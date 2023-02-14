Sauk Valley students make Illinois State and Aurora dean’s list, other college honors

Here is a list of university and college academic honors for students from the Sauk Valley.
Illinois State University
Dean’s list
Lee County – Tyler Adcock, Emma Bickett, Emma Blackbourn, Calista Crone, Cameron Crone, Madison Cumberland, Cassidy Fairchild, Daniel Ferguson, Emely Garces, Collin Grady, Ethan Larson, Kendall Sanford, Grant Schlorff, Nevaeh Sheaves, Savannah Stinnett, Nick Tarr, April Torres, Ashly Torres
Whiteside County – Cody Canales, Michael Carlson, Emalie Chavira, Lexie Dublo, Kenziel Ferguson, Bailee Fortney, Jenica Francis, Tanna Frederick, Whitnie Garriott, Cali Gaulrapp, Sean Gingrich, Kassidy Heffelfinger, Amber Kuhn, Gillian Larson, Estela Luna, Alyssa Mathews, Sydnie Reutzel, Kiley Sanders, Mikaley Smith, Grace Steines, Gracie Trader, Kayden Whitehead, Emma Wilson
Carroll County – Addison Burkholder, Payton Clouse, Ellanore Foltz, Stacy Lamoreux, Chloe Sweitzer
Ogle County – Ashley Ackerman, Paxton Barrett, Julianna Beltran, Emma Burke, Lydia Cermak, Grant Cermak, Sydney Criddle, Emily Drew, Addie Ebersohl, Mya Hildreth, Maggie Hunter, Eli Ingram, Mallory Leininger, Ashlyn Leininger, Jaidyn Newton, Kyleigh Nogaj, Taylor Ponto, Cassidy Purvis, Mary Rock, Kadence Sheaffer, Alexis Voltz, Aaron Wubbena, Angela Zamarron
Aurora University
Dean’s list
Ashton – Ximena Esquivel
Byron – Alivia Bradford, Katelyn Byerley
Dixon – Ashley Gonzales, Janda Hicks, Connor Tetrick
Fulton – Andrew Schrader
Lanark – Angeline Pontnack
Mineral – Samantha Lyon
Oregon – Breanna Dehaan
Princeton – Tara Thompson
Rochelle – Lizbeth Hueramo
Rock Falls – Karli Fischbach, Kylie Fischbach, Logan Flynn, Nichole Lilly, Abby Workman
Shannon. Erin Bardell
Sterling – Rainbow Allen, Gabriel Dorsey, Maddie Pink, Cindy Valdez, Jessica White
Mount Mercy University
Dean’s list
Byron – Isabelle McKinley
Forreston – Karlie Krogman
Spring Valley – Patricia Murray
Sterling – Tiara Munoz, Zoey Paone
Western Carolina University
Chancellor’s list
Sterling. Jayme Eilers
Winona State University
Dean’s list
Amboy – Kelsey Stewart
Graduates
Amboy – Kelsey Stewart, Bachelor of Science, nursing
University of Dubuque
Dean’s list
Byron – Grace Lagerhausen, Zachary Tucker
Dixon – Ashley Wierman
LaMoille – Emma Lundquist
Lanark – Braydin Preston
Mount Carroll – Hannah Bauch
Rochelle – Zachary Sanford
Eureka College
Dean’s list
Fulton – Joseph Lees
Stillman Valley – Brandt King
Bradley University
Graduates
Oregon – Kaylee Benton, Bachelor of Science and Bachelor of Arts in world languages and cultures-Spanish, international business
Mississippi State University
Dean’s list
Rochelle – Ethan Wells
University of Northern Colorado
Graduate
Rochelle – Johnice Collins, Bachelor of Arts in elementary education, magna cum laude
Central College
Dean’s list
Rock Falls – Elizabeth Reinhardt
Rochelle – Gregory Ricketts
Fulton – Aliya Bueno, Tiffany Smith
Morrison – Shanna Hudson, Megan Muur
Chadwick – Nathan Rahn
Heidelberg University
Dean’s list
Amboy – Avery Shaw
Wisconsin Lutheran College
Dean’s list
Fulton – Faith Ottens
Sterling – Sergio Garcia Castro
Saint Mary’s College
Dean’s list
Mount Carroll – Aaliyah Jones