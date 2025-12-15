Shaw Local

Immaculate Conception School 1st Trimester Honor Roll Students

A generic photo of schoolbooks and an apple. (Shaw Local News Network)

By Marcus Jackson

Straight A Honor Roll

8th Grade: Josie Mueller, Peter Munda

7th Grade: Sam Biros, Evie Johnson, Kellan Kuhel, Lucy Munsell

6th Grade: Max Mueller, Matthew Munda, Andrew Wiley

5th Grade: Katelyn Wickkiser

High Honor Roll

8th Grade: Yeisy Balbuena, Avery Perry, Madeline Resar, Morgan Smith

7th Grade: JJ Borgstrom, Bianca Perez, Isabella Gonzalez-Guerrero

6th Grade: Kaedan Martin

5th Grade: Grace Ahmann, Corey Borgstrom, Jaxon Krawiec-Demski, Jensen Kuhel, Hadley Rumchak, Van Walker, Alexis Youmans

Honor Roll

7th Grade: Anthony Ferrerya, Tatiana Garcia, Sophia Ramos

6th Grade: Lauren Cherven, Sebastian Garcia, Eli Ray-Bell, Colin Walsh

5th Grade: Kaden Conley, Duncan Lorenzen-Bryan, Kamryn Parker, Noah Ramos, Braydon Wiechen

