parkview Christian vs. Winner Game 1, 4:30 p.m.
No. 4 Serena vs. No. 6 Amboy, 7 p.m.
Saturday, May 30
Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 1 p.m.