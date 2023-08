161 IVCC students graduate in summer of 2023

This summer, 161 students earned 206 degrees and certificates at Illinois Valley Community College. The list of graduates included 18 licensed practical nurses.

Graduates, listed by hometown, and their degrees or certificates include:

Amboy: Jensen Lewis, Medical Assisting

DePue: Jose Garcia, Automotive Brakes, Suspension and Alignment, Engine Performance; Gabriel Hernandez, Truck Driver Training (TDT)

Grand Ridge: Aliska Hammon, Practical Nursing; Abigail Koetz, AA; Kristen Lane, Certified Nursing Assistant (CNA); Jon Woodyer, Truck Driver Training Advanced Proficiency

Granville: Cale Charbonneau, Industrial Electrician; Brennen Maggi, AAS Agronomy, Agricultural Studies; Britain Siegmann, Paramedic

Hennepin: Luke Pederson, AA

Henry: Britton Barnes, AAS in Electronics & Electricians Technology, Industrial Electrician

Kankakee: Nolan Schott, TDT

LaMoille: Jason Martin, AAS in Electronics & Electricians Technology, Industrial Electrician

La Salle: Breann Allen, AA; Latrell Coulter, Associate in Science (AS) ; Lucas Lee, AA; Samantha May, AA; Alexander Mojica, Cannabis Production; Caroline Moskalewicz, CNA; Het Patel, AA; Yazmin Rangel, AAS Dental Assisting; Jason Reviglio, TDT; Scott Shearer, TDT advance proficiency; Harley Sterling, AAS in Agriculture Business Management, Agricultural Studies; Rubicela Toledo, LPN; Mandy Van Vactor, AAS Cybersecurity, Cybersecurity

Lacon: Austin Bickel, TDT

Ladd: Michael McCutcheon, AS; Paige Worden, Dental Assisting; Andrea Lee, Associate in Arts (AA)

Lostant: Grant Harper, Advanced Automotive Technology, Automotive Brakes, Suspension and Alignment, Basic Automotive Technology, Engine Performance; Parker Witzman, Automotive Brakes, Suspension and Alignment, Basic Automotive Technology, Engine Performance

Malden: Doug Smith, AAS in Electronics and Electricians Technology, Industrial Electrician

Manlius: Melany Dever, CNA

Marseilles: Neil Cynar, TDT; Samantha Hough, AA; Ashley Noel, CNA

Mendota: Edgar Arteaga, CNA; Keina Arteaga, AA and AS; Daisy Contreras, AS; Mauricio Escatel, AAS Criminal Justice, Criminal Justice; Julian Godina, AS; Salma Gonzalez, AA; Alejandro Hermosillo, AA; Wyatt Hindle, AA; Darci Huftel, LPN; Makayla Lara, CNA; Sadi Matura, CNA; Yasmine Orozco Godinez, AA and LPN; Rosevelia Rocha, AA and AS; Emily Sarabia, AA; Erik Sarabia, Advanced Automotive Technology, Automotive Brakes, Suspension and Alignment, Basic Automotive Technology, Driveability, Engine Performance; Laney Saylor, AS; Tanner Schwartzbach, TDT advance proficiency; Perris Stachlewitz, AA and AS

Minonk: Guthrie Wyss, TDT

Naperville: Sandy Serna, Cannabis Production, Advanced Cannabis Production

Nashville: Cody Buczkowski, AA

Oglesby: Kelly Dalton, LPN; Claudia Elnicki, CNA; Angela Hernandez, CNA; Georgia Kapetaneas, CNA; April McIntosh, Medical Assistant; Abraham Pantoja-Burgos, AA; Alyssa Schirz, CNA; Rebekah Workman, AS

Ohio: Jacqueline Kramer, LPN

Ottawa: Karrington Benson, Dental Assisting; Natalie Coon, CNA; Julie Cummings, LPN; Charletha Edwards, TDT; Sophia Flavin, CNA; Ethan Fleming, AS; Ebony Foster, CNA; Emma Gerkitz, AS; Myria Haff, LPN; Kerrigan Hagi, Medical Assistant; Samantha Harris, LPN; Luis Hernandez, CNA; Alexandra Keefe, CNA; Brynn Korth, CNA; Shelby Laney, CNA; Tatumn Moore, CNA; Rebecca Peura, Dental Assisting; Collin Ramoino, AS; Emma Reynolds, AA; Kaitlyn Roach, LPN; Jennafer Schuh, LPN; Delaney Sheehan, AS; Alexandria Snyder, CNA; Mikenna Stacy, AA; Mia Swartz, CNA; Tessa Thiry, AA; Adilyn Walker, CNA; Matthew Weaver, Associate in General Studies (AGS); Emily Wright, LPN

Paw Paw: Toni Larimore, TDT

Peoria: Travis Arterburn, TDT

Peru: Kayveon Dickerson, Paramedic; Perla Garcia, AA; Brandi Garza, AA; Angelo Giacobazzi, AS; Payton Giordano, AS; Megan Hochstatter, LPN; Caitlyn Kmetz, AAS Dental Assisting, Dental Assisting; Taylor Lonask, CNA; Jose Monjaras, Advanced Automotive Technology, Automotive Brakes, Suspension and Alignment, Basic Automotive Technology, Drivability, Engine Performance; Seth Philip, AAS in Engineering Technology; Alondra Salinas, LPN; Matthew Tondi, Machinist and Tool & Die

Princeton: Melany Arellano-Garcia, CNA; Bailey Bickett, AS; Cheyanne Burress, LPN; Sianna Doran, TDT; Morgan Forristall, CNA; Kaegan Hansen, CNA; Ashley Mercer, Associate in General Studies; Alexandra Powelson, AA; Plum Salisbury, AS; Collin Weddell, TDT; Caleb Wilson, TDT

Putnam: Beau Sabotta, TDT

Seneca: Victoria Grossman, CNA; Sieara Harders, CNA; Reese Sanburg, AA

Sheridan: Lauren Ernat, Medical Assistant

Sparland: Myriah Hunt, Phlebotomy

Spring Valley: Jaclyn Cinotte, AA; Nicholas Fousekas, AAS in Electronics & Electricians Technology and Industrial Electrician; John Fraley, CNA; Jesse Kaszynski, CNA; Maribel Puga, CNA

Streator: Kaitlyn Bauman, AAS Dental Assisting and Dental Assisting; Claire Broyles, AAS in Early Childhood Education, ECE Gateways Credential Level 3, Infant/Toddler Gateways Credential Level 3 Certification; Holly Chandler, LPN; Brian Chavez, AS; Zoe Crawford, Dental Assisting; Kristin Drysdale, CNA; Albert Gonzalez, AAS Welding Production Technology, Advanced Gas Metal Arc Welding, Basic Gas Metal Arc Welding, Intermediate Gas Metal Welding, Gas Tungsten Arc Welding, Basic Shielded Metal Arc Welding; Halie Grace, AAS in Dental Assisting, Dental Assisting; Brittny Hallowell, LPN; Alex Harsted, Industrial Electrician; Kyleigh Higbie, CNA; Audrey Jenkins, AAS Dental Assisting, Dental Assisting; Delroy Jones, TDT; Videl Obenhin, AA; Edwin Paredez, CNA; Ryan Schmitt, Advanced Cannabis Production; Alecia Stephenson, LPN: Makenna Tkach, Dental Assisting; Natalia Webb, Dental Assisting; Zachary Webb, AA, Associate in General Studies

Tiskilwa: Julie Kern, CNA

Toluca: Dylan Crank, Basic Renewable Energy Technology

Tonica: Mallory Freeman, CNA; Meara Rees, AS

Van Orin: Leah Williams, AA

Wenona: Celia Lopez, CNA

West Brooklyn: Santos Godina: TDT

Wyanet: Aaron Kerner, AAS in Computer Aided Engineering and Design, Architectural/Civil CAD, Basic Computer Aided Drafting, Mechanical/Electronics CAD