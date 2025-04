2025 BCR boys track & field honor roll

Princeton's Casey Etheridge leads all Bureau County hurdlers in the 300s with a time of 41.63 (Mike Vaughn)

Here’s a look at the leading Bureau County area boys track & field athletes for the first BCR Honor Roll of the season:

Shot put - Cade Odell (P/Sr.) 50-0 3/4, Ian Morris (P/Sr.) 47-2 1/2, Landon Hulsing (BV/Sr.) 49-10, Landen Hoffman (P/Fr.) 43-11 3/4, Ayden Andrade (BV/Sr.) 38-10, Will Sramek (SB/Sr.) 38-9, Aidan Carroll (BV/So.) 34-9, Gus Anderson (BV/Jr.) 34-4

Discus - Landon Hulsing (BV/Sr.) 159-4, Ian Morris (P/Sr.) 155-2 1/4, Landen Hoffman (P/Fr.) 154-9, Will Sramek (SB/Sr.) 126-7, Brad Schoff (BV/Jr.) 111-0, Aidan Besler (BV/Sr.) 99-1

High jump - Landon Hulsing (BV/Sr.) 6-1, Justin Moon (BV/Sr.) 6-0, Joseph Perez (Hall/So.) 5-10 3/4, Ayden Agushi (P/So.) 5-5, Gavin Lanham (P/Jr.) 5-4, Dawson Hulsing (BV/Fr.) 5-0

Long jump - Joel Billhorn (ALO/Sr.) 20-6 1/4, Joseph Perez (H/So.) 19-11 1/4, Aiden Robinson (P/Fr.) 19-2 3/4, Keenyon Richter (BV/Fr.) 19-0 1/2, Kyle Velasquez (BV/So.) 18-2 1/4, Vance Pienta (H/Sr.) 17-3 3/4

Triple jump - Justin Moon (BV/Sr.) 41-2 1/4, Jeremy Smith (Hall/Sr.) 39-10 3/4, Kale Daniels (ALO/Sr.) 38-11 1/2, Ryan Bosi (Hall/Sr.) 38-6 1/2, Morgan Mahnesmith (BV/Jr.) 36-6 1/2,

Pole vault - Blake Gambiani (Hall/Jr.) 8-6, Michael Sanchez-Rodriquez (P/So.) 8-6, Kai Walowski (BV/Sr.) 8-0, Aidan Besler (BV/Sr.) 8-0, Jaden Macklin (BV/So.) 7-6

100 - Keenyon Richter (BV/Fr.) 11.86, Ryan Bosi (Hall/Sr.) 11.88, Alex Winn (P) 11.99, Josh McKendry (ALO/Sr.) 12.09, Joel Billhorn (ALO/Sr.) 12.13, Jeremy Smith (Hall/Sr.) 12.14, Kyle Velasquez (BV/So.) 12.34, Morgan Mahnesmith (BV/Jr.) 12.38, Kai Walowski (BV/Sr.) 12.41, Ayden Agushi (P/So.) 12.70

200 - Joel Billhorn (ALO/Sr.) 23.55, Kai Walowski (BV/Sr.) 24.34, Alex Winn (P) 24.44, Keenyon Richter (BV/Fr.) 24.44, Josh McKendry (ALO/Sr.) 24.67, Ayden Agushi (P/So.) 24.80, Justin Moon (BV/Sr.) 24.84, Vance Pienta (H/Sr.) 25.0

400 - Joel Billhorn (ALO/Sr.) 51.42, Keenyon Richter (BV/Fr.) 52.84, Kaden Nauman (SB/Sr.) 54.21, Justin Moon (BV/Sr.) 54.44, Ayden Agushi (P/So.) 55.14, Jeremy Smith (H/Sr.) 55.79, Joseph Perez (Hall/So.) 55.85, Alex Gallardo (BV/So.) 57.19, Jeremy Borsch (P/Sr.) 57.43, Ryan Bosi (Hall/Sr.) 59.56

800 - Tyler VandeVenter (P/So.) 2:05.68, Kaden Nauman (SB/Sr.) 2:06.33, Kale Daniels (ALO/Sr.) 2:12.08, Nathan Siri (BV/Sr.) 2:13.49, Adrian Gallardo (BV/Jr.) 2:13.84, Maddox Moore (BV/Jr.) 2:14.03, Henry Nichols (ALO/So.) 2:16.10, Vance Pienta (H/Sr.) 2:19.16, Michel Sanchez-Rodriguez (P/So.) 2:29.55,

1,600 - Henry Nichols (ALO/So.) 5:00.42, Maddox Moore (BV/Jr.) 5:02.07, Augustus Swanson (P/Jr.) 5:12.31, Nathan Siri (BV/Sr.) 5:12.63, Alex Gallardo (BV/So.) 5:15.06, Dawson Lambert (P/Sr.) 5:22.88, Michael Sanchez-Rodriquez (P/So.) 5:27, Jeremy Smith (H/Sr.) 5:30.19

3,200 - Kaden Nauman (SB/Sr.) 10:43.19, Henry Nichols (ALO/So.) 10:49.11, Michael Sanchez-Rodriquez (P/So.) 11:37, Alex Attig (BV/So.) 11:42.16, Lucas Hartz (BV/So.) 11:56.06

110H - Greyson Marincic (SB/Sr.) 15.79, Casey Etheridge (P/Jr.) 16.40, Andrew Roth (BV/Jr.) 15.94

300H - Casey Etheridge (P/Jr.) 41.63, Greyson Marincic (SB/Sr.) 42.26, Andrew Roth (BV/Jr.) 42.87