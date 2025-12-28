Shaw Local

Batavia Chamber celebrates Jeffrey Cesario Insurance Agency’s new location

The Batavia Chamber of Commerce celebrating Jeffrey Cesario Insurance Agency's new location (Photo provided by the Batavia Chamber of Commerce )

By Kate Santillan

The Batavia Chamber of Commerce recently celebrated Jeffrey Cesario Insurance Agency’s new location.

Chamber staff, ambassadors, chamber president and CEO Margaret Perreault, Batavia Mayor Jeffery Schielke, agency owner Jeffrey Cesario, and Farmers Insurance district manager Jody Starkey celebrated the new location with a recent ribbon-cutting.

Jeffrey Cesario Insurance Agency, 160 S. Water St., Suite B, Batavia, is a Farmers Insurance agency which offers businesses, individuals, and households various insurance products and coverages.

For information, visit agents.farmers.com/il/batavia/jeffrey-cesario/, email jcesario2@farmersagent.com, or call 630-879-5590.

Jeffrey Cesario Insurance Agency staff members Denyse Hegstrom (from left), Jeffrey Cesario, and Kim Murphy (Photo provided by the Batavia Chamber of Commerce )

