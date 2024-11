2024 CCL/ESCC player, coaches season awards announced

Loyola's Drew MacPherson (34) breaks free from the Mount Carmel defense during their game to finish the regular season in Chicago. MacPherson was named the CCL/ESCC Blue Player of the Year. (Tony Gadomski/Tony Gadomski for Shaw Local News Network)

The CCL/ESCC announced its season awards for each of the six divisions. Here are all the coach and individual awards, including all-conference honors.

CCL/ESCC Blue

Tony Lawless Coach of the Year: Beau Desherow, Loyola

Tony Lawless Most Valuable Player: Drew MacPherson, Loyola

Offensive Player of the Year: Jack Elliott, Mount Carmel

Defensive Players of the Year: Matt Mucha, Mount Carmel/Conner Stack, Brother Rice

Linemen of the Year: Joe Herbert, Loyola/Charlie Stec, Brother Rice

Loyola: Charlie Daly, sr., LB; Ryan Fitzgerald, sr., QB; Thomas Ghislandi, sr., DL; Herbert, sr., OL; Brendan Loftus, sr., TE; MacPherson, sr., RB; Charlie Prior, sr., DB; Donovan Robinson, sr., DB

Brother Rice: Aldo Crema, sr., OL; King Liggins, jr., DL; Tyler Lofton, sr., RB; Jimmie Maxson, sr., WR; Christian Pierce, sr., LB; Stack, sr., S; Stec, sr., DL

Mount Carmel: Quentin Burell, so., WR; Elliott, sr., QB; Braeden Jones, jr., DL; Cooper Lehman, sr., WR; Mucha, sr., LB; Le’Javier Payne, sr., DB

St. Ignatius: JP Bobak, sr., OL; Emmett Callahan, sr., LB; Liam Doyle, sr., DB; Liam Hynes, sr., RB/KR; Jack Wanzung, sr., QB

CCL/ESCC Green

Dave Mattio Coach of the Year: Tim Racki, Nazareth

Tony Lawless Most Valuable Player: Justin Buckner, St. Rita

Offensive Player of the Year: Logan Malachuk, Nazareth

Defensive Player of the Year: Gabe Kaminski, Nazareth

Lineman of the Year: Jaylen Torres, St. Francis

Nazareth: Jake Cestone, jr., WR; Nolan Daly, sr., DL; Kaminski, sr., LB/DE; Malachuk, sr., QB; James Penley, sr., WR/DB; Sam Stec, sr., OL; Trenton Walker, jr., WR

St. Rita: Steven Armbruster, jr., QB; Buckner, sr., LB/RB; Nick Herman, sr., RB; Joe Katalinic, sr., OL/DL; James Kingbury, sr., LB; Walter Jones Jr., jr., WR/DB; Cormac Lacy, sr., DL/TE

St. Francis: Matt Anderson, jr., OL; Liam Kolinski, sr., LB; Dario Milivojevic, jr., WR; Ryan Palmeri, sr., LB; Torres, jr., DL; Zach Washington, jr., WR; Ian Willis, sr., WR

IC Catholic: James Alexander, jr., OL/DL; Will Bryk, sr., QB/DB; Foley Calcano, jr., RB/LB; Dean Kemph, jr., WR/DB; Chance Williams, sr., WR/DB

Football: Providence Catholic vs Joliet Catholic OCT 25 Joliet Catholic's running back Larry Stringham looks for a hole against Providence Catholic at New Lenox earlier this season. Stringham was named the CCL/ESCC Orange Co-Player of the Year. (Dean Reid for Shaw Local News) (Dean Reid for Shaw Local News/Dean Reid)

CCL/ESCC Orange

Mattio Coach of the Year: Jake Jaworski, Joliet Catholic

Gordie Gillespie Most Valuable Players: John McAuliffe, Marist/Larry Stringham, Joliet Catholic

Offensive Player of the Year: Gavin Hagan, Providence

Defensive Players of the Year: Luke Leverett, Providence/Daniel Rouse, Joliet Catholic

Linemen of the Year: Brad Fitzgibbon, Marist/Ian Campbell,Joliet Catholic

Joliet Catholic: Zachary Beitler, sr., DB; Nick Bueno, sr., LB; Campbell, jr., DE; Zach Pomatto, sr., DL; Rocco Powell, sr., DL; Rouse, sr., LB; Malik Salah, sr., OL; Stringham, sr., RB

Marist: Ricky Erickson, sr., DL; Fitzgerald, sr., DL; Anquan Kemp, sr., DL/LB; McAullife, sr., RB; Gavin O’Brochta, sr., WR; Rico Schrieber, jr., OL; Jacob Ritter, sr.,, WB

Providence: Hagan, sr., DB/RB; Jay Jeziorski, sr., LB; Luke Leverett, sr., DB; Jayden Mikulski, sr., WR/DB; Koda Miller, sr., OL; Bryce Tencza, jr., TE

Niles Notre Dame: Sean Adams, sr., DE; Michael Keany, sr., DL; John McDonagh, sr., LB; Ryder Raya, sr., DB/WR; Alex Wojtulewicz, jr., LB

CCL/ESCC White

Lawless Coach of the Year: Matt Battaglia, Fenwick

Lawless Most Valuable Player: Nate Marshall, Fenwick

Offensive Player of the Year: Santino Florio, Montini

Defensive Players of the Year: Jack Paris, Fenwick

Linemen of the Year: JC Hayes, Montini/Jalin Strowder, Carmel

Fenwick: Andrew Bjorson, sr., WR; Aiden Burns, sr., DL; Marshall, sr., DL/WR; Jalen Morgan, sr., RB; Paris, sr., LB; Treston Smith, sr., WR; Tommy Thies, jr., DB; Jamen Williams, jr., QB

Montini: Isaac Alexander, jr., DB/RB; Nicky Castaldo, sr., DE; Florio, sr., WR; Hayes, sr., OL/DL; Nick Irion, sr., DB; Vince Irion, sr., DB; Jeremiah Peterson, sr., RB/LB

St. Laurence: Jacob Bylina, sr., LB; Brendan Carroll, sr., LB; Gary Coleman, sr., DL; Ayden Ginn, jr., WR; Cory Les, jr., RB/S; Kyle Richardson, sr., FB/LB

Carmel: Dominic Delorme, sr., LB/FB; Nicholas Hopman, jr., LB/RB; Jordan McKie, sr., DB/RB; Strowder, jr., OL/DL; Trae Taylor, so., QB

CCL/ESCC Purple

Mattio Coach of the Year: Pat New, Benet

Gillespie Most Valuable Player: Dayvion Ellis, St. Viator

Offensive Player of the Year: JuJu Rodriguez, DePaul Prep

Defensive Player of the Year: Michael Casper, DePaul

Lineman of the Year: Ben Konopka, St. Viator

Benet: Luke Doyle, jr., WR/DB; Ryan Kubacki, sr., QB; Michael O’Rourke, sr., OL; Marty Radgowski, sr., RB/WB; Joe Rodi, sr., TE/DL; Liam Rooney, sr., DL/TE; Declan Walsh, sr., DL/TE; Luke Wildes, sr., WR

DePaul: Avry Bellis, sr., DB; Dominic Bitz, sr., OL; Casper, sr., DL/TE; Aidan Castette, sr., LB/TE; Gianni Giunta, sr., LB; Braden Peevy, sr., WR; Rodriguez, sr., QB

St. Viator: Ellis, sr., ATH; Keaton Franzen, jr., RB; Cooper Kmet, sr., QB; Konopka, sr., OL/DL; Peter LaFleur, jr., OL/DL; Damacio Ortegon, so., ATH

St. Patrick: Matt Downes, jr., OL/DL; Conor Malenock, jr., OL/DL; Max Pydych, sr., DB; Leo Soriano, sr., DB; Eli Valencia, jr., OL/DL

CCL/ESCC Red

Lawless Coach of the Year: Adam, Guerra, Marmion

Lawless Most Valuable Player: Bryan Scales, Marmion

Offensive Player of the Year: Mateusz Nycz, Marmion

Defensive Players of the Year: Ronnie Gordon, Marian Catholic/Michael Roche, Marmion Academy

Lineman of the Year: Nicholas Armour, Leo

Marmion: Michael Harris, jr., OL; Colin McEniry, so., WR/LB; Nycz, sr., TE/LB; Daniel Perry, sr., OL; Michael Roche, sr., LB/TE; Scales, sr., WR/DB; Chris Soto, sr., OL/DL; Jack Young, sr., WR/DB

Marian: Tremayne Cheers, sr., WR/DB; Gordon, sr., LB/FB; Joaquin Mendez, sr., DE/TE; Gavin Neil, sr., DE/TE; Kyle Scott, jr., RB; Jeremiah Stonewall, so., RB/KR; Isaac Zackavec, jr., OL/DL

Leo: Nicholas Armour, sr., OL/DL; Ryan Cunningham, sr., WR/DB; Gavin Donald, sr., WR/DB; Marshawn Durr, sr., WR/DB; Nicholas Logan, sr., RB; Charles Ramsey, jr., OL/DL