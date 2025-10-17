The Dixon Historic Theatre Presents Mariachi Rock Revolution on October 31!

The Dixon Historic Theatre is bringing something very special to the stage this October to cap off ‘Rocktober.’ This is a unique rock experience like the Sauk Valley area has never seen before, on The Dixon stage or otherwise.

The Dixon Historic Theatre traerá algo muy especial al escenario este octubre para culminar el “Rocktober.” Una experiencia de rock única como nunca se ha visto antes en el área de Sauk Valley, ni en el escenario de Dixon ni en otro lugar.

Mariachi Rock Revolution blends classic mariachi music with a heavy rock sound to create a truly epic sound! The show is a rock-fueled, Mariachi-infused spectacle of sight and sound celebrating the tradition of Mariachi through an unprecedented fusion with modern rock and electronica. MRR’s high-energy performance provides a variety of styles that speak to the lover of arena rock, the abuela who grew up with Vicente Fernández, and everyone in between.

¡Mariachi Rock Revolution mezcla la música mariachi clásica con el rock para crear un sonido verdaderamente épico! Esta función, impulsada por el rock e infundida con el sonido mariachi, será un espectáculo de visuales y sonidos que celebrará la tradición del mariachi a través de una fusión inédita con rock y electrónica moderna. Esta presentación alta en energía de MRR proporciona una variedad de estilos que le habla al fanático del rock en el arena, la abuela quien creciócon Vicente Fernández y a todos de por medio.

For those less familiar with classic Mariachi music, if you’ve ever listened to the TransSiberian Orchestra (TSO) or been to any of The Dixon’s TSO tributes over the years, Mariachi Rock is a similar idea. If you like that kind of genre-blending show, mixing classical and rock, you will love Mariachi Rock Revolution!

Para los que no están familiarizados con la música mariachi clásica, si alguna vez has escuchado al Trans-Siberian Orchestra (TSO) o has ido a cualquiera de los tributos de The Dixons TSO a través de los años, el Mariachi Rock es una idea similar. Si te gusta esa clase de función que mezcla los géneros, lo clásico con el rock, ¡te va a encantar Mariachi Rock Revolution!

The band’s stated mission is to “bring generations of listeners together through new renditions of timeless music.”MRR is the brainchild of Grammy-nominated Austin Latino Rocker/Electric Violinist HaydnVitera.

La misión declarada por la banda es “juntar generaciones de entusiastas a través de nuevas interpretaciones de música que no pasa de moda.”. MRR es la creación del violinista eléctrico, roquero latino de Austin y nominado de un Grammy; Haydn Vitera.

Beyond its Rock-meets-Mariachi genius, Mariachi Rock Revolution captures the complexity and beauty of the everyday bicultural experience that isn’t relegated to one language or musical genre. Their sound embraces our in-betweenness, a place where cultural lines are blurred.

— Nancy Flores - Editor & Publisher - Austin Vida

Más allá del genio en presentar el rock con el sonido mariachi, Mariachi Rock Revolution captura la complejidad y belleza de la experiencia bicultural cotidiana que no está relegada a un solo idioma o género de música. Su sonido adopta nuestro estado intermediario. Un estado donde las líneas interculturales se borran.

__Nancy Flores - Editora & Publicista - Austin Vida

You can get your tickets for Mariachi Rock Revolution online at dixontheatre.org , at our box office, or by calling 815-508-6324. MRR is scheduled for October 31st (Halloween night) at 8 p.m., doors open at 7:30 p.m. The band welcomes everyone: young, old, families, to join them for a night of entertainment, great music, and fun. They even welcome everyone to join them in costume if you are so inclined! We’ll see you at the Dixon.

Puedes conseguir tus entradas para Mariachi Rock Revolution por línea al dixontheatre.org , en nuestra boletería o al llamar al 815-508-6324. MRR se estrena el 31 de octubre (La noche de Halloween) a las 8p.m.; las puertas abren a las 7:30 p.m. La banda les da la bienvenida a todos; jóvenes, mayores y familias a que los acompañen para una noche de entretenimiento, música grandiosa y diversiones. También invitan a todos que lleguen disfrazados, si deciden disfrazarse. ¡Nos vemos en el teatro de Dixon!

The Dixon Theatre

114 S. Galena Ave

Dixon, IL 61021

Ph: (815) 508-6324

dixontheatre.com