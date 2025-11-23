Shaw Local

Princeton Holiday Girls Tournament Honor Roll

Members of the Princeton girls basketball team pose with the plaque after defeating Illinois Valley Central in the Princeton High School Girls Basketball Holiday Tournament on Saturday, Nov. 22, 2025 at Princeton High School. The Lady Tigresses won in double overtime. (Scott Anderson)

By Kevin Hieronymus

Here’s an honor roll of Princeton Holiday Tournament champions over the years dating back to the first year in 1984:

2025 - Princeton

2024 - Midland

2023 - Princeton

2022 - Princeton

2021 - Putnam County

2020 - Canceled by COVID

2019 - Stark County

2018 - Putnam County

2017 - Bureau Valley

2016 - Stark County

2015 - Stark County

2014 - Putnam County

2013 - Stark County

2012 - Erie

2011 - Princeton

2010 - Stark County

2009 - Stark County

2008 - Stark County

2007 - Midland

2006 - Princeton

2005 - Princeton

2004 - Princeton

2003 - Mendota

2002 - Princeton

2001 - Mendota

2000 - Mendota

1999 - Mendota

1997 - Bureau Valley

1996 - Bureau Valley

1995 - IVC

1994 - IVC

1993 - IVC

1992 - Mendota

1991 - IVC

1990 - Mendota

1989 - Princeton

1988 - Western

1987 - Western

1986 - Rock Falls

1985 - Princeton

1984 - Lostant

  1. Compiled by Kevin Hieronymus
Kevin Hieronymus

Kevin has been sports editor of the BCR since 1986 and is Sports Editor of Putnam County Record. Was previously sports editor of the St. Louis Daily News and a regular contributor for the St. Louis Cardinals Magazine. He is a member of the IBCA and Illinois Valley Hall of Fames. He is one of 4 sportswriters from his tiny hometown Atlanta, IL