Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene   •   175 Years
Illinois High School Sports

Meet the IHSA Class 1A state champion Joliet Catholic dance squad

The Joliet Catholic Academy competitive dance team poses with its freshly won IHSA Class 1A state championship Saturday, Jan. 31, 2026, at Grossinger Motors Arena in Bloomington. The Angels finished Saturday's state finals with a winning score of 92.28, more than half a point better than runner-up Jacksonville’s score of 91.62. The state championship squad includes (left to right): seated in front - Ella Fredrickson, Calleigh Kubinski, Addysen Kirby and Olivia Ciemny; and standing in back – assistant coach Carsyn Whisenant, Rylie Kassel, Avery Quinn, Evelyn Borgra, head coach Ava Tomich, Anya Hrechko, Isabella Wieher, Haley Grant and assistant coach Abi Voss.

The Joliet Catholic Academy competitive dance team poses with its freshly won IHSA Class 1A state championship Saturday, Jan. 31, 2026, at Grossinger Motors Arena in Bloomington. The Angels finished Saturday's state finals with a winning score of 92.28, more than half a point better than runner-up Jacksonville’s score of 91.62. The state championship squad includes (left to right): seated in front - Ella Fredrickson, Calleigh Kubinski, Addysen Kirby and Olivia Ciemny; and standing in back – assistant coach Carsyn Whisenant, Rylie Kassel, Avery Quinn, Evelyn Borgra, head coach Ava Tomich, Anya Hrechko, Isabella Wieher, Haley Grant and assistant coach Abi Voss. (Provided by Joliet Catholic Academy)

By J.T. Pedelty

The Joliet Catholic Academy competitive dance team poses with its freshly won IHSA Class 1A state championship Saturday, Jan. 31, 2026, at Grossinger Motors Arena in Bloomington. The Angels finished Saturday’s finals with a winning score of 92.28, more than half a point better than runner-up Jacksonville’s 91.62. The state championship squad includes Ella Fredrickson, Calleigh Kubinski, Addysen Kirby, Olivia Ciemny, assistant coach Carsyn Whisenant, Rylie Kassel, Avery Quinn, Evelyn Borgra, head coach Ava Tomich, Anya Hrechko, Isabella Wieher, Haley Grant and assistant coach Abi Voss.

Will County Front HeadlinesPremium
J.T. Pedelty

J.T. Pedelty

J.T. is a graduate of Streator High School, Illinois Valley Community College and Southern Illinois University-Carbondale who is some 27 years into an award-winning sports journalism career and serves as a regional sports editor for Shaw Local Media and Friday Night Drive.