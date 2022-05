Academic collegiate achievements by students from the Sauk Valley for May

Academic excellence from Sauk Valley-area students at colleges and universities

University of Wisconsin-Milwaukee

Spring 2022 commencement

Byron: Madelyn Vavra, College of Health Sciences, Bachelor of Science

Davis Junction: Carolyn Ptaszek, College of Health Sciences, Bachelor of Science

Maryville College

Spring 2022 Dean’s List

Oregon: Adrian Pierce

Central College

Spring 2022 commencement

Polo: Reid Taylor

Western Illinois University

Spring 2022 Dean’s List

Shannon: Emma P. Joens

Thomson: Hannah M. Guilinger

Walnut: Joseph B. Peters

Ohio: Leah Metcalf, Elizabeth A. Orwig

Amboy: Noelle E. Jones

Franklin Grove: Tyler D. Reyes

Byron: Nathaniel R. Penrod

Lindenwood: Katlyn R. Ramirez

Mount Morris: Brandon Roy Ramirez

Albany: Korbin J. Geerts

Erie: Logan F. Wheeler

Fenton: Anthony Delaney

Morrison: Anthony D. Fulton, Dalton E. Hlubek, Garrett C. Hlubek, Ian W. Hutchison, Michael A. Melton, Linda Vanzuiden

Prophetstown: Rebecca N. Clementz

Sterling: Emily A. Heitman, Emily J. Meltzer, Megan E. Podkulski, Jazmine A. Valdez

Belmont University

Spring 2022 Dean’s List

Mount Morris: Brigham Finch

Oregon: Elizabeth Heimer

Dixon: Sarah Stegbauer

St. Norbert College

Spring 2022 Dean’s List

Dixon: Natalie DeArvil

Benedictine College

Spring 2022 Dean’s List

Leaf River: Susanna McMahon

Rochelle: Juliana Vowels

Winona State

Spring 2022 Dean’s List

Amboy: Kelsey Stewart

University of Evansville

Spring 2022 Dean’s List

Rock Falls: Elise Moeller

University of Mississippi

Spring 2022 Honor Roll

Rock Falls: Olivia Babcock

Iowa Wesleyan University

Spring 2022 Dean’s List

Rock Falls: Jordan Morthland

Erie: Virginia Ruffo

Paw Paw: Jodie Penman

Olivet Nazarene University

Spring 2022 Dean’s List

Dixon: Sara DiGrazia, Alyssa Kruger, Jillienne Roe

Rochelle: Emily Engelkes

Fulton: Sara Norman

Amboy: Reece Vaessen

Mount Mercy University

Nursing Pinning Ceremony

Morrison: Kelly Pannier, BSN

Spring 2022 Commencement

Morrison: Kelly Pannier, Bachelor of Science in Nursing, magna cum laude

Hastings College

Spring 2022 Dean’s List

Dixon: Melissa Bates