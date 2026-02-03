Single-family home sells for $350,000 in Joliet

A single-family residence located at 24349 West Camelot Road in Joliet changed ownership on Jan. 20.
The 2,210-square-foot house, built in 1976, was sold for $350,000, or $158 per square foot. The property is equipped with central A/C. The lot of the property covers an area of 0.4 acres.
These nearby homes in Joliet have also recently been sold:
· At 24431 West Lancelot Lane, in January 2025, a 2,184-square-foot single-family home was sold for $400,000, a price per square foot of $183.
· A 3,882-square-foot single-family house at 24221 West Camelot Road, sold in February 2025, for $520,000, a price per square foot of $134.
· In July 2025, a 2,172-square-foot single-family house at 24427 West Pellinore Drive sold for $353,500, a price per square foot of $163.