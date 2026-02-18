Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene   •   175 Years
Kendall County Now

Here are the Record Newspapers-area qualifiers for the IHSA individual state wrestling meet

Fulton's Mason Kuebel (bottom) battles Yorkville Christian's Tyler Gleason in the championship match at 175 pounds at the Polo Wrestling Invitational on Saturday, Jan, 10, 2026 at Polo High School.

Fulton's Mason Kuebel, bottom, battles Yorkville Christian's Tyler Gleason in the championship match at 175 pounds at the Polo Wrestling Invitational at Polo High School. (Earleen Hinton)

By Joshua Welge

Here are the Record Newspapers-area qualifiers for the IHSA individual state wrestling meet.

Class 3A

120 Landon Jenkins, Yorkville, jr., 25-15; 138 – Aiden Ortiz, Oswego, sr., 34-7; 150 – Van Rosauer, Yorkville, jr., 46-2; 190 – Brock Janeczko, Yorkville, so., 31-15.

Class 1A

106 – Davin Torza, Yorkville Christian, so., 37-10; 113 –Phoenix Senodenos, Yorkville Christian, fr., 28-5; 120 – Christian Sandoval, Yorkville Christian, sr., 28-20; 138 – Ryan Alaimo, Yorkville Christian, jr., 18-7; 144 – Adrian Wadas-Luis, Yorkville Christian, sr., 38-13; 150 – Cooper Corder, Sandwich, jr., 39-1; Austin Wadas-Luis, Yorkville Christian, sr., 35-15; 165 – Tyler Gleason, Yorkville Christian, sr., 35-12; 175 – Joshua Kotalik, Sandwich, so., 43-6; 215 – Jackson Allen, Yorkville Christian, sr., 44-7.

Kendall CountyHigh School SportsWrestlingKendall County Front HeadlinesSandwich PrepsYorkville PrepsYorkville Christian PrepsOswego Preps
Joshua Welge

Joshua Welge

I am the Sports Editor for Kendall County Newspapers, the Kane County Chronicle and Suburban Life Media, covering primarily sports in Kendall, Kane, DuPage and western Cook counties. I've been covering high school sports for 24 years. I also assist with our news coverage.