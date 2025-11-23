Princeton Holiday Girls Tournament Honor Roll

Here’s an honor roll of Princeton Holiday Tournament champions over the years dating back to the first year in 1984:
2025 - Princeton
2024 - Midland
2023 - Princeton
2022 - Princeton
2021 - Putnam County
2020 - Canceled by COVID
2019 - Stark County
2018 - Putnam County
2017 - Bureau Valley
2016 - Stark County
2015 - Stark County
2014 - Putnam County
2013 - Stark County
2012 - Erie
2011 - Princeton
2010 - Stark County
2009 - Stark County
2008 - Stark County
2007 - Midland
2006 - Princeton
2005 - Princeton
2004 - Princeton
2003 - Mendota
2002 - Princeton
2001 - Mendota
2000 - Mendota
1999 - Mendota
1997 - Bureau Valley
1996 - Bureau Valley
1995 - IVC
1994 - IVC
1993 - IVC
1992 - Mendota
1991 - IVC
1990 - Mendota
1989 - Princeton
1988 - Western
1987 - Western
1986 - Rock Falls
1985 - Princeton
1984 - Lostant
