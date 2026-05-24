Lee, Whiteside, Ogle property transfers for May 11-15

Lee County
Warranty Deeds
Jason A Harshman and Sandra K Harshman to Adrian Basilia Moranchel, 620 JACKSON AVE, DIXON, and 1021 7TH STREET W, DIXON, $120,000
Casen Taylor, Cody Taylor, Cole Hare, and Jo-Allen to Haley R Hare, 1 Parcel: 07-08-06-255-002, $100,000
Samantha Lee Good, Shawn Lee Good, Cassey Mcstoots, Cassey Loomis, Ayden Matthew Underhile, Samantha Oconnell, and Samantha Fox to Jared Schleicher and Mackenzie Schleicher, 124 ELM ST S, FRANKLIN GROVE, $61,800
Randy B Becker to Brian Hillson, 379 WOODSIDE PLACE, DIXON, $25,000
Elizabeth A Hubbard Co-Trustee, David Hubbard Co-Trustee, Elwood F Kidd Trust, and Joann R Kidd Trust to Corey Iversen and Julie Iversen, 1 Parcel: 22-18-31-300-028, $117,500
Elizabeth A Hubbard Co-Trustee, David Hubbard Co-Trustee, Elwood F Kidd Trust, and Joann R Kidd Trust to Bradley Iversen and Danessa Iversen, 3053 WELLAND ROAD, EARLVILLE, $537,500
John Michael Cachel to Michael John Cachel, 703 FIFTH STREET W, DIXON, $0.00
Gaul L Peterson and Lee S Peterson to Erik R De Loera Guerrero, Erik R Deloera Guerrero, Thalia D Pacheco Deloera, and Thalia D Pacheco Deloera, 1 Parcel: 19-22-07-307-035, $33,000
Brian Appelquist and Amber Appelquist to Anthony Serpico, 124 BROWN ST W, FRANKLIN GROVE, $0.00
Michael Digrazia and Christine S Digrazia to Poelhuis Car Wash Ventures Llc, 666 VETERANS PARKWAY, DIXON, and 1131 FRANKLIN GROVE ROAD, DIXON, $500,800
Nathan Gascoigne to Mason Lopez, 838 NORTH DEMENT, DIXON, $171,500
Amy Mekeel to Mazz Properties Llc Ii and Mazz Properties Llc, 324 SECOND STREET E, DIXON, $168,200
Julio Trejo Rivera to Sulema Maciel, 1 Parcel: 13-21-11-427-002, $0.00
Kevin Hupp, Kevin Shinners Hupp, Erin Hupp, Erin Theresa Hupp, and Erin Theresa Branchaw to Robbin Bird Johnson, Robbin Bird Johnson, and Josiah D Turner, 1 Parcel: 13-21-11-285-001, $15,000
Meghan K Flicek to Jeffrey Allen Hansen and Debra Lyn Hansen, 1 Parcel: 13-21-12-405-023, $265,000
Jacob N Felker, Katherine G Wuthrich, and Katherine G Felker to David Trinidad and Rachel M Haley, 281 HARDANGER GATE W, LEE, $245,000
John Flewellyn and Carri Flewellyn to Warren Rollman Trustee and Warren Rollman Gst Exempt Trust, 2 Parcels: 21-12-01-200-008 and 21-12-01-200-012, $228,246
Gabriel Aponte to Rosalinda Cora and Maria D Jesus Gerena, 1 Parcel: 13-21-12-301-013, $15,000
Francis M Manning and Margie Manning to Ashley Alyssa Lagassique, 1 Parcel: 13-21-02-431-009, $20,000
Vincent Joseph Cappa and Susan Dee Cappa to Vincent Joseph Cappa Trustee, Susan Dee Cappa Trustee, and Cappa Trust, 2 Parcels: 13-21-12-477-004 and 13-21-12-477-005, $0.00
Jennifer C Vivian and Jennifer C Kaecker to Kaylin Ann Thomas and Christian L Graham Navjas, 707 DOUGLAS AVE, ASHTON, $177,000
Brian Hillison to Patrick G Anderson and Staci Ann Anderson, 379 WOODSIDE PLACE, DIXON, $0.00
Frank Gardner Iii, Antonio Barney, Frances Gardner, Bonita L Gardner, Frank Gardner, Frank Gardner Jr and Donita L Gardner to Gerald A Hennelly and Jean T Hennelly, 1 Parcel: 13-21-12-105-023, $19,765
Rocket Mortgage Llc and Nationstar Mortgage Llc to Peter Donna and Cody Donna, 323 MAIN STREET W, AMBOY, $92,000
Gary R Mccoy and Marcia Mccoy to Gary R Mccoy Trustee, Marcia Mccoy Trustee, and Vivid Evolutions Trust, 1 Parcel: 19-22-07-304-030, $0.00
Quit Claims
Peter Yu and Irene Yu to Peter Yu, 2 Parcels: 13-21-11-278-005 and 13-21-11-278-006, $0.00
Hamdi Mustafa Hammad and Marie Louise Hammad to Hamdi Mustafa Hammad Trustee, Hamdi Mustafa Hammad Revocable Trust, Marie Louis Hammad Trustee, and Marie Louis Hammad Revocable Trust, 1 Parcel: 13-21-11-283-009, $0.00
Richard Hornung to Hornung Tiling Inc, 5 Parcels: 05-17-08-309-003, 05-17-08-309-004, 05-17-08-376-004, 05-17-11-151-014, and 05-17-11-154-009, $0.00
Roxanne M Shaffer and Richard E Frey Jr to Dean L Wolber, 518 9TH ST W, DIXON, $0.00
Jose Antonio Valadez Vazquez and Cecilia Teresa Onofre to Jose Antonio Valadez Vasquez Trustee, Cecilia Teresa Onofre Trustee, Jose Antonio Valadez Vazquez Living Trust, Cecilia Teresa Onofre Living Trust, 1 Parcel: 13-21-01-303-033, $0.00
Stephen E Hall to Stephen E Hall, Lora L Hall, and Jonathan E Hall, 1 Parcel: 19-22-07-328-005, $0.00
Benjamin D Emmole to Erin E Emmole and Erin E Smith, 1703 FOREST HILL DR, DIXON, $0.00
Trustee’s Deeds
Dennis Henkel Co-Trustee, Susan Pratt Co-Trustee, Donald W Henkel Trust, Donald W Henkel Family Trust, and Elaine B Henkel Trust, and Susan Pratt, 2 Parcels: 05-17-18-400-003 and 05-17-19-200-007, $0.00
Dennis Henkel Co-Trustee, Susan Pratt Co-Trustee, Donald W Henkel Trust, Donald W Henkel Family Trust, and Elaine B Henkel Trust to Sharon Ruffalo, 2 Parcels: 05-17-30-200-002 and 05-17-30-400-001, $0.00
Dennis Henkel Co-Trustee, Susan Pratt Co-Trustee, Donald W Henkel Trust, Donald W Henkel Family Trust, and Elaine B Henkel Tryst to Devin Henkel and Ryan Henkel, 1 Parcel: 05-17-19-200-007, $0.00
Michael R Henry Trustee, Judith Henry Fenoglio Trustee, L Patrick Henry No 101, Marilyn A Henry Trust No 101, and Kathleen Henry Quinn, 2 Parcels: 10-13-32-200-003 and 10-13-32-400-003, $0.00
Todd Simon Trustee, Todd T Simon Trustee, Constance A Simon Trustee, Todd Simon Living Trust, and Constance A Simon Living Trust to Pamela A Urbanski to Robert J Urbanski, 2 Parcels: 19-22-07-305-015 and 19-22-07-305-016, $110,000
Daryl Lynne Etzbach Trustee and Allan L Etzbach Living Trust to Timothy R Wons Living Trust, Gay Lynn Wons Living Trust, Timothy R Wons Trustee, and Gay Lynn Wons Trustee, 2 Parcels: 22-18-22-400-008 and 22-18-23-300-006, $0.00
Doris Lea Mccall Trustee, Mrb Family Land Trust, Michael Sprung and Lori Sprung, 39 LAMOILLE RD, LAMOILLE, $150,000
Deeds in Trust
Janet K Grady Leffelman, Janet Leffelman, and Myron G Leffelman to Myron G Leffelman Trustee, Myron G Leffelman Living Trust, Janet K Grady Leffelman Trustee, and Janet K Grady Leffelman Living Trust, 1549 MAYTOWN ROAD, SUBLETTE, $0.00
Thomas J Hermes and Jean P Hermes to Patrick C Hermes Trustee, Thomas Hermes Family Irrevocable Trust, and Jean Hermes Family Irrovocable Trust, 592 PENROSE RD, DIXON, $1.00
Sean Welker and Jennifer Welker to Sean Welker Trustee, Sw Trust, Jennifer Welker Trustee, and Jw Trust, 830 RIVERSIDE DR, DIXON, $0.00
Source: Lee County Recorder’s Office
Whiteside County
Warranty Deeds
Allon F Barsema and Linda L Barsema to Allon F Bresema, 5200 BENSON ROAD, FULTON, $0.00
Allon F Barsema and Linda L Barsema to Linda L Barsema, 5200 BENSON ROAD, FULTON, $0.00
Jennifer M Scanlan Fka and Jennifer M Black to Jennifeer M Black and Shawn K Black, 23160 CARROLL RD, MORRISON, $0.00
Judith K Atwell to Judith K Atwell Trust, 2214 14TH AVENUE, STERLING, $0.00
Matthew C Severing to Randy E Gerlach and Jackie Gerlach, 627 GENESEE AVE, MORRISON, $117,000
Arthurs Garden Deli Inc to Scott A Wolber, 1902 1ST AVENUE, ROCK FALLS, $0.00
Thomas Hanig and Patricia Hanig to Britt Ottens, 205 TOWNE STREET, MORRISON, $190,000
Douglas Behrens to Brett Bryant, 1904 AVE H, STERLING, $28,000
Gary J Buck and Kelly E Buck to Nicholas, 4361 BISHOP RD, PROPHETSTOWN, $70,000
Alan Perry and Michele Perry to Prime Point Rentals Llc, 1324 MARY AVE, ROCK FALLS, $52,850
Kevin E Heller and Kelli L Rodriguez to Mason G Mobarak and Abigail K Mccormick, 3241 MINERAL SPRINGS ROAD, STERLING, $228,000
Duwayne K Doane and Helen Doane to Martha M Rivera and Malakai S Doane, 1208 21ST ST W, ROCK FALLS, $70,000
Allen R Bailey and Maureen E Bailey to Maureen E Bailey Trust, Allen R Bailey Trust, 12522 SAND RD, FULTON, $0.00
Blaine Austin Kemp and Kinga Kemp to Matthew William Sparks, 502 7TH AVE, ROCK FALLS, $149,000
Farmers National Bank to Mark A Ward, Donna R Brooks, Bradley J Ward, and Janice L Buck, 5327 PERKINS RD, PROPHETSTOWN, $40,000
Molly A Mammosser to Lisa R Bickett and Scott A Bickett, 517 14TH AVE, ROCK FALLS, $112,000
Ellen M Heinsen to Shaylee C Cole and Eric A Cole, 424 12TH AVE B, ERIE, $235,000
Elizabeth A Waltemade, Timothy B Barajas, and Joyce E Barajas Estate to Luis J Torres and Bertha Torres, 2215 5TH AVE, STERLING, $135,000
Nohemi Quiroz Martinez to Rock River Rebuilders Llc, 906 AVENUE G, STERLING, $41,000
Kenneth R Gooley to Equity Trust Company Custodian, Beauvais Ira Noah, and Noa Ira Beauvais, 508 BLUFF ST N, ALBANY, $36,000
Richard D Milholin and Cheryl A Milholin to Katie A Kaup, 114 4TH ST, FULTON, $365,000
Tcs Total Property Management to Toma Ventures Llc, 1111 4TH AVENUE, STERLING, $0.00
Dustin D Hook to Cindy R Hook Trust, 2 Parcels: 02-14-300-002 and 02-23-100-011, $1,186,110
Eugene Weigant to Jeremy Vanscyoc, 803 PARK ST W, MORRISON, $111,000
Eugene Weigant to Jeremy Vanscyoc, 801 PARK ST W, MORRISON, $0.00
Joseph D Monnin and Terri L Monnin to Michael M Vasquez and Caraline S Vasquez, 43 MEADOW LANE, PROPHETSTOWN, $175,000
Sterling Pavilion Building Llc to 105 East 23rd Street Llc, 105 23RD ST E, STERLING, $7,388,088
Quit Claims
Judith L Heath and Larry G Heath to Larry G Heath, Judith L Heath, Shaun A Mccrary, 14689 NORRISH ROAD, MORRISON, $0.00
Robert W Zais to Amber R Coplien, 210 MAIN ST N, TAMPICO, $0.00
Roberto Lopez to Manuel Lopez, 602 7TH AVE, ROCK FALLS, $24,000
Hannah A Gerald to Hannah A Gerald Trust, 416 12TH AVENUE A, ERIE, $0.00
Mary Ellen Keegan and Kevin P Keegan Trust to Keegan Legacy Farms Llc, 801 12TH STREET N, FULTON, $0.00
Find A Place Now Llc to Prime Point Rentals Llc, 701 ENGLISH ST, ROCK FALLS, $0.00
Build A Pet Llc to Sauk Valley Bank, 502 1ST AVE, STERLING, $170,000
Bernie F Ramos to Julie Pitchford, 808 AVE D, STERLING, $50,000
Firehouse Of God Ministries to Pink Heals Sauk Valley, 403 2ND STREET W, ROCK FALLS, $0.00
Trustees Deeds
Tina A Alber Trustee and Bruce A Hunter Trust to Julie Ann Allen and Michael Varela Allen, 16031 GREENLAND DR, MORRISON, $370,000
William Behrens Trust, Douglas Behrens Trustee, and Audrey Behrens Trust to Douglas Behrens, 1904 AVE H, STERLING, $0.00
Betty B Walker Trust to Betty B Walker, 1014 8TH AVENUE, ROCK FALLS, $0.00
Executor’s Deeds
Stephen Byron Schnabel Estate to Brian Lee Schnabel and Brent Allen Schnabel, 8295 HURD RD, ERIE, $0.00
Source: Whiteside County Recorder’s Office
Ogle County
Warranty Deeds
Brian C Lund and Adam J Lund to Nathan D Clark and Sandra B Wiegman, 1 Parcel: 12-35-200-001, $160,490
Timothy A Halsmer and Sharon R Halsmer to Joseph J Halsmer and Allison B Halsmer, 1 Parcel: 05-32-451-004, $300,000
Reid K Elliot and Donna K Elliot to Gary J Wetzell and Barbara L Wetzell, 2 Parcels: 25-23-226-022 and 25-23-226-023, $216,000
Terry Eller to Se & Cc Properties Llc, 2 Parcels: 11-34-481-006 and 11-34-482-008, $200,000
Na Servbank to Jorge Silvia, Pablo Silva, Blanca Estela Silva, and Nanci Senaida Lopez Velazquez, 1 Parcel: 24-12-154-008, $209,100
Daniel A Scheck to Roldan Rubio De La Cruz, 1 Parcel: 04-25-401-001, $285,000
Janet L Dummer to Erich Pleockelmann, 1 Parcel: 19-05-329-004, $174,000
County Line Properties Llc to Edwin E Kofoid and Estelle F Bennett, 1 Parcel: 08-27-282-016, $12,000
Jared V Schleicher and Mackenzie L Schleicher to David Allen Walker, 1 Parcel: 16-03-174-004, $182,500
Richard Mcquality to Marcaun R Harrington, 1 Parcel: 05-31-328-007, $150,000
Erick Owens and Nikka J Owens to Michael Bates, 1 Parcel: 05-31-251-001, $210,000
John H Strickland to Erick L Owens and Nikka J Owens, 1 Parcel: 05-30-351-001, $284,500
Patrick S Frisk and Crystal I Frisk to David A Dusavage and Shelby L Whitmore, 1 Parcel: 05-30-203-009, $295,000
Robert E Lafurge and Debra K Lafurge to Patrick S Frisk and Crystal I Frisk, 1 Parcel: 05-19-354-001, $320,000
Contry Homes Group Llc to Abigail M Barker and Levi J Barker, 1 Parcel: 05-30-156-003, $331,910
Old School Enterprises Inc to Staci Aden and Nicole Aden, 2 Parcel: 02-05-202-003 and 02-05-204-004, $0.00
Sandra M Wild and Kevin R Wild to Sandra M Wild and Kevin R Wild, 1 Parcel: 02-34-100-004, $0.00
Lgd Enterprises Llc and Capitol Farwell Corp, 1 Parcel: 24-36-126-004, $120,000
Karissa R Dobson to Anthony Dobson, 1 Parcel: 10-02-429-008, $135,000
Quit Claims
Daniel E Engelkes to Shana M Engelkes, 1 Parcel: 09-33-354-016, $0.00
Jeffery H Bohannon and Martin L Brackin and Sue P Brackin, 1 Parcel: 18-27-136-004, $3,750
Mary Wolf Trustee and Irving G & Mary L Wolf Tr2018 and James Rife, 1 Parcel: 05-22-100-008, $0.00
800 1st Ave Llc to Alyssa Lynn Morris, 1 Parcel: 02-33-330-008, $0.00
Luther Groen and Dea Groen to Christopher Gray Short and Ubunibi Afia Agbenyaga Brooks, 4 Parcels: 22-09-128-007, 22-09-128-008, 22-09-128-009, and 22-09-128-017, $0.00
David Black and Shawn Karl Reynolds, 2 Parcels: 16-03-277-001 and 16-03-277-002, $25,000
Trustees Deeds
Carol Anne Capes Trustee and Carol Anne Capes Tr1 to Rebekah Kennay, 1 Parcel: 22-07-102-024 and 22-07-126-015, $175,000
Busey Trust Company Trustee, Main Street Bank And Trust Fka Bankillinois Trustee, Champaign National Bank Trustee, and Tr031999618 to Busey Bank Trustee and Tr1092001149, 2 Parcels: 19-13-300-001 and 19-13-400-003, $0.00
Janet E Nielsen Trustee and John T Spradlin Declaration Tr and Skyline Multifamily Investment Inc, 2 Parcels: 16-03-156-001 and 16-04-291-005, $715,000
Ruthe A Falk Trustee and Earl J & Falk Ruth C Falk Joint Tr to Eve Marie Fleming, 1 Parcel: 05-31-245-017, $146,900
Terry G Mowry Trustee, Dylan L Mowry Trustee, and Mowry Family Tr1 to Jonathan D Bakener, 1 Parcel: 16-04-254-005, $245,000
Deeds in Trust
Arnold E Schelling to Arnold E Schelling Trustee and Aes Tr316, 4 Parcels: 03-01-200-003, 03-01-200-004, 03-01-400-001, and 04-06-100-001, $0.00
Roger L Cain and Julie A Cain to Roger L Cain Trustee, Julie A Trustee, Roger L Cain Lv Tr, Julie A Cain Lv Tr, 1 Parcel: 24-06-100-005, $0.00
Roger L Cain and Julie A Cain to Roger L Cain Trustee, Julie A Trustee, Roger L Cain Lv Tr, Julie A Cain Lv Tr, 16-03-110-009, $0.00
Source: Ogle County Recorder’s Office