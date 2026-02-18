Here are the Record Newspapers-area qualifiers for the IHSA individual state wrestling meet.
Class 3A
120 – Landon Jenkins, Yorkville, jr., 25-15; 138 – Aiden Ortiz, Oswego, sr., 34-7; 150 – Van Rosauer, Yorkville, jr., 46-2; 190 – Brock Janeczko, Yorkville, so., 31-15.
Class 1A
106 – Davin Torza, Yorkville Christian, so., 37-10; 113 –Phoenix Senodenos, Yorkville Christian, fr., 28-5; 120 – Christian Sandoval, Yorkville Christian, sr., 28-20; 138 – Ryan Alaimo, Yorkville Christian, jr., 18-7; 144 – Adrian Wadas-Luis, Yorkville Christian, sr., 38-13; 150 – Cooper Corder, Sandwich, jr., 39-1; Austin Wadas-Luis, Yorkville Christian, sr., 35-15; 165 – Tyler Gleason, Yorkville Christian, sr., 35-12; 175 – Joshua Kotalik, Sandwich, so., 43-6; 215 – Jackson Allen, Yorkville Christian, sr., 44-7.