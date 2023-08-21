161 IVCC students graduate in summer of 2023

This summer, 161 students earned 206 degrees and certificates at Illinois Valley Community College. The list of graduates included 18 licensed practical nurses.
Graduates, listed by hometown, and their degrees or certificates include:
Amboy: Jensen Lewis, Medical Assisting
DePue: Jose Garcia, Automotive Brakes, Suspension and Alignment, Engine Performance; Gabriel Hernandez, Truck Driver Training (TDT)
Grand Ridge: Aliska Hammon, Practical Nursing; Abigail Koetz, AA; Kristen Lane, Certified Nursing Assistant (CNA); Jon Woodyer, Truck Driver Training Advanced Proficiency
Granville: Cale Charbonneau, Industrial Electrician; Brennen Maggi, AAS Agronomy, Agricultural Studies; Britain Siegmann, Paramedic
Hennepin: Luke Pederson, AA
Henry: Britton Barnes, AAS in Electronics & Electricians Technology, Industrial Electrician
Kankakee: Nolan Schott, TDT
LaMoille: Jason Martin, AAS in Electronics & Electricians Technology, Industrial Electrician
La Salle: Breann Allen, AA; Latrell Coulter, Associate in Science (AS) ; Lucas Lee, AA; Samantha May, AA; Alexander Mojica, Cannabis Production; Caroline Moskalewicz, CNA; Het Patel, AA; Yazmin Rangel, AAS Dental Assisting; Jason Reviglio, TDT; Scott Shearer, TDT advance proficiency; Harley Sterling, AAS in Agriculture Business Management, Agricultural Studies; Rubicela Toledo, LPN; Mandy Van Vactor, AAS Cybersecurity, Cybersecurity
Lacon: Austin Bickel, TDT
Ladd: Michael McCutcheon, AS; Paige Worden, Dental Assisting; Andrea Lee, Associate in Arts (AA)
Lostant: Grant Harper, Advanced Automotive Technology, Automotive Brakes, Suspension and Alignment, Basic Automotive Technology, Engine Performance; Parker Witzman, Automotive Brakes, Suspension and Alignment, Basic Automotive Technology, Engine Performance
Malden: Doug Smith, AAS in Electronics and Electricians Technology, Industrial Electrician
Manlius: Melany Dever, CNA
Marseilles: Neil Cynar, TDT; Samantha Hough, AA; Ashley Noel, CNA
Mendota: Edgar Arteaga, CNA; Keina Arteaga, AA and AS; Daisy Contreras, AS; Mauricio Escatel, AAS Criminal Justice, Criminal Justice; Julian Godina, AS; Salma Gonzalez, AA; Alejandro Hermosillo, AA; Wyatt Hindle, AA; Darci Huftel, LPN; Makayla Lara, CNA; Sadi Matura, CNA; Yasmine Orozco Godinez, AA and LPN; Rosevelia Rocha, AA and AS; Emily Sarabia, AA; Erik Sarabia, Advanced Automotive Technology, Automotive Brakes, Suspension and Alignment, Basic Automotive Technology, Driveability, Engine Performance; Laney Saylor, AS; Tanner Schwartzbach, TDT advance proficiency; Perris Stachlewitz, AA and AS
Minonk: Guthrie Wyss, TDT
Naperville: Sandy Serna, Cannabis Production, Advanced Cannabis Production
Nashville: Cody Buczkowski, AA
Oglesby: Kelly Dalton, LPN; Claudia Elnicki, CNA; Angela Hernandez, CNA; Georgia Kapetaneas, CNA; April McIntosh, Medical Assistant; Abraham Pantoja-Burgos, AA; Alyssa Schirz, CNA; Rebekah Workman, AS
Ohio: Jacqueline Kramer, LPN
Ottawa: Karrington Benson, Dental Assisting; Natalie Coon, CNA; Julie Cummings, LPN; Charletha Edwards, TDT; Sophia Flavin, CNA; Ethan Fleming, AS; Ebony Foster, CNA; Emma Gerkitz, AS; Myria Haff, LPN; Kerrigan Hagi, Medical Assistant; Samantha Harris, LPN; Luis Hernandez, CNA; Alexandra Keefe, CNA; Brynn Korth, CNA; Shelby Laney, CNA; Tatumn Moore, CNA; Rebecca Peura, Dental Assisting; Collin Ramoino, AS; Emma Reynolds, AA; Kaitlyn Roach, LPN; Jennafer Schuh, LPN; Delaney Sheehan, AS; Alexandria Snyder, CNA; Mikenna Stacy, AA; Mia Swartz, CNA; Tessa Thiry, AA; Adilyn Walker, CNA; Matthew Weaver, Associate in General Studies (AGS); Emily Wright, LPN
Paw Paw: Toni Larimore, TDT
Peoria: Travis Arterburn, TDT
Peru: Kayveon Dickerson, Paramedic; Perla Garcia, AA; Brandi Garza, AA; Angelo Giacobazzi, AS; Payton Giordano, AS; Megan Hochstatter, LPN; Caitlyn Kmetz, AAS Dental Assisting, Dental Assisting; Taylor Lonask, CNA; Jose Monjaras, Advanced Automotive Technology, Automotive Brakes, Suspension and Alignment, Basic Automotive Technology, Drivability, Engine Performance; Seth Philip, AAS in Engineering Technology; Alondra Salinas, LPN; Matthew Tondi, Machinist and Tool & Die
Princeton: Melany Arellano-Garcia, CNA; Bailey Bickett, AS; Cheyanne Burress, LPN; Sianna Doran, TDT; Morgan Forristall, CNA; Kaegan Hansen, CNA; Ashley Mercer, Associate in General Studies; Alexandra Powelson, AA; Plum Salisbury, AS; Collin Weddell, TDT; Caleb Wilson, TDT
Putnam: Beau Sabotta, TDT
Seneca: Victoria Grossman, CNA; Sieara Harders, CNA; Reese Sanburg, AA
Sheridan: Lauren Ernat, Medical Assistant
Sparland: Myriah Hunt, Phlebotomy
Spring Valley: Jaclyn Cinotte, AA; Nicholas Fousekas, AAS in Electronics & Electricians Technology and Industrial Electrician; John Fraley, CNA; Jesse Kaszynski, CNA; Maribel Puga, CNA
Streator: Kaitlyn Bauman, AAS Dental Assisting and Dental Assisting; Claire Broyles, AAS in Early Childhood Education, ECE Gateways Credential Level 3, Infant/Toddler Gateways Credential Level 3 Certification; Holly Chandler, LPN; Brian Chavez, AS; Zoe Crawford, Dental Assisting; Kristin Drysdale, CNA; Albert Gonzalez, AAS Welding Production Technology, Advanced Gas Metal Arc Welding, Basic Gas Metal Arc Welding, Intermediate Gas Metal Welding, Gas Tungsten Arc Welding, Basic Shielded Metal Arc Welding; Halie Grace, AAS in Dental Assisting, Dental Assisting; Brittny Hallowell, LPN; Alex Harsted, Industrial Electrician; Kyleigh Higbie, CNA; Audrey Jenkins, AAS Dental Assisting, Dental Assisting; Delroy Jones, TDT; Videl Obenhin, AA; Edwin Paredez, CNA; Ryan Schmitt, Advanced Cannabis Production; Alecia Stephenson, LPN: Makenna Tkach, Dental Assisting; Natalia Webb, Dental Assisting; Zachary Webb, AA, Associate in General Studies
Tiskilwa: Julie Kern, CNA
Toluca: Dylan Crank, Basic Renewable Energy Technology
Tonica: Mallory Freeman, CNA; Meara Rees, AS
Van Orin: Leah Williams, AA
Wenona: Celia Lopez, CNA
West Brooklyn: Santos Godina: TDT
Wyanet: Aaron Kerner, AAS in Computer Aided Engineering and Design, Architectural/Civil CAD, Basic Computer Aided Drafting, Mechanical/Electronics CAD