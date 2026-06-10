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Bureau County Prep Sports

BCR Softball Player of the Year Honor Roll

Princeton's Avah Oertel hits the ball during the Tigresses' 15-0, four-inning victory on Thursday, May 7, 2026 in Princeton.

Princeton junior Avah Oertel has repeated as the BCR Softball Player of the Year. She is the ninth different Princeton player chosen since the Player of the Year was first awarded in 1996. (Mike )

By Kevin Hieronymus

BCR Softball Players of the Year from 1996-2026

2026 - Avah Oertel, Princeton

2025 - Avah Oertel, Princeton

2024 - Ella Hermes, St. Bede

2023 - Ella Hermes, Reagan Stoudt, St. Bede

2022 - Ryann Stoudt, St. Bede

2021 - Katie Bates, Princeton

2020 - None chosen, COVID

2019 - Maggie Sons, St. Bede

2018 - Abbie May, St. Bede

2017 - Rena Barroso, Hall

2016 - Rena Barroso, Hall

2015 - Abby Jaques, Princeton

2014 - Abby Jaques, Princeton

2013 - Lainie Schweickert, St. Bede

2012 - Johnna Schultz, Hall

2011 - Anna Phillips, Bureau Valley

2010 - Brittany Burgess, St. Bede; Anna Phillips, Bureau Valley; Taylor Williams, Princeton

2009 - Erin Polte, Hall

2008 - Brittany Burgess, Sarah Stariha, St. Bede

2007 - Brittany Forney, Hall; Rachel Whiteside, Bureau Valley

2006 - Caitlin Gidcumb, St. Bede

2005 - Caitlin Gidcumb, St. Bede

2004 - Caitlin Gidcumb, St. Bede; Kristen Bickett, Princeton; Anna Coutts, Hall

2003 - Caitlin Gidcumb, St. Bede; Nigel Geuther, LaMoille; Dawn Nissen, Princeton

2002 - Dawn Nissen, Princeton

2001 - Kiersten Erlenborn, St. Bede; Bridgett Ballerini, Hall; Nigel Geuther, LaMoille

2000 - Katie Zemann, St. Bede; Amber Briddick, Princeton

1999 - Amber Briddick, Princeton

1998 - Amber Briddick, Becky Rising, Angie Kastor, Princeton

1997 - Laura Colmone, Hall; Heidi Wager, Bureau Valley

1996 - Susan Claggett, Mary Ellen Lehn, Hall

BCR SportsSt. Bede PrepsPremiumSoftballPrinceton PrepsHall PrepsBureau Valley Preps
Kevin Hieronymus

Kevin Hieronymus

Kevin has been sports editor of the BCR since 1986, covering Bureau County and IL Valley Sports. Was previously sports editor of the St. Louis Daily News and a regular contributor for the St. Louis Cardinals Magazine. He is a member of the IBCA and Illinois Valley Hall of Fames. He is one of 4 sportswriters from his tiny hometown Atlanta, IL