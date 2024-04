McKinley Elementary School in Ottawa announced its Champions of the Charter students for April 2024. The students are Aubrey A., Jackson B., Bailey S., Evelyn A., Avery W., Evelyn D., Ainsley H., Brenton G., Ellie H., Charlee S., Hunter C., Melina S., Claire M., Zaire M., Moira G., Maverick L., Uriel G. (Photo provided by McKinley Elementary)