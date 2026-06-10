BCR Softball Player of the Year Honor Roll

BCR Softball Players of the Year from 1996-2026
2026 - Avah Oertel, Princeton
2025 - Avah Oertel, Princeton
2024 - Ella Hermes, St. Bede
2023 - Ella Hermes, Reagan Stoudt, St. Bede
2022 - Ryann Stoudt, St. Bede
2021 - Katie Bates, Princeton
2020 - None chosen, COVID
2019 - Maggie Sons, St. Bede
2018 - Abbie May, St. Bede
2017 - Rena Barroso, Hall
2016 - Rena Barroso, Hall
2015 - Abby Jaques, Princeton
2014 - Abby Jaques, Princeton
2013 - Lainie Schweickert, St. Bede
2012 - Johnna Schultz, Hall
2011 - Anna Phillips, Bureau Valley
2010 - Brittany Burgess, St. Bede; Anna Phillips, Bureau Valley; Taylor Williams, Princeton
2009 - Erin Polte, Hall
2008 - Brittany Burgess, Sarah Stariha, St. Bede
2007 - Brittany Forney, Hall; Rachel Whiteside, Bureau Valley
2006 - Caitlin Gidcumb, St. Bede
2005 - Caitlin Gidcumb, St. Bede
2004 - Caitlin Gidcumb, St. Bede; Kristen Bickett, Princeton; Anna Coutts, Hall
2003 - Caitlin Gidcumb, St. Bede; Nigel Geuther, LaMoille; Dawn Nissen, Princeton
2002 - Dawn Nissen, Princeton
2001 - Kiersten Erlenborn, St. Bede; Bridgett Ballerini, Hall; Nigel Geuther, LaMoille
2000 - Katie Zemann, St. Bede; Amber Briddick, Princeton
1999 - Amber Briddick, Princeton
1998 - Amber Briddick, Becky Rising, Angie Kastor, Princeton
1997 - Laura Colmone, Hall; Heidi Wager, Bureau Valley
1996 - Susan Claggett, Mary Ellen Lehn, Hall