Grand Ridge Grade School announces 2nd quarter honor roll

Grand Ridge Grade School announced its honor roll for the second quarter of the 2025-26 school year.
High Honor Roll
Eighth Grade: Evelyn Bortner, Charlotte Durdan, Addison Hickey, Alyssa Hladovcak, Emileigh Jaegle, Kenzie Jaegle, Sophia Lengfelder, Madison Lubelski, Nora Marek, Johanna Ogle, Manan Patel, Zain Piccatto, and Anna Reed
Seventh Grade: Kiara Adams, Annabelle Calhan, Conner Cave, Dreylen Douglas, Reece Ham, Owen Lacke, and Kamden Lehr
Sixth Grade: Stella Emm, Reigen Ham, Haylie Harcharik, Alana Hettel, Levi Jaegle, Lennon Knott, Emma Lacke, Noah LaVelle, Taya Mejia, Chase Penoncello, Madeline Rees, Carter Santorineos, Lily Sawin, Zeke Simons, and Jacoby Tustin
Honor Roll
Eighth Grade: Jaylee Armstrong, Isak Grammer, Aspyn Hetelle, Preston Myers, Nicholas Raices, and Gabriel Spencer
Seventh Grade: Oliver Holstein, Haskell Kehoe, Jordan Kirkman, Brantley McCormick, and Ashlynn Wolf
Sixth Grade: Mark Cummings III, Nola Jabczynski, Hunter Jaegle, Flora Michlik, Candon Pabian, and Colden Smith