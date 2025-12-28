Batavia Chamber celebrates Jeffrey Cesario Insurance Agency’s new location

The Batavia Chamber of Commerce recently celebrated Jeffrey Cesario Insurance Agency’s new location.
Chamber staff, ambassadors, chamber president and CEO Margaret Perreault, Batavia Mayor Jeffery Schielke, agency owner Jeffrey Cesario, and Farmers Insurance district manager Jody Starkey celebrated the new location with a recent ribbon-cutting.
Jeffrey Cesario Insurance Agency, 160 S. Water St., Suite B, Batavia, is a Farmers Insurance agency which offers businesses, individuals, and households various insurance products and coverages.
For information, visit agents.farmers.com/il/batavia/jeffrey-cesario/, email jcesario2@farmersagent.com, or call 630-879-5590.