Meet the IHSA Class 1A state champion Joliet Catholic dance squad

The Joliet Catholic Academy competitive dance team poses with its freshly won IHSA Class 1A state championship Saturday, Jan. 31, 2026, at Grossinger Motors Arena in Bloomington. The Angels finished Saturday’s finals with a winning score of 92.28, more than half a point better than runner-up Jacksonville’s 91.62. The state championship squad includes Ella Fredrickson, Calleigh Kubinski, Addysen Kirby, Olivia Ciemny, assistant coach Carsyn Whisenant, Rylie Kassel, Avery Quinn, Evelyn Borgra, head coach Ava Tomich, Anya Hrechko, Isabella Wieher, Haley Grant and assistant coach Abi Voss.
Shaw Local
News • Sports • Obituaries • eNewspaper • The Scene • 175 Years