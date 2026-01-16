BCR Boys Basketball Leaderboard

|Scoring
|GP
|PTS
|PPG
|G. Ferrari (SB)
|18
|293
|16.3
|C. Gruber (BV)
|13
|179
|13.8
|B. Curran (H)
|18
|233
|12.9
|J. Mason (P)
|16
|187
|11.7
|L. Philhower (BV)
|13
|140
|10.8
|C. Sterling (H)
|18
|194
|10.8
|G. Lanham (P)
|16
|162
|10.1
|J. Mucha (P)
|16
|155
|9.7
|J. Oester (P)
|16
|152
|9.5
|Rebounding
|GP
|REB
|RPG
|G. Ferrari (SB)
|18
|154
|8.6
|G. Ross (SB)
|18
|127
|7.1
|B. Curran (H)
|18
|117
|6.5
|C. Sterling (H)
|18
|116
|6.4
|R. Jagers (P)
|16
|78
|5.2
|D. Martin (BV)
|13
|64
|4.9
|B. Foster (BV)
|13
|58
|4.5
|J. Mason (P)
|16
|68
|4.5
|Assists
|GP
|AST
|APG
|L. Philhower (BV)
|13
|39
|3.0
|G. Burr (SB)
|18
|53
|2.9
|C. Riva (SB)
|18
|49
|2.7
|G. Lanham (P)
|16
|39
|2.6
|R. Jagers (P)
|16
|35
|2.3
|G. Bickett (H)
|18
|42
|2.3
|J. Oester (P)
|16
|33
|2.2
|Steals
|GP
|STLS
|SPG
|B. Curran (H)
|18
|52
|2.9
|G. Lanham (P)
|16
|38
|2.6
|C. Sterling (H)
|18
|36
|2.0
|B. Foster (BV)
|13
|22
|1.7
|C. Gruber (BV)
|13
|20
|1.5
|L. Philhower (BV)
|13
|19
|1.5
|G. Dinges (SB)
|17
|26
|1.5
|C. Riva (SB)
|18
|27
|1.5
|Blocks
|GP
|BLKS
|BPG
|G. Ross (SB)
|18
|16
|0.89
|B. Curran (H)
|18
|14
|0.78
|G. Ferrari (SB)
|18
|9
|0.50
|Free throw shooting
|FTM
|FTA
|PCT.
|N. Plym (H)
|27
|29
|.930
|R. Jagers (P)
|21
|26
|.808
|J. Mucha (P)
|12
|15
|.800
|L. Bryant (H)
|7
|9
|.780
|A. Tomsha (SB)
|7
|9
|.780
|G. Dinges (SB)
|19
|26
|.730
|C. Riva (SB)
|10
|14
|.710
|Field goal shooting
|FGM
|FGA
|PCT.
|C. Sterling (H)
|83
|168
|.494
|B. Curran (H)
|95
|196
|.485
|C. Riva (SB)
|45
|105
|.430
|G. Ross (SB)
|50
|118
|.420
|3-PT shooting
|FGM
|FGA
|PCT.
|C. Riva (SB)
|28
|66
|.420
|J. Mucha (P)
|32
|81
|.395
|J. Andrake (H)
|14
|41
|.340
|A. Tomsha (SB)
|38
|115
|.330
|J. Oester (P)
|11
|35
|.314
|G. Ferrarri (SB)
|18
|60
|.300
|G. Lanham (P)
|20
|69
|.290
|Team offense
|GP
|PTS
|AVG
|St. Bede
|18
|1,039
|57.7
|Bureau Valley
|13
|713
|54.6
|Princeton
|16
|838
|52.4
|Hall
|18
|916
|50.9
|Team defense
|GP
|PTS
|AVG
|Hall
|18
|840
|46.7
|St. Bede
|18
|901
|50.2
|Bureau Valley
|13
|789
|60.7
|Princeton
|16
|998
|62.4