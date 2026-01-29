Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene   •   175 Years
Illinois Valley

Grand Ridge Grade School announces 2nd quarter honor roll

Students recognized for academic achievement in grades 6-8

Honor Rolls

Grand Ridge Grade School announced its honor roll for the second quarter of the 2025-26 school year.

By Tom Collins

Grand Ridge Grade School announced its honor roll for the second quarter of the 2025-26 school year.

High Honor Roll

Eighth Grade: Evelyn Bortner, Charlotte Durdan, Addison Hickey, Alyssa Hladovcak, Emileigh Jaegle, Kenzie Jaegle, Sophia Lengfelder, Madison Lubelski, Nora Marek, Johanna Ogle, Manan Patel, Zain Piccatto, and Anna Reed

Seventh Grade: Kiara Adams, Annabelle Calhan, Conner Cave, Dreylen Douglas, Reece Ham, Owen Lacke, and Kamden Lehr

Sixth Grade: Stella Emm, Reigen Ham, Haylie Harcharik, Alana Hettel, Levi Jaegle, Lennon Knott, Emma Lacke, Noah LaVelle, Taya Mejia, Chase Penoncello, Madeline Rees, Carter Santorineos, Lily Sawin, Zeke Simons, and Jacoby Tustin

Honor Roll

Eighth Grade: Jaylee Armstrong, Isak Grammer, Aspyn Hetelle, Preston Myers, Nicholas Raices, and Gabriel Spencer

Seventh Grade: Oliver Holstein, Haskell Kehoe, Jordan Kirkman, Brantley McCormick, and Ashlynn Wolf

Sixth Grade: Mark Cummings III, Nola Jabczynski, Hunter Jaegle, Flora Michlik, Candon Pabian, and Colden Smith

La Salle CountyOttawaEducationMyWebTimesIllinois Valley Front Headlines
Tom Collins

Tom Collins

Tom Collins covers criminal justice in La Salle County.