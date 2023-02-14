February 14, 2023
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Sauk Valley students make Illinois State and Aurora dean’s list, other college honors

By Shaw Local News Network

Sauk Valley Academic Honors

Here is a list of university and college academic honors for students from the Sauk Valley.

Illinois State University

Dean’s list

Lee County – Tyler Adcock, Emma Bickett, Emma Blackbourn, Calista Crone, Cameron Crone, Madison Cumberland, Cassidy Fairchild, Daniel Ferguson, Emely Garces, Collin Grady, Ethan Larson, Kendall Sanford, Grant Schlorff, Nevaeh Sheaves, Savannah Stinnett, Nick Tarr, April Torres, Ashly Torres

Whiteside County – Cody Canales, Michael Carlson, Emalie Chavira, Lexie Dublo, Kenziel Ferguson, Bailee Fortney, Jenica Francis, Tanna Frederick, Whitnie Garriott, Cali Gaulrapp, Sean Gingrich, Kassidy Heffelfinger, Amber Kuhn, Gillian Larson, Estela Luna, Alyssa Mathews, Sydnie Reutzel, Kiley Sanders, Mikaley Smith, Grace Steines, Gracie Trader, Kayden Whitehead, Emma Wilson

Carroll County – Addison Burkholder, Payton Clouse, Ellanore Foltz, Stacy Lamoreux, Chloe Sweitzer

Ogle County – Ashley Ackerman, Paxton Barrett, Julianna Beltran, Emma Burke, Lydia Cermak, Grant Cermak, Sydney Criddle, Emily Drew, Addie Ebersohl, Mya Hildreth, Maggie Hunter, Eli Ingram, Mallory Leininger, Ashlyn Leininger, Jaidyn Newton, Kyleigh Nogaj, Taylor Ponto, Cassidy Purvis, Mary Rock, Kadence Sheaffer, Alexis Voltz, Aaron Wubbena, Angela Zamarron

Aurora University

Dean’s list

Ashton – Ximena Esquivel

Byron – Alivia Bradford, Katelyn Byerley

Dixon – Ashley Gonzales, Janda Hicks, Connor Tetrick

Fulton – Andrew Schrader

Lanark – Angeline Pontnack

Mineral – Samantha Lyon

Oregon – Breanna Dehaan

Princeton – Tara Thompson

Rochelle – Lizbeth Hueramo

Rock Falls – Karli Fischbach, Kylie Fischbach, Logan Flynn, Nichole Lilly, Abby Workman

Shannon. Erin Bardell

Sterling – Rainbow Allen, Gabriel Dorsey, Maddie Pink, Cindy Valdez, Jessica White

Mount Mercy University

Dean’s list

Byron – Isabelle McKinley

Forreston – Karlie Krogman

Spring Valley – Patricia Murray

Sterling – Tiara Munoz, Zoey Paone

Western Carolina University

Chancellor’s list

Sterling. Jayme Eilers

Winona State University

Dean’s list

Amboy – Kelsey Stewart

Graduates

Amboy – Kelsey Stewart, Bachelor of Science, nursing

University of Dubuque

Dean’s list

Byron – Grace Lagerhausen, Zachary Tucker

Dixon – Ashley Wierman

LaMoille – Emma Lundquist

Lanark – Braydin Preston

Mount Carroll – Hannah Bauch

Rochelle – Zachary Sanford

Eureka College

Dean’s list

Fulton – Joseph Lees

Stillman Valley – Brandt King

Bradley University

Graduates

Oregon – Kaylee Benton, Bachelor of Science and Bachelor of Arts in world languages and cultures-Spanish, international business

Mississippi State University

Dean’s list

Rochelle – Ethan Wells

University of Northern Colorado

Graduate

Rochelle – Johnice Collins, Bachelor of Arts in elementary education, magna cum laude

Central College

Dean’s list

Rock Falls – Elizabeth Reinhardt

Rochelle – Gregory Ricketts

Fulton – Aliya Bueno, Tiffany Smith

Morrison – Shanna Hudson, Megan Muur

Chadwick – Nathan Rahn

Heidelberg University

Dean’s list

Amboy – Avery Shaw

Wisconsin Lutheran College

Dean’s list

Fulton – Faith Ottens

Sterling – Sergio Garcia Castro

Saint Mary’s College

Dean’s list

Mount Carroll – Aaliyah Jones

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