Birth announcements

Riverside Medical Center, Kankakee
Drew Graf and Jacquelyn Davis, Grant Park, boy, Jackson Andrew, Feb. 5, second child.
Brandon Sundeen and Carlie Chaplinski, Momence, boy, Henry James, Feb. 22, second child.
Gage and Kelly Koziol, Bradley, boy, Quincy Everett Daniel, Feb. 26, second child.
Lillyonna Quaintance, Kankakee, boy, Micaijah Charles, Feb. 26, first child.
Zachary and Amy Nehls, Essex, boy, Wyatt Jeffry, Feb. 26, second child.
Zariayl Walls, Kankakee, boy, Zyaire D’Andre, Feb. 26, first child.
Erwin Varela Alvarado and Jayce’ Johnson, Kankakee, girl, Laney Rena, Feb. 26, first child.
Dylan Anderson and Megan Wood, Bourbonnais, boy, River Eden, Feb. 27, second child.
Zach Robinson and Kaylie Bakalar, Crescent City, boy, Kolter Michael, Feb. 27, first child.
Alonso and Cintya Ledesma, Monee, girl, Adelaida, Feb. 27, first child.
Ross and Natasha Massey, Kankakee, girl, Ella Rose, Feb. 28, second child.
RaShana Jones, Kankakee, boy, Romel Avery, March 1, third child.
Jaime and Melinda Downs, Kankakee, boy, Ellis Jeffery, March 2, second child.