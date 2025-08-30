Property transfers for Lee, Whiteside and Ogle counties for Aug. 18-22, 2025

Lee County
Warranty deeds
Everett Street Enterprises and Ronald J Blaine to Blaine Investments Lp, 13-21-28-100-001, $147,000.
Thomas E Linhart to Natalie C Crocker, 2396 Shaw Road, West Brooklyn, $260,000.
Curtis Phelps to Bunny’s Bait Shop Llc, 1000 E. River St., Dixon, $10,000.
Raymond W Hays to Bunny’s Bait Shop Llc, 1024 E. River Road, Dixon, and 75 Ravine Ave., Dixon, $140,000.
Sharon Nagy and Joseph Nagy to Omar Nathaniel Rodriguez and Carolina Arreola, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-12-278-007, $19,500.
Kathryn Kierczynski to Gabriel Monroy and Karina Ruiz, 390 N. East Ave., Amboy, $22,500.
Hiram Soto to Edwin Soto, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-11-205-009, $0.
Juan Cruz to Alfega Cerda and Andres Cerda, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-01-378-041, $0.
Kelly Daraska, trustee, and Kelly Daraska Trust to Richard D Elliott, 327 W. Division St., Amboy, $78,000.
Enriqueta Schott Bonilla, Enriqueta Schott and Stephany Rafols to Roy Corona, one parcel in Woodhaven Lakes: 19-22-07-107-036, $13,500.
Brian David Clinite and Tanya M Clinite to David A Radomski and Christine M Radomski, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-12-407-024, $24,500.
Joel Piotrowski, Elaine T Robaczewski and Elaine Bannon to Abner Magdiel Martinez San Juan and Ashley May Martinez, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-12-377-008, $15,000.
James Randall Bowman and Alizet Santiago, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-12-352-022, $20,000.
Hector Salcido and Jose Alan Perez Zamudio to Andrea M Johnson, Dalton G Handel and Cody M Halte, one parcel in Wodhaven Lakes: 13-21-12-231-003, $38,000.
Calix Saul Laboy Feliciano to Todd A Mullen and Pamela Eileen Mullen, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-02-329-001, $16,000.
Wilma Chavez to Andrzej Stasik and Zofia Stasik, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-02-480-009, $11,500.
William G Hrynko and Pamela M Hrynko to Alicia Anaya, Raul Enrique Anaya Jr and Isaiah Matthew Rivera, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-12-176-003, $11,000.
Carole Novak and Krista M Muell to Lynne Marie Reilley and James Michael Reilley, one parcel in Woodhaven Lakes, $19,250.
John Myron Colbeck and Michelle L Colbeck to Ruben Moreno Gutierrez and Leila Moreno, one parcel in Woodhaven Lakes, $16,900.
Bruce James Bradley and Sheila Ann Bradley to Vanessa Suarez Rodriguez, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-11-328-010, $16,000.
Edward D Keen to Joseph Burton Phillips, 1104 Beech Drive, Dixon, $165,000.
Sharon C Dunphy to Michael A Helfrich and Rebecca J Helfrich, 500 Countryside Lane, Dixon, $215,000.
Vincent Morris and Vincent E Morris to Matthew Bumber and Deborah Bumber, 802 Union Road, Harmon, $430,000.
Harrison R Mccoy to Russell P Myers and Natalie K Baquerizo, 611 S. Hennepin Ave., Dixon, $240,000.
Aaron Joseph Kwak and Melissa Le Kwak to Brianna Beetz and Dristin Beetz, 223 N. Lincoln Ave., Dixon, $145,900.
Candy L Jonsson to Aaron Wagner, 518 W. Chestnut St., Compton, $105,000.
Joel Jakobs to Paul Sandefer and Corrine Sandefer, 800 Gregden Shores Drive, Sterling, $210,500.
Diane Jakobs to Paul Sandefer and Corrine Sandefer, 800 Gregden Shores Drive, Sterling, $210,500.
David J Nauman, Ladonna Sue Nauman and Ladonna Sue Singleton to Brandon G Horner and Brandon Horner, 147 N. Jefferson Ave., Amboy, $65,000.
Stephanie Rene Eastman to Alicia M Eastman, 421 E. Bradshaw St., Dixon, $160,000.
Mary Mcwethy and Steven Humphrey Jr to Jordan A Bivins, 1115 White Rock, Dixon, $165,000.
Mark S Dejarnatt, David Dejarnatt and Michele Linner to Natalia M Ciesla and Aneta Ciesielka, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-12-151-001, $40,000.
Jonathan T Ritter, Jonathon T Ritter and Samantha J Ritter to Austin W Cliffe and Susan M Stephens, 223 Chapman St., Paw Paw, $160,000.
Margo L Reaver, trustee, Joseph E Reaver, trustee, Joseph E Reaver Family Trust, Reaver, Margo L Family Trust, Margo L Reaver Family Trust and Jlp Reaver Llc to Sterling Park District, one parcel: 16-07-07-400-003, $45,000.
Mary Kathryn Stenzel to Nichole Stenzel and David Stenzel, 112 S. Stroble Ave., Amboy, $30,000.
Ronald A Pontecore Jr and Cheryl L Pontecore to John R Vicich and Jennifer Lynn Percifield, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-02-432-014, $36,500.
Michael Vaessen and Brenda Vaessen to Carmen Quitana, 103 W. Main St., Sublette, $21,500.
Richard H Mccullough and Deborah Bennett to Angela Considine, 673 Maytown Road, Harmon, $40,000.
Brittany V Jordan to Nicole Fisher, 1306 Hemlock Ave., Dixon, $165,000.
Rick A Mills and Tamara S Mills to Brittany V Jordan, 1306 Hemlock Ave.,Dixon, $130,000.
Joseph K Roth and Kate E Roth to Deanna L Fidis and Coventine Fidis, 436 IT Route 2, Dixon, $0.
Quit claim deeds
Carlota Vargas to Randolfo Vargas, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-01-376-008, $0.
Ian E Henson and Jennifer G Fonseca to Raymond E Lynch Jr and Rebecca A Lynch, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-01-308-016, $0.
Edgardo Tureios and Edgardo Turcios to Jose Aguilera, 804 Main St., Ashton, $0.
Robert G Gibson to Robert G Gibson and Diane G Brinegar Gibson, 588 Church Road, Compton, $0.
Christopher Thomas and Kathryn Thomas to Kathryn Thomas, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-12-129-013, $0.
Jeffrey G Reif, Jeanne A Sheridan, Katherine M Elliott to George A Reif to Margaret Ann Reif, 17-05-15-200-011, $0.
Allison Haslett and Enoch Haslett to Allison Haslett, Enoch Haslett and Jami Tillis Saddler, one parcel in Woodhaven Lakes: 13-21-12-155-003, $0.
Source: Lee County Recorder’s Office
Whiteside County
Warranty deeds
Robert Boyenga and Cynthia Boyenga to Kevin Paul Dennis Jr and Taylor Margaret Dennis, 206 N. Main St., Tampico, $144,900.
Lonnie M Phillips, formerly known as Lonnie M Dawson, to Jacob A Lewis and Jennifer M Lewis, 604 E. Third St., Rock Falls, $94,000.
Coloma Township to Harkness Enterprises Inc, 300 First Ave., Rock Falls, $528,000.
Lori E Gaumer and Douglas R Gaumer to Douglas R Gaumer, 05-08-100-006, $0.
Lee Gareth Schreiber Trust and Erin Bryant Schreiber Trust to Evan Dickson and Alissa Robaus, 1807 21st Ave., Sterling, $135,000.
J Loren Freed to Janis L Thompson, 805B Florence Lane, Sterling, $159,900.
Megan E Carlson, formerly known as Megan E Doane, to Brian William Thomas and April Dawn Thomas, 106 N. Lincoln St., Tampico, $110,000.
Keith W Conklen and Shirley A Conklen to Kaleb House and Lisa Wolf, 17476 Luther Road, Sterling, $141,000.
Larry Setchell to Samantha West Feigel, 1404 Harvey Drive, Sterling, $114,400.
Midfirst Bank to Ghazanfar Iqbal, 11-28-455-010, $46,002.
Robert H Stouffer to Jerald E Rosecke Jr, 2404 N. Locust St., Sterling, $150,000.
Yvonne Kay Bronston, formerly known as Yvonne Kay Wallin, and Jeffrey Bronston to Zachary K Woodburn and Ann Elizabeth Woodburn, 410 W. 12th St., Sterling, $245,000.
Joshua D Waller to Donna K Johnson, 1406 3rd Ave., Sterling, $120,000.
Donna K Johnson to Amber M Blumhoff, 307 W. Kimball St., Tampico, $127,000.
Lonnie Duden and Dawn Duden to Michael E Rude and Karen K Rude, one parcel on Luther Road, Sterling, $2,000.
Susan J Wright to Janice Workman, 500 Jenkran St., No. 2, Morrison, $155,000.
Austin D Bramm to Norrish Valley Real Estate Llc, 507 Jenkran St., No. 6, Morrison, $90,000.
Matthew Gill and Ashley Gill to David L Temple and Linda K Temple, 614 Woodlawn Drive, Prophetstown, $128,000.
Jerry Rodriguez to Nicholas Deleon and Stephanie Deleon, 809 W. 4th St., Sterling, $99,000.
Jestun R Gatz to David Grande, 610 Locust, Sterling, $89,000.
Bbi Holdings Llc to Jose G Rodriguez, 508 E. 3rd St., Sterling, $45,000.
Mirna Castillo and Jose J Lopez to Nohemi Quiroz Martinez, 906 Ave. G, Sterling, $35,000.
Robert M Bowser and Mary P Bowser to Summit Legacy Group Llc, two parcels on Regan Road, Rock Falls: 10-36-277-002 and 11-31-151-003, $150,000.
New Century Home Equity Loan Trust 20053, Trust 20053 and Deutsche Bank Trustee to Shawn Gilmore, 902 W. 9th St., Sterling, $0.
828 11th Ave Llc to Copley Properties Llc, 828 11th Ave., Fulton, $130,000.
Deeds
Calvin H Swanson to Calvin H Swanson Family Trust, 18132 Chase Road, Fulton, $0.
Gary L Schreiner and Phyllis E Schreiner to Phyllis Schreiner Family Trust and Gary Schreiner Family Trust, 1508 Sunset Lane, Rock Falls; 226 Ave. E, Rock Falls; 533 W. 7th St., Rock Falls; and 724 9th Ave., Rock Falls; $0.
Patrick E Dempsey to Patrick E Dempsey Trust, 1702 Hickory Hills Road, Rock Falls, $0.
Joshua D Knie and Annie E Knie to Annie E Knie Trust and Joshua D Knie Trust, 11-15-329-026, $0.
Jacqueline R Wasson to Jacqueline R Wasson Trust, 11-22-476-009, $0.
Robert M Farwell and Cheryl A Farwell to Robert Mark Farwell Trust and Cheryl Ann Farwell Trust, 1107 Ave. I, Sterling, $0.
Quit claim deeds
Christopher L Green and Kathleen J Green also known as Kathy Green, to Christopher L Green and Kathleen J Green, 907 Ninth Ave., Fulton, and 901 Ninth Ave., Fulton, $0.
Jeffrey G Mull and Kandi L Mull to village of Lyndon, 301 Second Ave. West, Lyndon, $0.
Vernon L Johnson to Lewis Johnson, Jennifer Macalik, Tom Johnson, Carrie Ridenour, Cassie Grimes and Kim Grell, 15001 Vans Road, Fulton, $0.
Danielle M H Jensen to Paul D Jensen, 16918 Tampico Road, Sterling, $0.
Darrin B Partin to Stephanie Holesinger, 721 Valley View Drive, Fulton, $0.
Tona S Felder, Kye Parker, Levi Parker, Nathaniel Parker and Catherine M Sturtevant Estate to Tona S Felder, 510 W. 8th St., Sterling, $0.
Cindy A Rosenow, Eric A Rosenow, Heather A Armitage, and Allen D Rosenow Estate to Cindy A Rosenow, 19660 Coleta Road, Sterling, $0.
Gloria J Panice to Annette M Jomant and Richard V Panice, 2405B Coventry Court, Sterling, $0.
Brian Carradus to Kurt And Brian Properties Llc, 1227 W. 6th St., Sterling, $0.
Trustees deeds
Arnette G Stralow, trustee, Paula R Wiersema, trustee, Arnold W Beswick Children Trust, and Evelyn Beswick Children Trust to Arnette Stralow, trustee, Paula Wiersema, trustee, and Beswick Farm Land Trust No 1, one parcel on Court Road: 08-09-300-002, $0.
Phi Nguyen Trust and Debra Nguyen Trust to Jason E Gale and Jennifer A Gale, 3101 Island View Drive, Rock Falls, $255,000.
Source: Whiteside County Recorder’s Office
Ogle County
Warranty deeds
James T Janes and Marilyn A Janes to Peter W Hodapp and Lyndsey Hodapp, 8666 N. Riverview Drive, Byron, $326,000.
Lakeview Loan Servicing Llc to Marco A Hernandez, 130 S. Sixth St., Rochelle, $59,900.
Jamoine 3 Llc to Darrel L Stukenberg, 12 parcels in Mt. Morris Township: 08-05-300-006, 08-06-400-001, 08-06-400-002, 08-07-100-004, 08-07-100-006, 08-07-100-012, 08-07-100-014, 08-07-200-002, 08-07-200-003, 08-08-300-002, 08-08-300-007 and 08-17-100-002, $0.
Sheri L Bossany to Jace T Warkentien and Alyssa J Ealy, 5370 E. Scarlet Oak Lane, Byron, $287,000.
Michael E Keeton and Alyson R Augustyn to Margaret Hare and Zachary Hare, 5338 E. Aspen Court, Byron, $336,500.
Adam Herwig and Clifford C Jones to Robert Borgen, 300 Main St., Chana, $64,500.
Carol A Arnould, trustee, and Carol A Arnould Tr to Czupryna Radoslaw, 1006 Timber Trail Drive, Dixon, $35,000.
S&c Renovations Llc and S & C Renovations Llc to Jeremy R Buehn and Veronica L York, 4 E. Lincoln St., Mt. Morris, $70,000.
Donald E Cook and Judith A Cook to Daniel Phillips, 102 S. 2nd Ave., Forreston, $170,000.
Groenewold Fur And Wool Company to Groenewold Guy G Tr, 9945 N. Hollywood Road, Forreston, $200,000.
Jason Robert Clark, April Lynn Donegan and April Lynn Clark to Vytautas Rozmanas and Simona Rozmane, 1442 W Indian Heights Dr, Oregon, $235,000.
Andrew T Baatz and Amber Marie Baatz to Lane Dinges, 900 S 3rd St, Oregon, $150,000.
Jml Llc to Steven Book and Susan Book, 608 E Hewitt St., Forreston, and 610 E Hewitt St, Forreston, $22,000.
Donald J Binkley to Jon M Ludwig, 10555 W Grove Rd, Forreston, $110,500.
Benjamin C Johnson and Jacquelyn C Johnson to Neona Lundgren and Spencer Disimoni, 108 Janet Ave., Rochelle, $186,000.
Carolyn Myers, trustee, and Larry L Myers Tr99 to Steven B Conner and Sandra M Conner, 1424 Crimson Ridge, Byron, $195,000.
Manuel Sotelo-Covell and Manuel Sotelo Covell to Melissa Joyner and Matthew Joyner, 311 E South Park Drive, Byron, $155,000.
Derek E Price to Donna Witkowski, 924 W 8th Ave., Rochelle, $210,000.
Michael Bailey to Stephen Gibson and Kendra Gibson, 103 Wolf Drive, Dixon, and 105 Wolf Dr, Dixon, $3,800.
Contry Homes Group Llc to Nathan Dean Haas and Juliana L Haas, 1110 Burlington Way, Davis Junction, $288,545.
Patricia Braun to Gavin J Meiners and Tracy L Meiners, 316 Knollwood Drive, Dixon, $18,500.
Erica M Schwoeppe and Erica M Graden to Irene S Saunders, 612 W Mason St, Polo, $127,000.
Brent Pearson to Karleen B Williams, 111 W Roosevelt St, Stillman Valley, $165,000.
Judity M Himes to Crimson Tiger Holdings Llc, 215 E 3rd St, Byron, $156,000.
Hre Builders Llc to Dusten D Pribble and Marisa Katelyn Pribble, 351 Mill Ridge Dr, Byron, $370,900.
Shawn Shepherd to Michael Elrod and Katrina Koch, 402 W Fulton St, Polo, $163,000.
David Trudeau and Jessica Trudeau to Thomas Lovgren, 7048 E Executive Court, Stillman Valley, $400,000.
Taylor N Carlson and Ryan J Carlson to Timothy R Gronewold and Audra M Gronewold, 405 N Division Ave., Polo, $125,000.
Carrie L Phillips and Cari L Phillips to Dominique Gonzalez and Erin Guadalupe, 2689 N Lynnville Court, Lindenwood, $220,000.
Treyton Buh to Samuel Girkin and Kaitlyn Girkin, 108 Hillside Dr, Polo, $154,000.
Michael Luke Goessman and Kirsten Eva Goessman to Erin Cooper and Paul Cooper, 3075 E. Water Road, Byron, $439,000.
Gerald Mcintyre and Voirin Enterprises Llc, one parcel in Brookville Township, 06-10-300-002, $13,000.
Keven J Costello and Melanie J Costello to Joshua Mccleary and Carmen Mccleary, 14704 E Eddy Rd, Davis Junction, $70,000.
Warranty deed in trust
Dennis Swinton to Jeffrey W Jones, trustee, and Jeffrey W Jone Declaration Tr2013, 212 S. Seventh St, Rochelle, $50,000.
Quit claim deeds
Chance E Doane to Annie M Bettenhausen and Kastner Construction Inc, 214 Minnesota Dr, Dixon, and 212 Minnesota Dr, Dixon, $0.
Miguel Garcia Vazquez and Beatris Esparza to Miguel Garcia Vazquez, trustee, Beatris Esparza Lopez, trustee, and Garcia Miguel Lv Tr, 215 Irene Ave., Rochelle, $0.
Dora W Betz to Dora W Betz and Shirley Zaman, 305 E 2nd St, Leaf River, $0.
Michael J Stewart to Michael J Stewart, trustee, and Michael James Stewart Tr, 607 N Luther Dr, Byron, $0.
Michael J Stewart to Michael J Stewart, trustee, and Michael James Stewart Tr, 6442 N Marrill Rd, Byron, $0.
Michael J Stewart to Michael J Stewart, trustee, and Michael James Stewart Tr, 322 N Hamer Ct, Byron, $0.
Michael J Stewart to Michael J Stewart, trustee, and Michael James Stewart Tr, 914 N 7th St, Rochelle, $0.
Michael J Stewart to Michael J Stewart, trustee, and Michael James Stewart Tr, 212 N Sumner St, Byron, $0.
Michael J Stewart to Michael J Stewart, trustee, and Michael J Stewart Tr, 224 N Sumner St, Byron, $0.
Michael J Bossany to Sheri L Bossany, 5370 E Scarlet Oak Ln, Byron, $0.
Edward Drager to Edward Drager and Lucia Drager, 745 Golden Prairie Dr, Davis Junction, $0.
Richard D Elliott, trustee, and Richard D Elliott Land Tr to Richard D Elliott, 1030 N 7th St, Rochelle, $0.
Trustees deeds
Terrill D Janes, trustee, Carole R Janes, trustee, and Terrill D & Carole R Janes Family Tr to Kaytlin Neale and Kaleb Hess, 615 Missouri Dr, Dixon, $196,000.
Deeds in trust
Jessie S Diduch, Jessie S Bazzell and Dennis A Diduch to Jessie S Diduch, trustee, and Jessie S Lv Diduch Tr, 11638 N. Springfield Road, Baileyville, $0.
Dennis A Diduch, Jessie S Diduch and Jessie S Bazzell to Dennis A Diduch Jr, trustee, and Dennis A Diduch Lv Tr, 11638 N Springfield Rd, Baileyville, $0.
Audrey R Kilker to Audrey R Kilker, trustee, and Ark Tr725, three parcels in Forreston Township: 02-21-100-016, 02-21-200-006 and 02-21-200-007, $0.
Source: Ogle County Recorder’s Office