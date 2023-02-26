February 26, 2023
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Augustana College, UW-Platteville, UW-Milwaukee and other Sauk Valley college honors

By Shaw Local News Network

Sauk Valley Academic Honors

Here is a list of college academic honors for students from the Sauk Valley.

Augustana College

Dean’s list

Oregon – Leslie Bandera

Sterling – Andrew Doughty, Michael Garland, Jaryn Garza, Joshua O’Brien, Zaina Rumbolz, Rachel Thomaschefsky, Amy Zeigler

Rock Falls – Abbigail Jones, Emma Watts

Dixon – Clayton Kemp, Connor McBride, Marlee Oros

Mount Morris – Isabella Olalde, Adam Thorsen

Fulton – Ella Aldridge, Kylie Collachia, Ally Curley, Mariam Elahmady, Patrick Lower, Emily Schipper

Morrison – Bailey Williams

Erie – Emily Jenkins

University of Wisconsin-Platteville

Dean’s list

Albany – Madison Whitmore

Amboy – Mitchell McLaughlin, Kathryn Noble

Byron – Will Carlson, Colton Ingram, Logan Lagerhausen, Rilee Smith

Davis Junction – Ben Klaren, Tyler Lamer

Dixon – Nolan Halla, Riley Kavanaugh, Haley Verdick

Erie – Riley Redell

Forreston – Natalie Johnson

La Moille – Andrew Stamberger

Leaf River – Andrew Bratina

Mount Morris – Megan Hagemann

Polo – Kyle Brown

Rochelle – Morgan Haas

Rock Falls – Madison Arickx, Jacob Oltmans

Savanna – Zoe Barnes

Sterling – Genea Garza

Stillman Valley – Lucas Johnson

Walnut – Jackson Lind, Zoe Schiedel

Chancellor’s list

Albany – Madison Whitmore

Byron – Logan Lagerhausen, Rilee Smith

Dixon – Nolan Halla, Haley Verdick

Erie – Riley Redell

Rochelle – Morgan Haas

Rock Falls – Madison Arickx

Walnut – Zoe Schiedel

Fall graduates

Albany – Baylee Gooch, forensic investigation; Madison Whitmore – elementary education

Bryon – Colton Johnson, civil engineering

Chadwick – Kyle Aude, civil engineering

Dixon – Anton Halla, mechanical engineering; Haley Verdick, elementary education

Erie – Riley Redell, STEM middle childhood-early adolescence education

Milledgeville – Charleese Faulkner, agricultural business

Princeton – Kendra Cain, soil and crop science; Cameron Tieman, criminal justice, fine arts

Rochelle – Taylor Buckwalter, criminal justice

Rock Falls – Jacob Oltmans, industrial technology management

Stillman Valley – Braeden Kunce, Associate of Arts and Sciences

University of Wisconsin-Milwaukee

Dean’s list

Byron – Brianna Abrahams, Grace Abrahams, Katelin Mumma

Dixon – Owen McBride

Forreston – Kara Erdmann

Malden – McAuley Humphrey

Savanna – Jean Medenblik

Sterling – Mackenzie Arndt

Walnut – Alexandra Allen

University of Wisconsin-Whitewater

Winter graduates

Dixon – Andrew Lohse, magna cum laude, information technology, BBA

Rochelle – Noah Mershaon, history, BSE

Sauk ValleyEducationPremium
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