La Salle-Peru High School honor roll, 1st semester 2023-2024

La Salle-Peru High School announced the students who qualified for honor roll, earning a 3.0 GPA or higher, and high scholarship, earning a 3.5 GPA or higher, in the first semester of the 2023-2024 school year.
High scholarship
Seniors
Christine Aashita, Kaylee Ann Abens, Seth Michael Adams, Anthony James Ambler, Aiden Cole Anderson, Alex Ty Anderson, Avery Elizabeth Anderson, Isabelle Pearl Andrews, Beatriz Marie Arce, Kailey Jean Archer, Isabella Grace Argubright, Faith Lynn Arkins, Landon Arthur, Bella Marie Baracani, Ayden Rees Barajas, Olivia Bailey Barton, Abigail Kay Beard, Andrew Parker Beer, Savannah Jo Bernhardt, Madison Ann Biagini, Andrew Urban Bollis, Brendan Thomas Boudreau, Gavin Joshua Bratkovich, Elisheva Miao Bruins, Hailey Jade Bryan, Miah Eugenia Buckley, Nicholas Hathoway Butler, Devyn Joseph Castelli, Tadyn Ellen-Heidrun Chase, Michael Jamison Crawford, Erik Cruz-Vazquez, Sarah Ann Daugherty, Anya De La Luz Mozo, Gavin Michael Diaz, Samuel Adam Dickey, Hannah Christine Dobovsky, Riley Renee Doerr, Addison Elizabeth Duttlinger, Hailey Nicole Dzik, Tanner Egbert, Emily Louise Eitutis, Jack Daniel Funfsinn, Sydney June Ganskop, Galyleah Garcia, Genesis Garcia, Jasmine Danielle Cori Marie Garman, Natalie Regina Glynn, Nolan Andrew Glynn, Brayan Gonzalez, Jacey Lynn Green, Joseph Alexander Gress, Austin Nicholas Grieve, Clara Gertrude Guglielmetti, Makenzie Marie Hamilton, Nathaniel Thomas Hansen, Aidan Mcdonnell Harmon, Veronica Marie Hein, Carl Justin Hicks, Samantha Marie Hicks, Bridgit Mae Hoskins, Jack Joseph Jereb, Kyle Douglas Johnson, Elisabeth Samantha Kamke, Abby Rose Kilmartin, Emily Ann Kmetz, Precious Angel Kmiec, Hannah Margaret Kolczaski, Madelyn Catherine Kolczaski, Colin Jeremy Krug, Ava Gabrielle Lambert, Adam Thomas Lane, Anna Larios, Litzy Lopez, Ashlee Lord, Amy Luaisa, Jacob Andrew Maier, Nora Anderson Maier, Will Matthew McLaughlin, Will Timothy Mertes, Mikaela Rose Meyer, Grace Emily Miller, Olivia Mackenzie Milton, Ruby Mondragon, Gabrielle Ann Mosley, Ella Grace Nance, Dexter Antonio Nunez, Alise Victoria O’Brien, Neil Mitchell Olivero, Meghann Marie Ostler, Sophia Tatiana Pantoja, Yiszel Galexia Pantoja, Natalie Mae Perra, Price Christine Peterlin, Teresa Pini, Konel Eric Poisson, Eleanor Mae Radtke, Ella Grace Raef, Vance Arthur Redlich, Kaylie Ann Reese, Jack Arthur Reppin, Logan Brady Roberts, Judith Carolina Rodriguez, Brady Alan Romagnoli, Kevin Anthony Rynke, Marissa Lynae Sanchez, Jaxon Thomas Schneider, Taylor Raye Schrader, Madison Ann Schweickert, Danica Emilene Scoma, Tisha Sebastian, Aaron Robert Siebert, Adisyn Marie Siekierka, Adrian Luis Silva, Matthew Joshua Sims, Lauryn Christine Skinner, Madelyn Lee Smudzinski, Katherine Grace Sowers, Edward Szewczyk, Gabriela Tegg, Brock Cory Terzick, Ty Nathan Terzick, Caitlin Beatrice Traub, Niles Preston Tremper, Addison Michelle Urbanski, Diego Valle, Nolan Robert Van Duzer, Zoey Jean VonDrehle, Olivia Ann Weber, Zachary Joseph Wedekind, Sara Ann Wright, Nolan Matthew Wyzgowski, Alexis Renee Yepsen
Juniors
Nathali Aguirre, Stacie Albiter, Jasmine Arce, Adrian Arzola, Mary Ashfield, Cassidy Baker, Alton Beck, Erik Beebee, Sophie Bratkovich, Zachery A Cain, Stephanie Carlos, Sheyla Castillo, Adam Cendejas, Paul M J Clampitt, Nora Corona Aguirre, Ethan T Credi, Maximus Credi, Ava Kenya Currie, Sean Steven Davis, Jorge Delao, Vincent Michael Delgado, Mikenna Lynn DeSpain, Jacey Marie Donnell, Tyler Ebner, Madison Nicole Eldridge, Kylie Ellerbrock, Melisa Escatel, McKenna Fanning, Ashley Garcia, Valentin Garcia, Carly Garretson, Eva Lee Glynn, Emily Eileen Guadarrama, Kylee Halm, Michael Hartman, Kaitlyn Herkert, Jessica Hernandez, James Hoehn, Sarah Huettemann, Jason Jenkins, Adam Kasperski, Jonathan Kellett, Reegan Kellett, Jaelyn King, Madilyn Knowles, Leo Thomas Krueger, Raleigh Leininger, Elena Leone, Andrea Leyva, Valentin Abraham Lopez, Alyvia Lucas, Andres Medina, Sonia Mejri, Callie Mertes, Cali Elisabeth Mickley, Ariana Milby, Roslyn Miller, Trinity Mojica, Grace Newman, Joshua Nieto, Cameron Olivero, Nicholas Olivero, LyLian Pabian, Haylee Pangrcic, Miles Pangrcic, Keya Patel, Mia Perez, Camryn Lynn Perra, Tiyel Peters, Sophia Ploch, Zachary Pocivasek, Reese Madison Poole, Zachary Quick, H Rock Radtke, Annalise Ricci, Noah Ruiz, Lauren M Rundle, Jack Sabatini, Briana Sanchez, Anastasia Schmitt, Brooke Selders, Jackson Sellett, Alexandra Serratos, Aiden Siebel, Elizabeth Sines, Jenna Lynn Sinetos, Alexander Soto, Megan Stasiak, Ariel Stoner, Allison Thome, Alyssa Torchia, Brissa Trinidad, Albiona Useini, Kendra Valenzuela, Noah Van Schaick, Brandon Vazquez, Brevyn Warren Vogel, Kalli Ware, Sophia Weakley, Carissa Wendelken, Jordan Whaley, Sophia Rose Woods, Devin Zborowski, Emma Zborowski, Stephanie Znaniecki
Sophomores
Keean Atkins, Marlee Bankson, Brady Beckcom, Britney Blair, Ryia Boaz, Alyssa Kay Bokus, Braylin Bond, Claire Boudreau, Lyla Irene Brady, Victoria Campbell, Clarissa Casas, Emily Jacqueline Castaneda, Addyson Champlin, Sophia Chiu, Isabella Cimei, Valeria Ruby DeLao, Drew Depenbrock, Mary Diss, Kiely Domyancich, Daniel John Duncan, Addison Dziarnowski, Marisa Eggersdorfer, Ava Jane Engels, Marly Escatel, Peyton Evans, Morgan Ficek, Kelsey Frederick, Catalina Esperanza Gallardo, Joseph Michael Gallicchio, KJ Jean Gallik, Alyssa Garcia, Enrike Garcia, Holly Lynn Gingerich, Adrian Gonzalez, Dagny Fiona Greer, Cayla Grieve, Nicholas Hachenberger, Sophia Hammerich, Cameron Harper, Melanie Hernandez, Jameson Hill, Mazalyn Barbara-Jo Jackson, Emma Jereb, Madelaine Johns, Collin Kalsto, Garrett Keith, Isabella Kennett, Saida Khouaja, Sadie Kiersnowski, Cade Kilmartin, Conner Kolowski, Christian Kyle Konczak, Agustin Konieczki, Keya Kowalski, McKenzie Jean Krzyaniak, Alexandria Marie Laibl, Alayna Lair, Coleman K Lambert, McKinzie Larsen, Christian Limberg, Hunter Loebach, Aniya Lumpkins, Leo Maier, Hailey Maltas, Alec Mandujano, Amberleigh Elizabeth Marliere, Eric Mateika, Griffin May, Ever McCormick, Reason McCormick, Mackenzie McCoy, Axel Juliette Mignone, Logan Miller, Zoe A Morris, Molly Jo Mudge, Jonah Matthew Murillo, Benjamin Nicholson, Michael Niemiec, Brionna Marie Noble, Alia Nowakowski, Nolan O’Brien, Scarlett O’Connell, Joseph John Patyk, Logan Michael Perez, Callie Perra, Karmen Piano, Lanie Ploch, Hayden Pode, Gracie Lois Politsch, Meredith Deborah Politsch, Sophia Rose Pyszka, Sebastian Quercia, Cameron Rankin, Johnathan Ricci, Anna Riva, Miley Sadnick, Nathaniel Salinas, Lucila Sandoval, Elizabeth Sawdey, Mariah Schmillen, Quinn Sherman, Ian Xavier Shevlin, Erick Sotelo, Tyler Spelich, Lydia Steinbach, Manuel Tejada, Vicky Tejada, Radia Thompson, Aaliyah Jane Tubbs, Clara Vaske, Taylor Vescogni, Bolander Weitl, Dane Wicinski
Freshmen
Parker Lee Abens, Evan Patrick Allen, Peyton Gunnar Arthur, Jose Angelo Ayala, Gianni Joseph Baracani, Kendal Evelyn Bassett, Jonathan Michael Beem, Michael Brandon Booker, Margaret Grace Boudreau, Ryne Allen Bubela, Georgianette Addison Buffo, Camryn Margaret Burrell, Eliana Cervantes, Makenzie Marie Chamberlain, Sophia Magdalin Chiero, Charley James Clifford, Alexander Jay Crane, Alex Jewel Crooks, Rylee Davis, Adelyn Victoria Dawson, Jareliz DeJesus, Dominic Martin DiLuciano, Aubrey Marie Duttlinger, Leah Olivia Dzik, Daniel Adam Edwall, Lola Hope English, Greyson Lee Ernat, Johan Escobedo, Noah Enzo Escobedo, Shane William Floyd, Kamden James Fransen, Frances Olivia Frick, Jeniah Gaitan, Ella Rose Gosnell, Ruby Ann Gray, Camden Thomas Greathouse, Gwendolyn Rose Gress, Madelyn Elaine Gross, Daniel Adrian Gutierrez, Charlotte Ann Guttilla, Matthew James Haeffner, Jacob Rodney Hall, Logan John Harmon, Damon James Hash, Carson Wayne Herman, Ryker Lee Hernandez, Jett Louis Hill, Alexus Kae Hines, Hayden Mitchell Hubinsky, Mason Adrian Huitron, Jackson Lester Hungerford, Gentiana Imeri, Levi Gabriel Johnson, Allison Grace Kiska, Kyle Michael Kmetz, Morgan McKenzie Knowles, Dylan Steven Kofoid, Emma Lucile Kolczaski, Chase Allen Kosteretz, Declan Dresden Kulpa, Layla Marie Kundert, Brandon Todd Lamps, Adelyn Ann Leone, Sarah Grace Lowery, Aeidyn Nicholas Lyons, Christopher John Mackrow, Audra Lea Marincic, Jocelyn Martinez, Paityn Abigail Maurice, Ella Jean McCauley, Ismael Antonio Mejia, Annabella Nicole Messina, Dylan Keith Meyer, Kaitlyn Jean Miller, Madess Deantay Mitchell, Jaron Ronald Morscheiser, Mason Harold Morscheiser, Gianna May Mueller, Jackson James Myers, Tai Van Nguyen, Tam Nguyen, Desmond Nikola O’Dell, Zayden Isaac O’Dell, Kassandra Ojeda, Audrey Josephine Olson, Anthony Martin Padilla, Cashius Maxwell Pappas, Kyle Ray Parrott, Prit Narendra Patel, April Vivienne Pescetto, Zachary Scott Pescetto, Emma Ryen Peth, Paige Elizabeth Picco, Henry Robert Victor Pinter, Joslynn Marie Piscia, Lyla Grace Ploch, Shelby Raine Pruitt, Landon Andrew Puetz, Dorina Purelku, Keira Alexandra Ratajczak, Leah Kathleen Ricci, Lilian Gia Rizkallah, Addison Mary Schweickert, Colin Byuk Yong Sebastian, Steven Richard Selders, Endrew Robert Sell, Jaelyn Adriana Sell, Olivia Ann Sereno, Cole Michel Setchell, Paisleigh Mary Rose Shonk, Emma Jade Short, Cameron Michael Shutt, Michaela Kathleen Smith, Ethan Thomas Sondgeroth, Gavin Daniel Sondgeroth, Adrian Soto, John David Sowers, Kyle Nicholas Spelich, Caleb James Strand, Benjamin Cooper Swanson, Briannah Paige Tarkowski-Doubet, Jakob Trevor Terzick, Alexandra Trinidad, Shayla Patrice Turczyn, Molly Valenzuela, Gianni Joseph Verucchi, Riley Walter Videgar, Anna James Weitl, Clara Jane Weitl, Rhyan Michelle Westerman, Lilliana Lee Woods, Payton Jane Wren
Honor roll
Seniors
Robert Michael Baldin Jr, Anaya Mae Beans, Diego Cabello, Jackelyn Carreon, Dominic Joseph Colby, Alec James Coons, Megan LaRue Crites, Jayden Lee DeLaGarza, Nicole Derango, Kayla Annabell Fisher, Ciara Selena Flores, Brandon Eugene Foreman, Alejandro Edward Galindo, Coral A Garcia, Giovanni Garcia, Alison Renee Gatza, Lucas Gannon Hardy, Albert Kara, Ari Mitzi Kaufman, Kaleb Michael Kennedy, Brady Patricia Kinzer, Lauren Ann Kolczaski, Charlotte Lesman, Christopher Andrew Lowery, Nancy Lupita Martinez, Yeilani Martinez, Landon Joseph Mertel, Grady John Morscheiser, Brodie Baker Moss, Briza Bella Rose Ortega, Bailey Elizabeth Pode, Abigail Ruby Poole, Landon Michael James Quiles, Hannah Richard, Colin Rose, Teagan Ceceila Sadnick, Brianna Crystal Sanchez, Joshua John Senica, Quarnell Escoa Tarbor, Gino Valle, Maddison Ann VanZuiden, Jace Jeffery Wallgren, Marco Antonio Zamudio, Zachary Alexander Znaniecki
Juniors
Oscar Mauricio Alcantara Ochoa, Jacob Patton Arthur, Brady Backes, Royce Daniel Beavers, Joshua Bickford, Kaedin Bond, Mikael Hunter Brown, Brayden Buffo, Deontray Collins, Morrison Crabbe, Cassidy Cromwell, Jason Curran, Chloe Davis, Ayla Dawson, Heidy Delgado, Tianna Epps, Natalie Farley, Jaylyn Flores, Abby Freeman, Aliah Garcia, Gracie Gerardy, Gabriela Gonzalez, Jacob Gross, Cara Guerrero, Walter Haage, Carson Michael Haldeman-Jensen, Abigail Ann Hammerich, Megan Marie Hoover, Amelia James, Kaia Marie Johnson, Alexa Kallis, Lila Kirkman, Cooper Andrew Lamps, David Spencer Lawrence, Nicholas Michael Legrenzi, Brian Daniel Lowery, Carely Magana, Michael Steven Milota, Emir Morales, Emilio Nanez, Isabella Pecchio, Jackson Piecha, Kyle Rios, Jaeda Rogers, Ella Sandor, Daniel Alejandro Santoy Barrera, Phoebe Shetterly, Alyssa Christine Siekierka, Mason Jennings Videgar, Noah Zebron, Makenna Jade Zimmer
Sophomores
Isaac Joseph Adams, Cade Bankson, Lillian Brown, Logan Brown, Gabriella Bulak, Liliana Cabrera, Josamy Scarlett Castillo Villarreal, Anna Maria Lizabeth Castillo, Armando Dimas, Reece Doerr, Lillian Dowding, Wesley Gardner, Malachai Armoni Gonzalez, Tiffanie Grygiel, Greer Grzybowski, Griffin Hammers, Dade Michael Heyers, Lily Higgins, Bradyn Jordan, Ashley Kawiecki, Franc Knap, Beau Lawrence, Giovani Legrenzi, Catherine Cruz Leon, Jason Lu, Jalene McConnell, Logan David Meyer, Gracie Miller, Adan Arturo Molina, Diego Mondragon, Sofia Nanez, David Allen Nave, Emily Nieto, Victor Luciano Olivo, Alejandro Pineda, Rylynd Rynkewicz, Lilliana Salcido, Jaden Sinetos, Abby Smudzinski, Kayla Stone, Kenny Tran, Gracie VanZuiden, Emerson Vasquez, Josue Javier Vazquez, Jentz Kennedy Watson, Nolan Wieczorek, Marissa Windsor
Freshmen
Baltasar Jr Alonso, Geno Macagnani Argubright, Lexi Adalyn Ballerini, Kaden Alan Bertuli, Lamonta Nashard Brookins, Vizion Richelle Byrd, Adan Blake Chiu, Violet Pearl Davis, Lilyanna Delaluz, Sydney Domenica Delphi, Serenity Fay Dobrydnia, Paizley Renee Donnell, Mianna Denise Durando, Brady William Robert Dyas, Reese Renee Fenza, Ayden Skyler Fischer, Bernadette Lynn Gedraitis, Paije Elyzabyth Gibbons, Arthur Jackson Giese, Camdeyn Joshua Gillan, Logan Everest Grzywa, Dylan James Hanson, Megan Marie Harvey, Cristobal Hernandez, Christine Angela Huettemann, Marissa Jones, Joel Matthew Lightle, Drake Anthony Margis, Thomas John Marks, Brooke Lynn Maynard, Aiden John McCray, Dalton Wyatt Meyer, Savana Audrey Miller, Connor Patrick O’Flanagan, Trevione Markell Orsborn, Elexander Lexis Pena, Andrea Lynn Peterson, Addison Jane Piecha, Gertrude Elise Rathbun, Grady Steven Sandor, Alexia Ella Siwinski, Carse William Smoron, Gage Nathaniel Southall, Naomi Lashay Spencer, Trever Paul Spitzer Jr, Shelby Marie Steele, Aaron Josue Torres Berumen, Brady Alexander Twardowski, Abriana Leigh Twardzik, Mallorey Rose Van Duzer, Ingris Vazquez, Alayna Rose Washkowiak, Owen David Zborowski