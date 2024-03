Boys Basketball: Final 2023-24 BCR Leaderboard

Bureau Valley's Corban Chhim led the Storm in scoring at 16.5 ppg, second high in Bureau County (Scott Anderson)

Area statistical area leaders for Bureau Valley, DePue, Hall, LaMoille, Princeton and St. Bede (shooting stats for DePue and Princeton were not available)

Scoring GP TP PPG N. LaPorte (P) 32 687 21.5 C. Chhim (BV) 33 546 16.5 T. Billhorn (L) 30 435 14.5 B. Klein (L) 29 397 13.7 L. Hulsing (BV) 33 415 12.6 P. Moreno (D) 26 321 12.3 P. Dye (H) 27 325 12.0 D. Sousa (P) 32 338 10.6 V. Hayes (D) 15 278 9.3 M. Ross (SB) 32 288 9.0 B. Curran (H) 27 244 9.0 J. Reinhardt (P) 28 246 8.8 M. Bryant (H) 27 232 8.6 W. West (H) 27 225 8.3 K. Lawson (P) 33 256 7.8 H. Hueneburg (SB) 26 194 7.5 A. Ankiewicz (SB) 32 238 7.4

Rebounding GP Reb RPG N. LaPorte (P) 30 384 12.0 T. Billhorn (L) 33 355 11.8 L. Hulsing (BV) 32 324 9.8 D. Sousa (P) 14 88 7.0 J. Martin (L) 14 88 6.3 B. Curran (H) 27 141 5.2 B. Klein (L) 29 144 5.0 J. Bacidore (H) 27 80 4.4 C. Chhim (BV) 33 95 4.3 M. Bryant (H) 27 101 4.0 J. Migliorini (SB) 27 106 3.9 J. Reinhardt (P) 28 104 3.7

Assists GP Ast APG M. Bryant (H) 27 121 4.5 K. Lawson (P) 33 142 4.3 B. Klein (L) 29 95 3.3 B. Helms (BV) 33 99 2.9 N. LaPorte (P) 32 72 2.3 K. Newman (SB) 31 68 2.2 C. Chhim (BV) 33 85 2.1 T. Billhorn (L) 30 59 2.0 K. Nauman (SB) 32 60 1.9 T. Sundberg (L) 27 51 1.9

Steals GP Steals SPG C. Chhim (BV) 29 76 2.3 B. Klein (L) 29 68 2.3 B. Curran (H) 27 60 2.2 T. Billhorn (L) 30 62 2.1 K. Nauman (SB) 32 65 2.0 T. Sundberg (L) 27 53 2.0 A. Ankiewicz (SB) 32 54 1.7 M. Bryant (H) 27 44 1.6 B. Helms (BV) 33 48 1.5 E. Endress (BV) 33 4\7 1.4 K. Lawson (P) 33 43 1.3 N. LaPorte (P 32 42 1.3 L. Hulsing (BV) 33 39 1.2 T. Phillips (BV) 33 36 1.1

Field goal shooting FGM FGA PCT J. Moon (BV) 44 78 .564 L. Hulsing (BV) 163 307 .531 J. Bacidore (H) 45 90 .500 B. Curran (H) 98 208 .470 M. Ross (SB) 111 241 .460 J. Martin (L) 42 96 .440

3 PT shooting 3FGM 3FGA PCT B. Erickson (BV) 12 33 .364 P. Dye (H) 68 190 .360 H. Hueneburg (SB) 19 56 .340 K. Newman (SB) 39 89 .333 W. West (H) 42 129 .333 G. Guerrini (H) 7 22 .320 J. Jablonski (H) 20 70 .290 L. Philhower (BV) 22 77 .286 C. Bickett (H) 13 46 .280 M. Bryant (H) 25 89 .280 C. Chhim (BV) 41 150 .273 J. Bima (SB) 5 19 .260 J. Cowser (L) 7 25 .250

Free throw shooting FTM FTA PCT K. Nauman (SB) 34 42 .810 H. Hueneburg (SB) 13 17 .760 C. Chhim (BV) 111 156 .712 A. Ankiewicz (SB) 54 77 .700 T. Billhorn (L) 82 123 .670 L. Hulsing (BV) 89 141 .631 J. Martin (L) 30 49 .610

Blocks GP Blocks Avg L. Hulsing (BV) 30 45 1.4 T. Billhorn (L) 30 28 0.9 K. Nauman (SB) 32 20 0.6 N. Husser (SB) 32 19 0.6 B. Curran (H) 27 14 0.5 N. LaPorte (P) 32 13 0.4

TEAM LEADERS

Team offense GP TP PPG Princeton 33 1,905 57.7 Bureau Valley 33 1,774 53.8 Hall 33 1,774 53.8 St. Bede 32 1,585 49.5 LaMoille 30 1,260 42.0 DePue 31 1,184 38.2