Princeton Christian Academy honor roll, 3rd quarter 2025-26

By Kate Santillan

Princeton Christian Academy recently released its honor roll for the third quarter of the 2025-26 school year.

Seventh, eighth grades

Honor roll (3.3-3.69 GPA): Trey Hamilton, Makaylee McCoy, Derek Stegmann, Fritz Anderson, Violet Scruggs, Elissa Slevin

High honor roll (3.7-4.0 GPA): Donovan Blotevogel, Carson Bullington, Levi Eggers, Jocelyn Pratt, Noelle Richey

High school

Honor roll (3.3-3.69 GPA): Lily Bullington, Jeremiah Bauer, Sasha Crew, Abi Freeman, David Lunger, Nolan Lunger

High honor roll (3.7-4.0 GPA): Annalise Baker, Max Gibson, Santi Slevin, Amelia Baker, Trustin Crew, Michael Glass

