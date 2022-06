Academic honors for college students from Sauk Valley

Academic excellence from Sauk Valley area students at colleges and universities.

Black Hawk College - East

Spring 2022 High Honors

Erie: Brooke Chandler

Rock Falls: Hannah Lutz, Spencer Schutz

Tampico: Jasmyn VanHorn

Walnut: Samantha Bohm

Spring 2022 Honors

Erie: Cody Jacobs

Port Byron: Kelsey Doty

Tampico: Haley Sebby

Black Hawk College

Spring 2022 High Honors

Erie: Jadyn Collis, Emma Davis, Lynette Foree, Sara Gaskill, Emily Herzmann, Aylah Jones, Mya Jones, Jade Nickerson

Fenton: Cadance Hawk, Ella Heyvaert, Bryce Jepson, Shea Winters

Morrison: Tyler Glover

Polo: Debbra Ohlwine

Port Byron: Jasmine Bell, Preston Searl, Molly Sharp, Kale Ven Huizen, Andrew Walker, Madison Wallace

Prophetstown: Koby Brooks

Sterling: Alexandra Doran

Spring 2022 Honors

Dixon: Dylan Harshman

Erie: Kelsey Frakes, Mikayla Morrissey, Kara Schipper, Jaylee Stortz, Isabel Zayas

Fenton: Erin Ashdown

Fulton: Kristie Taylor

Morrison: Christina Brown, Madisson Willard

Polo: Jessica Carr

Port Byron: Isaiah Ford, Jade Fritch, Jaden Searl, David Wallace

Prophetstown: Adysson Scott

Rock Falls: Shawn Beebe

Bradley University

Spring 2022 Dean’s List

Rock Falls: Lennon Allison

Morrison: Avary Bielema

Dixon: Emma Godbold

Amboy: Hannah Grady

Mount Carroll: Ian Hunter

Rock Falls: Camryn Johnson

Lanark: Torey Leverton

Rock Falls: Kennedi Oltmans

Dixon: Addison Schmall

Morrison: Sofia Scott

West Brooklyn: Pamela Taylor

South Dakota State University

Spring 2022 Dean’s List

Dixon: Katie Drezen

Central College

Spring 2022: Dean’s List

Morrison: Shanna Hudson, Megan Muur

Chadwick: Nathan Rahn

Rochelle: Gregory Ricketts of Rochelle

Polo: Reid Taylor

University of Missouri

Spring 2020 Dean’s list

Monroe Center: Morgan Lilliana Garnhart

Rochelle: Grace June Orlikowski

Stillman Valley: Ryder Patrick-Richard Janes, Madison Q. Swenson

Milwaukee School of Engineering

Spring 2022 Dean’s List

Polo: Patrick Wright

Iowa State University

May 12-14 Commencement

Byron: Meghan McCarey, Bachelor of Science, Kinesiology and Health, Magna Cum Laude

Fenton: Samantha Barger, Bachelor of Architecture, Architecture-Professional Degree

Fulton: Kyle Alstead, Bachelor of Science, Industrial Engineering; Avery Qualman, Bachelor of Science, Chemical Engineering

La Moille: Austin Lundquist, Bachelor of Science, Agricultural Studies; Thomas Molln, Bachelor of Science, Physics

Lanark: Connor Erbsen, Bachelor of Science, Agronomy, Cum Laude

New Lenox: Stephen Fieffer, Bachelor of Science, Industrial Engineering, Magna Cum Laude

Polo: Kaitlyn Collins, Bachelor of Science, Accounting

Prophetstown: Aaron Hanrahan, Bachelor of Science, Computer Science, Cum Laude

Sterling: Yariela Lopez, Bachelor of Fine Arts, Graphic Design; Cheyenne Smith, Bachelor of Science, Computer Engineering; Cheyenne Smith, Bachelor of Science, Computer Engineering

Stillman Valley: Noah Ledger, Bachelor of Science, Mechanical Engineering; Rachel Warner, Bachelor of Science, Management and Art and Design (Bachelor of Arts), Summa Cum Laude

Sublette: Natalie Vaessen, Bachelor of Science, Event Management, Summa Cum Laude

Thomson: Emma Aljets, Bachelor of Science, Agricultural Business, Summa Cum Laude

Iowa State University

Spring 2022 Dean’s List

Byron: Allison R. Abel, Madison Paige Bunner-Rahn, Alexandra Suzanne Buseski, Eric Detig, Meghan Elizabeth McCarey, Audra Mackenzie Miles

Chadwick: Kortney Ann Queckboerner

Dixon: Nicholas Dean Engle, Madaline Jacobs

Fenton: Samantha Noelle Barger

Fulton: Rikki King, Pierre Mure-Ravaud

Lanark: Chloe Lynn Anderson, Sage M. Walrath

Milledgeville: Madalyn Paige Hicks

Monroe Center: Adam Michael Goelitz, Adrianne Raelyn Hall

Morrison: Kaleb Michael McCoy, Anna Estella Mickley

Polo: Joseph Lee Bardell, Harper Leigh Clark

Rochelle: Morgan Rae Schabacker

Rock Falls: Catherine Jane Haenni, Emma Mae Lutz, Perry Joseph Ports

Sterling: Brandon David Edwards, Connor Kenneth Erbsen, Yariela Jazmin Lopez

Steward: Kayla Renee McCormick Austin Suddeth

Stillman Valley: Johnathan Edmund Michigan, Italia Rose Tarara, Rachel Linn Warner

Sublette: Ashley Renee Althaus, Natalie Diana Vaessen

Thomson: Emma M. Aljets, Sydney Nicole Long

Walnut: Claire Glaudel, Noah Robert Johnson, Ashleigh Marie O’Brien