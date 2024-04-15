Putnam County High School honor roll, 3rd quarter 2023-24

Putnam County High School announced its honor roll for the third quarter of the 2023-24 school year.
High honor roll
Freshmen
Peyton Barto, Cadence Breckenridge, Brooklin Brown, Itaty Castro, Emberlyn Cwikla, Caden Ellena, Daphne Heeley, Patrick King, Maya Lenczewski, Veronika Mack, Payton Olson, Chloe Parcher, Adrian Rivera, Timmber Skinner, Andrew Taylor, Rodolfo Villagomez, Jaxon Weger, Sarah Wiesbrock
Sophomores
Beckham Baker, Nolan Bence, Cadience Bickett, Cole Boedigheimer, Maxwell Brester, Ashley Cano, Nathaniel Johll, Addalynn Leatherman, Traxton Mattingly, Ryan Oliver, Ella Pyszka, Alexander Rodriguez, Sydney Samek, Teaghan Sarver, Annamae Smith, Eric Vipond
Juniors
Chloe Andersen, Ethan Askeland, Emelia Bouxsein, Mason Brannon, Brooklyn Brester, Drew Carlson, Cadence Coleman, Kacie Coleman, Deacon Cwikla, Jacob Edens, Alexis Glenn, Bailey Herr, Enzo Holocker, Phoebe Kammer, Meredith Lamis, Garret Luke, Miles Main, Lisa Myres, Caitlyn Sager, Anna Sandberg, Matthew Schennum, Ayden Serrine, Jaden Siegmann, Margaret Spratt, Hannah Taliani, Lily Thompson, Valeria Villagomez, Amos Vincent
Seniors
Kylee Allen, Esmeralda Avila, Madison Boggio, Salina Breckenridge, Hailey Cimei, Conlan Cwikla, Hayden Dauck, Joshua Dove, Gabrielle Doyle, Alyssa Durbin, Alyssa Fluech, Emelia Grant, Ava Hatton, Emma Henderson, Lauren Henderson, Sarah Johnson, Logan Keesee, Claire McCook, Kylee Moore, Avery Moutray, Alexander Myres, Christopher Nelson, Kaitlyn Pacholski, Maggie Richetta, Spencer Samek, Hannah Strack, Paxton Stunkel, Drew Taliani,Jonathan Taylor, Annabel Vincent, Cole Vipond, Miles Walder, Megan Wasilewski
Honor roll
Freshmen
Braiden Actis, Natalie Brandner-Dinoto, Maxamillyan Chiado, Kale Coleman, Leonel Dorado,Hayleigh Green, Kaylynn Hill, Zachary LeQuia, Trey Lieske, Alexis Margis, Justin Murphy, Shany Ochoa, Dakota Robbins, Seth Saepharn,Paige Tonioni, Kannon Tune, Waverly Watson, Kennedy Worby
Sophomores
Adam Acquisto, Madison Ahlstrom, Jonathan Avila, Braden Bickerman, Jaden Busch, Greta De Boer, Jackson Delhotal, Sydney Emanuelson, Ella Irwin, Derick Kauffman, Mariah Sager,Carson Schlosser, Johnathon Stunkel, Brayden Zuniga, Devin Zupec
Juniors
Cole Abraham, Nathaniel Baratta, Isabelle Brown, Preston Faletti, Kade Gensini, Julian Goulding, Ayden Lawless, Courtney Oliver, Broedy Sandberg, Griffin Smith, Cameron Spradling, Jaden Stoddard, Madison Wasilewski, Daric Wiesbrock
Seniors
Blake Baker, Trevor Balma, Brock Boedigheimer, Gavin Cimei, Tucker Gualandi, Roman Mack, Chasity Missel, Julia Mosqueda, Noah Pohlson, Josiah Stunkel, Hayley Tanner, Ricardo Trinidad Jr.