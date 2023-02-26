Augustana College, UW-Platteville, UW-Milwaukee and other Sauk Valley college honors

Here is a list of college academic honors for students from the Sauk Valley.
Augustana College
Dean’s list
Oregon – Leslie Bandera
Sterling – Andrew Doughty, Michael Garland, Jaryn Garza, Joshua O’Brien, Zaina Rumbolz, Rachel Thomaschefsky, Amy Zeigler
Rock Falls – Abbigail Jones, Emma Watts
Dixon – Clayton Kemp, Connor McBride, Marlee Oros
Mount Morris – Isabella Olalde, Adam Thorsen
Fulton – Ella Aldridge, Kylie Collachia, Ally Curley, Mariam Elahmady, Patrick Lower, Emily Schipper
Morrison – Bailey Williams
Erie – Emily Jenkins
University of Wisconsin-Platteville
Dean’s list
Albany – Madison Whitmore
Amboy – Mitchell McLaughlin, Kathryn Noble
Byron – Will Carlson, Colton Ingram, Logan Lagerhausen, Rilee Smith
Davis Junction – Ben Klaren, Tyler Lamer
Dixon – Nolan Halla, Riley Kavanaugh, Haley Verdick
Erie – Riley Redell
Forreston – Natalie Johnson
La Moille – Andrew Stamberger
Leaf River – Andrew Bratina
Mount Morris – Megan Hagemann
Polo – Kyle Brown
Rochelle – Morgan Haas
Rock Falls – Madison Arickx, Jacob Oltmans
Savanna – Zoe Barnes
Sterling – Genea Garza
Stillman Valley – Lucas Johnson
Walnut – Jackson Lind, Zoe Schiedel
Chancellor’s list
Albany – Madison Whitmore
Byron – Logan Lagerhausen, Rilee Smith
Dixon – Nolan Halla, Haley Verdick
Erie – Riley Redell
Rochelle – Morgan Haas
Rock Falls – Madison Arickx
Walnut – Zoe Schiedel
Fall graduates
Albany – Baylee Gooch, forensic investigation; Madison Whitmore – elementary education
Bryon – Colton Johnson, civil engineering
Chadwick – Kyle Aude, civil engineering
Dixon – Anton Halla, mechanical engineering; Haley Verdick, elementary education
Erie – Riley Redell, STEM middle childhood-early adolescence education
Milledgeville – Charleese Faulkner, agricultural business
Princeton – Kendra Cain, soil and crop science; Cameron Tieman, criminal justice, fine arts
Rochelle – Taylor Buckwalter, criminal justice
Rock Falls – Jacob Oltmans, industrial technology management
Stillman Valley – Braeden Kunce, Associate of Arts and Sciences
University of Wisconsin-Milwaukee
Dean’s list
Byron – Brianna Abrahams, Grace Abrahams, Katelin Mumma
Dixon – Owen McBride
Forreston – Kara Erdmann
Malden – McAuley Humphrey
Savanna – Jean Medenblik
Sterling – Mackenzie Arndt
Walnut – Alexandra Allen
University of Wisconsin-Whitewater
Winter graduates
Dixon – Andrew Lohse, magna cum laude, information technology, BBA
Rochelle – Noah Mershaon, history, BSE