Minooka Community High School’s National Honor Society Inducts New Members

The Minooka Community High School would like to congratulate its newest Honor Society members. These outstanding students were inducted during a special ceremony on Tuesday, November 18, 2025, in the Central Campus Performing Arts Center.
The newly inducted NHS members include:
Lyna Aidoo, Lynette Aidoo, Leilani Arnold, Eli Battaglia, Aidan Beaird, Vanessa Berumen, Lillian Bishop, Alayna Boe, Cayle Bomstad, Benjamin Bormet, Emma Bozinovich, Ava Brady, Olivia Briick, Naya Carter, Sarah Casey, Jerzie Caves, Joey Chiappini, Samantha Ciszek, Lena Conroy, Jase Cook, Connor Coons, Emilia Costabile, Amanda Cronin, Christa Cundari, Jaedyn DAmico, Brooke Daurer, Logan Davis, Francesca Doyle, Savannah DuBois, Chase Erickson, Melissa Esparza, Alexander Esquivel, Tyler Firlit, Alexa Flores, Kaitlyn Formenti, Ivy Genens, Madison Govoni, Abigale Grganto, Connor Hamilton, Jaelle Hamilton, Brooklynn Hedberg, Kylie Hendrickson, Mia Hinrichs, Jenna Hu, Maya Hubbard, Audrey James, Brenna Jarzyna, Mila Jelenković, Victoria Jesionowski, Paige Joachim, Connor Johnson, Daisah Kaney, Rachel Kaney, Addison Kendall, Lillian Keyser, Leah Kleckauskas, Felicity Koehler, AJ Kueltzo, Aiden La Mont, Myles Langston, Sydney Leipart, Mackenzie Lenahan, Joel Lopez, Alexandra Macias, Logan Mackin, Ella Mailhiot, Julia Mailhiot, Edgar Manzo, Charlotte Matejka, Lily Mayer, Courtney McCarthy, Maria McIlheran, Morgan McKenna, Kayleigh McMaster, Juliet Michalesko, Lydia Michalesko, Emma Morton, Emery Murawski, Natalie Nahs, Mia Narducci, Natalie Nolan, Joy Opare-Ameyaw, Joylyn Opare-Ameyaw, Adam Oswald, Alyssa Peña, Barrett Pennington, Benjamin Pierce, Vincent Pizzo, Laney Przybyla, Payton Psinas, Emily Rasmussen, Julia Remus, Bennett Robinson, Jasmine Sanchez, Nora Seeman, Trinity Shelby, Macy Short, Mya Sliva, Grace Smith, Presley Smith, Addison Sontag, Zoe Stancampiano, Kailey Stange, Summer Starks, Kathen Stonitsch, Sophia Strong, Natalie Stuart, Peyton Stukel, Audrey Stupak, Kate Tadel, Kendall Thomas, Samuel Thomas, Mikayla Tomczyk, Alexandra Tomlinson, Alessandra Valentin, Emily Vertin, Mason Vogt, and Sammy Von Holten.