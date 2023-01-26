Joliet Public Schools District 86 recognizes December students of the month

Joliet Public Schools District 86 has announced its students of the month for December 2022. The students of the month are:
T.E. Culbertson Elementary: Marlene Barcenas, Alexander Cervantes, Baleigh Davis, Sofia Etheridge, Ezequiel Gonzalez, Sophia Hernandez, Lilyana Iniguez, Delaney Larkin, Natalie Montes, Kimora Myart, Emily Perez
M.J. Cunningham Elementary: Jorge Aguilera, Esmeralda Alvarado, Jade Baker, Maritza Briones, Aislinn Camargo, Sophia Cazares, Sophia Cordoba, Cesar Duenas-Grande, Amy Godinez, Damian Guerrero Gonzalez, Aron Gutierrez Guzman, Ikeni Gutierrez, Sergio Gutierrez, Emily Guzman Centeno, Linda Ledezma, Christopher Miranda, Anthony Morales, Jaslynn Perez, Dalia Ramirez Rios, Donetello Robles, Jeronimo Rodriguez Quintero, Jayden Tena, Peyton Williams, Jesus Zamudio, Abram Zavala Nino
Dirksen Junior High: Daniel Aiello, Jesus Carmona Ochoa, Miranda Casillas, Jenesis Davis, Angela De La Mora, Jacqueline Gomez, Benjamin Howard, Ximena Lopez, Jimena Nava, Kimberly Padilla, Emmanuel Ramos, Melanie Rodriguez, Camila Salazar, Aron Serrano, Diego Villasenor-Buitron
Thomas Jefferson Elementary: Maya Blanco, Calli Burgess, Ximena Cisneros, Deonni Dunn, Jocelyn Garcia, Denise Hernandez, Jaydin Hernandez Guzman, Aiden Hunnicutt, Itzae Jimenez, Humberto Lopez, Eli Marbeth, Ivan Martinez, Sebastian Martinez, Amy Mireles, Victoria Montilla, Karla Moran, Leylanie Rangel, Aliyah Rangel Sanchez, Michael Robles, Isabella Rochacz, Isabella Rodriguez, Leilani Rodriguez, Raul Sanchez, Mateo Uriostegui, Johan Vega Lopez, Ava Washco
Edna Keith Elementary: Jaizel Alvizo Velazquez, Ariel Arciga, Natalia Chagoya, Nicos Davis, Genesis De la Cruz Hernandez, Aliena Elizalde-Santos, Jovonne Hooks, Desire McNary, Oliver Puentes, Cristiano Torres, Donovan Wynn
A.O. Marshall Elementary: Leslie Aguilar Ortiz, Emily Alcantar Aguilera, Jacquelyn Gonzalez, Julian Holmes, Julieta Lopez, Jesslyn Macias-Macias, Nicole Martinez, Antony Maradiaga Meza, Alejandra Ochoa Franco, Zuleika Ortiz, Diana Osorto Meza, Haiily Palacios, Roberto Paz, Angel Perez, Viviana Reyes, Sherlyn Robles Rodriguez, Jesus Rodriguez, Oscar Trujano
Marycrest Early Childhood Center: Frida Arteaga, Valentin Barrios Santacruz, Noah Hernandez, Ace Jones, Angel Mejia, Cattleya Mercado, Santiago Ortiz, Mateo Quintero, Gabriel Razo, Ezekiel Sanchez, Ivoire Tenorio
Pershing Elementary: Arsenio Almazan, Kaylee Bauer, Summer Burek, Jeremiah Campbell, Adeline Ehrlichman, Adriana Garcia, Jayden Gonzalez, Nathalia Gonzalez, Samantha Gonzalez, Ruby Gracia-Rizo, Ashlyn Gustafik, Marquis Holman, Anthony Jackson, Ava Marquez, Juan Munoz, Elias Palmerin, Natalia Washington
Sator Sanchez Elementary: Vanessa Aguillo, Romina Angel, Carmen Arriaga Moreno, Brittany Baeza, Sara Bejarano, Antonio Chavez, Angel Contreras, Jaidyn Cummins, Emmanuel Diaz Amezcua, Paola Esteban, Gianni Flores, Diana Flores Chavez, Semaj Fox, Julian Gallegos, Jesus Garfias Sanchez, Nick Hernandez, Rafael Lemus, Wendy Leyva, Kailyn Martinez, Michael Martinez, Cesar Perez, Brandon Perez, Monserrat Reyes, Matteo Robles, Carlos Rodriguez, Johan Rosales, Kimberly Rosales, Cameron Sneed, Juan Velasco, Aylin Velazquez, Getsemani Villaruel Mendoza, Greyson Williamson
Carl Sandburg Elementary: Gerardo Alvarez, Jonathan Alvarez, Bruce Cockream, Camille Earvin, Ziare Harris, Steven Kent, Isabella Lozada, Khialah Nelson, Olga Oslin, Daleyza Palafox, Alex Sakitjakis, Cashae Smith, Destiny Vela, Jaden Vermillion
Isaac Singleton Elementary: Jaxson Apostolou, Jesus Camacho, Eliza Diaz, Fidel Diaz, Mirander Espina, Ismael Gonzalez, Julian Gonzalez, Reyna Gonzalez, Yarleny Gonzalez, Adrian Gutierrez, Juan Hernandez, Kevin Minor Perez, Christian Perez, Jorge Reyes, Priscila Reyes, Aizlynn Salas, Alexa Victor
Taft Elementary: Fernando Aragon-Alfaro, Loyaltee Bass, Abigail Farrar, Kenyah Hardy, Sharie Hesse-Leist, Alyssa Jackson, Orion Jackson, Max Kelly, David Salgado, Viviana Smith, Briceida Valadez
Lynne Thigpen Elementary: Ava Arceo, Aariyah Armstrong, Elisa Beatriz, Lincoln Cargle, Taylor Carpenter, Valeska Castellano Castellano, Rashawn Clayton, Mason Davis, Samanta Escobar, A’Niyah Gossitt, Sofia Hernandez, Dashaun Jones, Edna Martin Del Campo, Emiliano Malito, Cesar Moreno, Jessica Myles, Victoria Paramo, Sofia Rodriguez, Zahrai Tamay, Briannah Tamayo, Jennifer Torres, Ivanna Vivanco, Angel Yepez
Woodland Elementary: A’Marionna Adams, Heaven Brown, Luz Mendoza, Leondra Moody, Izabella Morales, Aaliyah Palafox, Camila Parra Lopez, Jacquelyn Reyes, Sofia Saucedo, Eva Zavala